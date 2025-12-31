January 2026 Bank Holidays in India: మకర సంక్రాంతి నుండి గణతంత్ర దినోత్సవం వరకు పూర్తి జాబితా
Highlights
జనవరి 2026లో భారతీయ బ్యాంకుల సెలవులు వివరంగా తెలుసుకోండి. మకర సంక్రాంతి, గణతంత్ర దినోత్సవం మరియు రాష్ట్రాల వారీ ప్రత్యేక సెలవులు ముందుగానే తనిఖీ చేసుకోండి.
భారతీయ రిజర్వ్ బ్యాంక్ (RBI) జనవరి 2026లో అన్ని బ్యాంకుల సెలవులు ప్రకటించింది. ఈ నెలలో పలు ప్రాంతీయ మరియు జాతీయ పండుగల కారణంగా బ్యాంకులు మూతపడతాయి. ప్రజలు తమ లావాదేవీలు ముందుగానే ప్లాన్ చేసుకోవడానికి ఈ జాబితా ముఖ్యంగా ఉపయోగపడుతుంది.
జనవరి 2026 ప్రధాన బ్యాంక్ సెలవులు
- జనవరి 1, 2026 – న్యూ ఇయర్ డే (New Year’s Day)
- జనవరి 2, 2026 – న్యూ ఇయర్ సెలబ్రేషన్ / Mannam Jayanthi
- జనవరి 3, 2026 – హజ్రత్ అలీ జయంతి (Birthday of Hazrat Ali)
- జనవరి 12, 2026 – స్వామి వివేకానంద జయంతి (Birth Day of Swami Vivekananda)
- జనవరి 14, 2026 – మకర సంక్రాంతి / Magh Bihu
- జనవరి 15, 2026 – ఉట్టరాయణ పుణ్యకాళా / పొంగల్ / Maghe Sankranti
- జనవరి 16, 2026 – తిరువள்ளువర్ డే (Thiruvalluvar Day)
- జనవరి 17, 2026 – ఉజావర్ తిరునాల్ (Uzhavar Thirunal)
- జనవరి 23, 2026 – నేతాజీ సుభాస్ చంద్ర బోస్ జయంతి / సరస్వతి పూజ / బసంత పంచమి
- జనవరి 26, 2026 – గణతంత్ర దినోత్సవం (Republic Day – Nationwide Holiday)
గమనిక
- ఈ సెలవులు రాష్ట్రాల వారీగా మారవచ్చు, ప్రత్యేక పండుగల కారణంగా కొన్నిరోజులు స్థానిక బ్యాంకులు కూడా మూతపడవచ్చు.
- ఖచ్చితమైన సమాచారం కోసం స్థానిక బ్యాంక్ శాఖ లేదా RBI అధికారిక వెబ్సైట్ను తనిఖీ చేయడం మంచిది.
ఎందుకు తెలుసుకోవాలి?
- బ్యాంక్ లావాదేవీలు, చెక్ క్లియర్, డిజిటల్ ట్రాన్సాక్షన్స్ ప్లాన్ చేసుకోవడానికి
- వ్యక్తిగత ఆర్థిక పనులను ముందుగానే సర్దుబాటు చేసుకోవడానికి
సంక్షిప్తంగా, జనవరి 2026లో బ్యాంక్ సెలవుల పూర్తి జాబితా తెలుసుకోవడం ద్వారా మీ లావాదేవీలు సౌకర్యవంతంగా చేయవచ్చు, మరియు ముఖ్య పండుగలకు ముందుగానే ప్లానింగ్ చేసుకోవచ్చు.
