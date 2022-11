Car Loan: కారు లోన్‌ తీసుకునేటప్పుడు ఈ జాగ్రత్తలు తప్పనిసరి..!

Car Loan: కారు లోన్ తీసుకునేటప్పుడు ఎప్పుడూ తొందరపడకూడదు. ముఖ్యమైన విషయాలను చాలా జాగ్రత్తగా గమనించాలి. మీ ఆదాయం బాగుంటే రుణ మొత్తాన్ని తిరిగి చెల్లించడంలో ఎలాంటి సమస్య ఉండదు. సకాలంలో రుణాన్ని తిరిగి చెల్లిస్తే రుణం ఇచ్చే సంస్థలకు కూడా మీ అర్హతను అంచనా వేయడం రుణాన్ని త్వరగా పంపిణీ చేయడం సులభం అవుతుంది. మీ EMI కార్ లోన్‌లు ఎక్కువగా 3 నుంచి 5 సంవత్సరాల కాలవ్యవధిలో ఎలా తగ్గించుకోవాలో తెలుసుకుందాం. కొన్ని బ్యాంకులు 7 సంవత్సరాల పాటు రుణాలు మంజూరుచేస్తాయి. ఈ పరిస్థితిలో రుణం కాలం ఎక్కువ అయినప్పుడు దాని వాయిదా (EMI) తగ్గుతుంది. మీరు ఎక్కువ కాలం రుణం తీసుకుంటే ఎక్కువ వడ్డీ చెల్లించాలి. తక్కువ వ్యవధిలో కారు లోన్ తీసుకున్నందుకు మీరు ఎక్కువ EMI చెల్లించాలి. కారు రుణంపై అనేక రకాల షరతులు ఉంటాయి. కొన్ని బ్యాంకులు కారు ఎక్స్-షోరూమ్ ధరకు సమానంగా రుణాలు ఇస్తుండగా కొన్ని బ్యాంకులు 80 శాతం వరకు మాత్రమే రుణాలు ఇస్తున్నాయి. కారు లోన్ తీసుకునేటప్పుడు వడ్డీ రేటు, ప్రాసెసింగ్ ఫీజుతో పాటు ఇతర ఛార్జీలను గమనించాలి.

మెరుగైన క్రెడిట్ స్కోర్‌

మీరు లోన్ కోసం దరఖాస్తు చేస్తున్నప్పుడు మీ క్రెడిట్ స్కోర్‌ను తనిఖీ చేయాలి. క్రెడిట్ స్కోర్ 750 లేదా అంతకంటే ఎక్కువ ఉంటే బ్యాంక్ లేదా ఆర్థిక సంస్థ మంచి రుణాన్ని ఇవ్వగలదు. మీ క్రెడిట్ స్కోర్ బాగుంటే తక్కువ సమయంలో లోన్ పొందుతారు. రీపేమెంట్ కాలవ్యవధి కారు లోన్‌లో ముఖ్యమైన భాగం. నిధుల సమీకరణకు దీర్ఘకాలిక రుణాలను ఎంచుకుంటారు. కాబట్టి నెలవారీ వాయిదా అంటే EMI చెల్లించడంలో తక్కువగా ఉంటుంది. కానీ ఈ రుణంపై ఎక్కువ వడ్డీ చెల్లించాలి. మరోవైపు స్వల్పకాలిక రుణాన్ని ఎంచుకుంటే నెలవారీ వాయిదా మొత్తాన్ని ఎక్కువగా చెల్లించాలి. ఈ పరిస్థితిలో రుణాన్ని త్వరగా చెల్లించాలి.