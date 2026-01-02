  • Menu
Home  > వ్యాపారం

KFC Pizza Hut merger : భారతదేశంలో KFC మరియు పిజ్జా హట్ ఆపరేటర్ల విలీనం; $934 మిలియన్ల భారీ డీల్‌తో కొత్త ఫాస్ట్-ఫుడ్ దిగ్గజం ఆవిర్భావం

KFC Pizza Hut merger : భారతదేశంలో KFC మరియు పిజ్జా హట్ ఆపరేటర్ల విలీనం; $934 మిలియన్ల భారీ డీల్‌తో కొత్త ఫాస్ట్-ఫుడ్ దిగ్గజం ఆవిర్భావం
x
Highlights

భారత్‌లో కేఎఫ్‌సీ, పిజ్జా హట్ నిర్వహిస్తున్న సఫైర్ ఫుడ్స్, దేవ్యానీ ఇంటర్నేషనల్‌లు $934 మిలియన్ విలువైన ఒప్పందంతో విలీనం కానున్నాయి. పెరుగుతున్న పోటీ మధ్య ఖర్చులను తగ్గించి, సైనర్జీలను సాధించి, లాభదాయకతను పెంచుకోవడమే ఈ విలీన లక్ష్యం.

భారతదేశపు అతిపెద్ద KFC మరియు పిజ్జా హట్ ఫ్రాంచైజీ ఆపరేటర్లు సుమారు ₹7,800 కోట్ల ($934 మిలియన్లు) భారీ ఒప్పందంతో విలీనం కాబోతున్నారు. దీనితో భారత ఫాస్ట్-ఫుడ్ రంగంలో పెను మార్పులు రానున్నాయి. శాファイర్ ఫుడ్స్ (Sapphire Foods) మరియు దేవయాని ఇంటర్నేషనల్ (Devyani International) జతకట్టడం ద్వారా ప్రపంచంలోనే అత్యధిక జనాభా కలిగిన భారత మార్కెట్లో అత్యంత శక్తివంతమైన ఫ్రాంచైజీ నెట్‌వర్క్ ఏర్పడనుంది.

ప్రస్తుతం భారత క్విక్ సర్వీస్ రెస్టారెంట్ (QSR) రంగం క్లిష్ట పరిస్థితులను ఎదుర్కొంటోంది. నిర్వహణ ఖర్చులు పెరగడం, అమ్మకాలు మందగించడం మరియు మెక్‌డొనాల్డ్స్, డొమినోస్ పిజ్జా వంటి పోటీదారుల నుండి ఒత్తిడి పెరగడం వంటి కారణాల వల్ల లాభాలు తగ్గుతున్నాయి. దీనికి తోడు, వినియోగదారులు అనవసరపు ఖర్చులను తగ్గించుకోవడం కూడా ఈ రంగంపై ప్రభావం చూపుతోంది.

డీల్ నిర్మాణం మరియు ప్రయోజనాలు:

విలీన ఒప్పందం ప్రకారం, శాఫైర్ ఫుడ్స్ యొక్క ప్రతి 100 షేర్లకు గాను దేవయాని ఇంటర్నేషనల్ 177 షేర్లను కేటాయించనుంది. ఈ విలీనం ద్వారా ఏర్పడే కొత్త సంస్థ, కార్యకలాపాలు ప్రారంభించిన రెండవ సంవత్సరం నుండి వార్షికంగా ₹2.1 బిలియన్ల నుండి ₹2.25 బిలియన్ల ($23.34 మిలియన్ల నుండి $25.01 మిలియన్ల) వరకు అదనపు ప్రయోజనాలను (synergies) పొందుతుందని అంచనా.

ఈ రెండు కంపెనీలు కూడా 'యమ్ బ్రాండ్స్' (Yum Brands) కు ఫ్రాంచైజీ భాగస్వాములుగా ఉన్నాయి. భారత్ మరియు విదేశాల్లో కలిపి వీరికి 3,000 కంటే ఎక్కువ అవుట్‌లెట్లు ఉన్నాయి. ఈ విలీనం తర్వాత ఏర్పడే సంస్థ మెక్‌డొనాల్డ్స్ ఫ్రాంచైజీ అయిన వెస్ట్‌లైఫ్ ఫుడ్‌వరల్డ్ మరియు డొమినోస్ ఆపరేటర్ అయిన జుబిలెంట్ ఫుడ్‌వర్క్స్‌కు గట్టి పోటీనివ్వనుంది.

లాభదాయకత దిశగా అడుగులు:

పెద్ద ఎత్తున కార్యకలాపాలు సాగిస్తున్నప్పటికీ, ప్రస్తుతం శాఫైర్ మరియు దేవయాని సంస్థలు నికర నష్టాలను ఎదుర్కొంటున్నాయి. అయితే, ఈ విలీనం ఒక మలుపు తిప్పుతుందని నిపుణులు భావిస్తున్నారు. కన్స్యూమర్ గూడ్స్ కన్సల్టెంట్ అక్షయ్ డి'సౌజా మాట్లాడుతూ, "రెండు సంస్థలు కలిసినప్పుడు ఆశించిన ప్రయోజనాల్లో సగం సాధించినా, లాభదాయకతలో పెద్ద పురోగతి కనిపిస్తుంది. ఖర్చుల నియంత్రణ మరియు నిర్వహణ సామర్థ్యం మెరుగుపడతాయి" అని పేర్కొన్నారు.

పెరుగుతున్న ఖర్చులు మరియు ఆర్థిక ఒత్తిడి:

సెప్టెంబర్ త్రైమాసిక గణాంకాలను పరిశీలిస్తే, శాఫైర్ మొత్తం ఖర్చులు ఏడాది ప్రాతిపదికన 10% పెరిగి ₹7.68 బిలియన్లకు చేరుకోగా, దేవయాని ఖర్చులు 14.4% పెరిగి ₹14.08 బిలియన్లకు చేరుకున్నాయి. గత ఏడాది స్వల్ప లాభాల్లో ఉన్న దేవయాని, ఈ ఏడాది సెప్టెంబర్ త్రైమాసికంలో ₹219 మిలియన్ల నష్టాన్ని మూటగట్టుకుంది. అలాగే శాఫైర్ నష్టం కూడా ₹30.4 మిలియన్ల నుండి ₹127.7 మిలియన్లకు పెరిగింది.

ఈ విలీనం కేవలం భారత ఫాస్ట్-ఫుడ్ మార్కెట్ పరిణామాన్నే కాకుండా, భవిష్యత్తులో ఈ రంగంలో మరిన్ని పెట్టుబడులను ఆకర్షించే అవకాశం ఉందని విశ్లేషకులు భావిస్తున్నారు. ఈ ఒప్పందం ద్వారా ఏర్పడే స్థాయి (scale) మరియు సామర్థ్యం దీర్ఘకాలిక స్థిరత్వానికి బాటలు వేస్తాయి.

Show Full Article
Print Article
More On
Next Story
More Stories
X
sidekick