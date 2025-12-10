IPOs: ఐపీఓల వర్షమే ఇక! రానున్న సంవత్సరాల్లో స్టాక్ మార్కెట్లో ఘన సందడి
భారత్లో ఐపీఓల వర్షం కొనసాగనుంది. జేపీ మోర్గాన్ ప్రకారం వచ్చే సంవత్సరాల్లో ఏటా $20 బిలియన్ (₹1.8 లక్షల కోట్లు) పబ్లిక్ ఇష్యూలు సాధారణమవుతాయి. 2025లోనే ₹2 లక్షల కోట్లు సమీకరణ.
భారత స్టాక్ మార్కెట్లు రాబోయే కొన్నేళ్లలో భారీగా కదలికలు చూడనున్నాయి. కంపెనీలు వరుసగా ఐపీఓల ద్వారా నిధుల సమీకరణకు సిద్ధమవుతుండగా, మరో వైపు మ్యూచువల్ ఫండ్లలో పెట్టుబడుల ప్రవాహం పెరుగుతోంది. ప్రముఖ ఇన్వెస్ట్మెంట్ బ్యాంకు జేపీ మోర్గాన్ అంచనా ప్రకారం, భారత్లో ఇకపై ప్రతి సంవత్సరం $20 బిలియన్ (₹1.8 లక్షల కోట్లు) విలువైన పబ్లిక్ ఇష్యూలు రావడం సాధారణమవుతుంది.
2025లోనే ₹1.89 లక్షల కోట్లు సమీకరణ
ఇప్పటికే 2025లో
- $21 బిలియన్ (₹1.89 లక్షల కోట్లు) విలువైన IPOలు వచ్చాయి.
- ఈ నెలాఖరుకు ICICI Prudential AMC రూ.10,000 కోట్లు జోడించడంతో మొత్తం **$23 బిలియన్ (₹2.07 లక్షల కోట్లు)**కు చేరే అవకాశం.
గతేడాది కూడా ఇదే స్థాయి — $21 బిలియన్ పబ్లిక్ ఇష్యూలు నమోదయ్యాయి.
జేపీ మోర్గాన్ ECM హెడ్ అభినవ్ భార్తి ప్రకారం:
- “భారత్లో ఏటా $20 బిలియన్ ఐపీఓలు రావడం కొత్త నార్మల్ అవుతుంది.
కన్స్యూమర్ టెక్, న్యూ-ఏజ్ కంపెనీలకే భారీ డిమాండ్
ఐపీఓలలో
- 20% వరకు డిమాండ్ కన్స్యూమర్ టెక్ & నూతన తరం కంపెనీల నుంచే.
- రాబోయే 5 ఏళ్లలో ఇది 30% పైగా చేరే అవకాశం.
అలాగే,
- ప్రైవేట్ మార్కెట్లో ప్రస్తుతం 20కి పైగా స్టార్టప్స్ ఐపీఓకు రావడానికి సిద్ధం.
- వీటిలో 4-5 కంపెనీలు ఒక్కొక్కటి $1 బిలియన్ (₹9,000 కోట్లు) విలువైన ఇష్యూలతో వస్తాయి.
- మొత్తం కలిసి $8 బిలియన్ (₹72,000 కోట్లు) వరకు సమీకరించవచ్చు.
2025లో మొత్తం ఈక్విటీ ఇష్యూల విలువ — $65 బిలియన్
ఈక్విటీ క్యాపిటల్ మార్కెట్లో (QIPలు, FPOలు సహా)
- 2025లో $65 బిలియన్ (₹5.85 లక్షల కోట్లు) ఇష్యూలు నమోదుకానున్నాయి.
- గతేడాది ఇవి $72 బిలియన్ (₹6.48 లక్షల కోట్లు).
QIP పరంగా:
- గత ఏడాది $22 బిలియన్
- ఈ ఏడాది కేవలం $10 బిలియన్
- ఇందులోనే $3 బిలియన్ ఇష్యూలు SBI ఒక్కటే తెచ్చింది.
జేపీ మోర్గాన్ అంచనా:
- “వచ్చే ఏడాది విదేశీ పెట్టుబడులు మళ్లీ భారత మార్కెట్లను ఆశ్రయిస్తాయి.”
- భారత మార్కెట్ విలువ— 5 ఏళ్లలో $10 ట్రిలియన్!
జేపీ మోర్గాన్ ప్రకారం:
- రాబోయే 5 సంవత్సరాల్లో భారత స్టాక్ మార్కెట్ విలువ $10 ట్రిలియన్ (₹900 లక్షల కోట్లు) చేరుతుంది.
- ఈ స్థాయిని చేరిన ప్రపంచంలోని అమెరికా, చైనా తర్వాత మూడో దేశం భారత్ అవుతుంది.
