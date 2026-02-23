గతవారం అస్థిరతకు ఈవారం స్టాక్ మార్కెట్ అధిగమిస్తుందా ?
గతవారం స్టాక్ మార్కెట్ అస్థిరంగా కొనసాగింది . ఈ వారం భారత జీడీపీ ప్రక్కన ..ట్రంప్ సుంకాల లెక్కలు వీటి ఆధారంగా మార్కెట్ కదలాడొచ్చు
భారత స్టాక్ మార్కెట్ గత వారం చాలా అస్థిరంగా కదిలింది. ఈరోజు (సోమవారం) మరో ట్రేడింగ్ వీక్ పారంభం కాబోతోంది. ఈ వారం స్టాక్ మార్కెట్ పై ప్రభావం చూపించే అంశాలు చాలానే ఉన్నాయి. అమెరికా అధ్యక్షుడు డోనాల్డ్ ట్రంప్ సుంకాల గందరగోళం నుంచి మన దేశ పరిస్థితుల వరకూ అనేక అంశాలు మార్కెట్ పై ప్రభావం చూపించే అవకాశం ఉంది. ఈ అంశాలలో మార్పులు నేరుగా ఇన్వెస్టర్స్ పర్సులపై ప్రభావం చూపిస్తాయి. ఈవారం మార్కెట్ ఎలా ఉండవచ్చనే విషయంలో ఆర్థిక నిపుణులు కొన్ని అంచనాలు చెబుతున్నారు. వాటి గురించి తెలుసుకుందాం.
ట్రంప్ నిర్ణయాలు భారత ఎగుమతిదారులకు స్వల్పకాలిక అనిశ్చితిని సృష్టించాయని ఎన్రిచ్ మనీ సిఇఒ పొన్ముడి ఆర్ చెబుతున్నారు. జాతీయ మీడియాలో అయన వెల్లడించిన అభిప్రాయం ప్రకారం నిఫ్టీకి, 25,500–25,600 వద్ద మద్దతు ఉందని, అయితే 25,700 - 25,900 మధ్య రెసిస్టెన్స్ కనిపించవచ్చు.
అదేవిధంగా రెలిగేర్ బ్రోకింగ్కు చెందిన అజిత్ మిశ్రా 25,400 స్థాయి నిఫ్టీకి కీలకమైన మద్దతు అని, 25,800–26,000 జోన్ ఇప్పటికీ కీలక రెసిస్ట్ గా ఉందని అన్నారు. నిఫ్టీ 25,400 కంటే తక్కువకు పడిపోతే, అది 25,100 స్థాయిని తిరిగి పరీక్షించవచ్చని హెచ్చరిస్తున్నారు.
1. ట్రంప్ కొత్త సుంకాలు
అమెరికా సుంకాల ప్రకటనలను ప్రపంచం నిశితంగా గమనిస్తోంది. ఫిబ్రవరి 20న, ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్న దేశాలపై ట్రంప్ విధించిన సుంకాలను అమెరికా సుప్రీంకోర్టు కొట్టివేసింది.
ఈ నిర్ణయం తర్వాత, ట్రంప్ ఒక విలేకరుల సమావేశం నిర్వహించి అన్ని దేశాలపై 10% సుంకాన్ని ప్రకటించారు. ఆ తర్వాత, ఒక రోజు తర్వాత, ఫిబ్రవరి 21న, ప్రపంచ సుంకాలను 10% నుండి 15%కి పెంచుతున్నట్లు ఆయన ప్రకటించారు. ఈ తరచుగా జరిగే సుంకాల మార్పులు ప్రపంచవ్యాప్తంగా అనిశ్చితిని పెంచాయి.
ఇంతలో, భారత అధికారులు వాణిజ్య ఒప్పందాన్ని ఖరారు చేయడానికి అమెరికాకు వెళ్తున్నారు. ఈ ఒప్పందానికి సంబంధించిన ఏవైనా సానుకూల వార్తలు వస్తే కనుక అవి మార్కెట్కు బూస్టర్గా పనిచేస్తాయి.
2. భారతదేశ GDP లెక్కలు..
మంత్రిత్వ శాఖ (MoSPI) కొత్త సిరీస్ ఆధారంగా ఫిబ్రవరి 27న GDP అంచనాలను విడుదల చేస్తుంది. అంతేకాకుండా, ప్రభుత్వ బడ్జెట్ డేటా, విదేశీ మారక నిల్వలు - మౌలిక సదుపాయాల ఉత్పత్తి డేటా కూడా ఈ వారం విడుదల చేస్తారు. ఈ గణాంకాలు భారత ఆర్థిక వ్యవస్థ పురోగతిపై ఇన్ సైట్స్ అందిస్తాయి. వీటి ప్రభావం మార్కెట్ పై ఉంటుంది.
3. అస్థిరత పెరిగే ఛాన్స్..
ఫిబ్రవరి నెలవారీ F&O గడువు ఫిబ్రవరి 24న ముగుస్తుంది. ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో సాధారణంగా మార్కెట్లో గణనీయమైన అస్థిరత కనిపిస్తుంది. వ్యాపారులు తమ ప్రస్తుత స్థానాలను స్థిరపరుచుకుంటారు లేదా వాటిని తదుపరి శ్రేణికి తీసుకువెళతారు. దీని వలన మార్కెట్లో అస్థిరత పెరిగే అవకాశం ఎక్కువగా ఉంటుంది.
4. అమెరికన్ మార్కెట్
దేశీయ మార్కెట్ కదలికలు - అమెరికా స్టాక్ మార్కెట్ ద్వారా ప్రభావితమవుతాయి. శుక్రవారం, డౌ జోన్స్ ఇండస్ట్రియల్ యావరేజ్ 0.17% తగ్గి 49,359 వద్ద ముగిసింది. ఎస్ & పి 500 0.06% తగ్గి 6,940 వద్ద ముగిసింది. నాస్డాక్ కాంపోజిట్ కూడా స్వల్పంగా 14.63 పాయింట్లు (0.06%) తగ్గి 23,515 వద్దకు చేరుకుంది. ఈ ప్రభావం మన స్టాక్ మార్కెట్ పై సోమవారం కనిపించే అవకాశం ఉంది.
5. FII/DII మూమెంట్స్..
విదేశీ సంస్థాగత పెట్టుబడిదారులు (FIIలు) భారత స్టాక్ మార్కెట్ నుండి ₹934 కోట్లు ఉపసంహరించుకున్నట్లు శుక్రవారం డేటా చెబుతోంది. అదే సమయంలో, దేశీయ సంస్థాగత పెట్టుబడిదారులు (DIIలు) ₹2,637.15 కోట్ల నికర కొనుగోళ్లు చేశారు. అయితే, ఫిబ్రవరిలో ఇప్పటివరకు FII పెట్టుబడి సానుకూలంగానే ఉంది.
గత వారాంతంలో స్వల్ప లాభాలు
గత ఐదు ట్రేడింగ్ సెషన్లలో సెన్సెక్స్ 0.2% లాభపడింది. శుక్రవారం, ఇది 316 పాయింట్లు లేదా 0.38% పెరిగి 82,814 వద్ద ముగిసింది. మరోవైపు నిఫ్టీ 50 ఈ వారం 0.4% లాభపడింది. శుక్రవారం, ఇది 117 పాయింట్లు లేదా 0.46% పెరిగి 25,571 వద్ద ముగిసింది.