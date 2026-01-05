Gold Price Record High: రూ. 1.38 లక్షల వద్ద రికార్డు స్థాయికి పసిడి.. ఇప్పుడు కొనొచ్చా? నిపుణులు ఏమంటున్నారు?
అమెరికా-వెనిజులా ఉద్రిక్తతల నేపథ్యంలో బంగారం ధరలు రికార్డు స్థాయికి చేరాయి. ప్రస్తుతం పసిడిపై పెట్టుబడి పెట్టడం సరైనదేనా? నిపుణుల లాభనష్టాల అంచనాలు ఇక్కడ చూడండి.
అంతర్జాతీయంగా మారుతున్న సమీకరణాలు పసిడి ప్రేమికులకు షాక్ ఇస్తున్నాయి. 2026 ప్రారంభంలోనే బంగారం ధరలు సరికొత్త రికార్డులను సృష్టిస్తున్నాయి. సోమవారం (జనవరి 5) ట్రేడింగ్లో దేశీయంగా 10 గ్రాముల బంగారం ధర సుమారు రూ. 2,000 పెరిగి రూ. 1,38,270 స్థాయికి చేరింది. వెండి కూడా అదే బాటలో పయనిస్తూ కిలో రూ. 2,43,530 వద్ద ట్రేడ్ అవుతోంది.
పసిడికి ఎందుకింత డిమాండ్?
ప్రపంచవ్యాప్తంగా అస్థిర పరిస్థితులు నెలకొన్నప్పుడు ఇన్వెస్టర్లు సురక్షితమైన పెట్టుబడిగా (Safe-haven asset) బంగారాన్నే ఎంచుకుంటారు. ప్రస్తుతం అమెరికా-వెనిజులా ఉద్రిక్తతలు, రష్యా-ఉక్రెయిన్ యుద్ధం, ఇరాన్ నిరసనలు మరియు తైవాన్ విషయంలో చైనా వైఖరి మార్కెట్లను భయపెడుతున్నాయి.
దీనికి తోడు కేంద్ర బ్యాంకుల వద్ద భారీగా బంగారం కొనుగోళ్లు, అమెరికా ఫెడ్ వడ్డీ రేట్ల కోత అంచనాలు ధరల పెరుగుదలకు ప్రధాన కారణాలని ఇండియా బులియన్ అండ్ జువెలర్స్ అసోసియేషన్ (IBJA) వెల్లడించింది.
ఇప్పుడు పెట్టుబడి పెట్టవచ్చా? నిపుణుల వ్యూహం ఇదీ:
బంగారంపై పెట్టుబడి విషయంలో నిపుణులు రెండు రకాల అభిప్రాయాలను వ్యక్తం చేస్తున్నారు:
- బై ఆన్ డిప్స్ (Buy on Dips): కొటక్ సెక్యూరిటీస్ వంటి సంస్థల విశ్లేషకుల ప్రకారం.. దీర్ఘకాలిక పెట్టుబడిదారులకు బంగారం ఎప్పుడూ మంచి ఎంపికే. ధరలు స్వల్పంగా తగ్గిన ప్రతిసారీ కొద్దికొద్దిగా కొనుగోలు చేయడం (Accumulate) ఉత్తమ వ్యూహమని వారు సూచిస్తున్నారు.
- జాగ్రత్త అవసరం: ఐసీఐసీఐ డైరెక్ట్ విశ్లేషకులు మాత్రం కొంత హెచ్చరిస్తున్నారు. గత ఏడాది కాలంలో బంగారం 78%, వెండి 170% లాభాలను ఇచ్చాయి. కాబట్టి ఇప్పుడు ఇన్వెస్టర్లు లాభాల స్వీకరణ (Profit booking) చేసే అవకాశం ఉంది. దీనివల్ల ధరల్లో స్వల్ప తగ్గుదల ఉండవచ్చు.
భవిష్యత్ లక్ష్యాలు (Price Targets):
- మద్దతు ధర (Support Level): ఒకవేళ ధరలు తగ్గితే ఎంసీఎక్స్ (MCX) మార్కెట్లో రూ. 1,05,000 - 1,12,000 మధ్య స్థిరపడవచ్చు.
- గరిష్ట స్థాయి (Upside Target): పరిస్థితులు ఇలాగే కొనసాగితే త్వరలోనే రూ. 1,55,000 నుండి రూ. 1,60,000 మార్కును తాకవచ్చని అంచనా.
ముగింపు: మీరు దీర్ఘకాలిక లాభాల కోసం చూస్తుంటే, ఒకేసారి కాకుండా విడతల వారీగా పెట్టుబడి పెట్టడం శ్రేయస్కరం.