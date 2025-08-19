జియో బాటలో ఎయిర్టెల్.. 1జీబీ ప్లాన్కు ముగింపు
టెలికాం రంగంలో మరోసారి మార్పులు చోటుచేసుకున్నాయి. తాజాగా ఎయిర్టెల్ వినియోగదారులకు షాక్ ఇచ్చింది. ఇప్పటివరకు అందిస్తున్న ₹249 ఎంట్రీ లెవల్ ప్రీపెయిడ్ ప్లాన్ను నిలిపివేసింది. ఈ నిర్ణయం ఆగస్టు 20 నుంచి అమల్లోకి రానుంది.
అదే తరహాలో కొద్దిసేపటి క్రితమే జియో కూడా 1జీబీ ఎంట్రీ లెవల్ ప్లాన్ను నిలిపివేయడం గమనార్హం. దీంతో వొడాఫోన్-ఐడియా కూడా ఇలాంటి నిర్ణయం తీసుకునే అవకాశముందని విశ్లేషకులు అంచనా వేస్తున్నారు.
ఇకపై ₹319 నుంచి మాత్రమే
ప్రస్తుతం ఎయిర్టెల్ యూజర్లు 24 రోజులకు 1జీబీ డేటా + అపరిమిత కాల్స్ ప్లాన్ను ఉపయోగిస్తున్నారు. అయితే ఇకపై కనీసం ₹319 రీఛార్జ్ తప్పనిసరి కానుంది. ఈ ప్యాక్ 30 రోజుల వ్యాలిడిటీతో అందుబాటులో ఉంటుంది. ప్రస్తుతం వొడాఫోన్ ఐడియా మాత్రం 1జీబీ/రోజు ప్లాన్ను ₹299కి ఇస్తోంది.
జియో తొలగింపు ఎలా జరిగింది?
జియో మొదటగా 28 రోజులకు 1జీబీ/రోజు ప్లాన్ను తీసేసింది. ఇకపై 1.5జీబీ/రోజు లేదా 2జీబీ/రోజు ప్లాన్లే యూజర్లకు లభ్యం అవుతాయి. ఇప్పటికే ఈ మార్పు అమల్లోకి వచ్చి, జియో వెబ్సైట్లో పాత 1జీబీ ప్లాన్ పూర్తిగా తొలగించబడింది.
28 రోజులకు ₹299 – 1.5 జీబీ/రోజు
28 రోజులకు ₹349 – 2 జీబీ/రోజు
ఎందుకు తీసేశారు? – ARPU లక్ష్యం
టెలికాం నిపుణుల అంచనా ప్రకారం, ఈ మార్పుల వెనుక ప్రధాన కారణం ARPU (Average Revenue Per User) పెంపు.
జియో యూజర్లలో 20–25% మంది,
ఎయిర్టెల్ యూజర్లలో 18–20% మంది
1జీబీ ప్లాన్ వాడుతున్నారని చెబుతున్నారు.
ఇవి రద్దయిన తర్వాత యూజర్లు తప్పనిసరిగా అధిక ధర ప్లాన్లు ఎంచుకోవాల్సి వస్తుంది. దీంతో టెలికాం కంపెనీల ఆదాయాలు 4–7% పెరిగే అవకాశం, అలాగే యూజర్కు సగటు ఆదాయం ₹10–13 వరకు పెరగనుందని బ్రోకరేజీ సంస్థల అంచనా.