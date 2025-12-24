From Hype to Horror: IPO పెట్టుబడిదారులకు భారీ నష్టం!
మార్క్ టెక్నోక్రాట్స్ ఐపీఓ ఇన్వెస్టర్లను నిరాశపరిచింది. స్టాక్ మార్కెట్లో బలహీనమైన లిస్టింగ్తో భారీ డిస్కౌంట్ వద్ద ప్రారంభమై, కొనసాగుతున్న మార్కెట్ అస్థిరత మధ్య పెట్టుబడిదారులకు గణనీయమైన నష్టాలను తెచ్చింది.
దేశీయ స్టాక్ ఎక్స్ఛేంజీలు మార్కెట్ మాంద్యం యొక్క ప్రభావంతో నష్టాలను చవిచూస్తున్నాయి. బుధవారం కూడా బెంచ్మార్క్ సూచీలు ప్రతికూలంగా ట్రేడయ్యాయి. హెవీవెయిట్ షేర్లలో అమ్మకాల ఒత్తిడి మార్కెట్ సెంటిమెంట్ను దెబ్బతీసింది. బీఎస్ఈ సెన్సెక్స్ 150 పాయింట్లకు పైగా పడిపోయి 85,360 వద్ద, మరియు ఎన్ఎస్ఈ నిఫ్టీ ఇండెక్స్ 40 పాయింట్లకు పైగా తగ్గి 26,120 సమీపంలో ట్రేడయ్యాయి. చివరికి, చాలా బ్లూ-చిప్ కంపెనీలు అమ్మకాల ఒత్తిడిని ఎదుర్కొన్నాయి, ఇది పెట్టుబడిదారుల నష్టాలను మరింత పెంచింది.
ఈ క్లిష్ట పరిస్థితిలో, మార్క్ టెక్నోక్రాట్స్ లిమిటెడ్ ఐపీఓ (IPO) అతిపెద్ద నష్టాన్ని చవిచూసింది—ఇది ఇష్యూ ధర కంటే తక్కువగా లిస్ట్ అయింది. ₹93 ప్రతి షేరు ధరతో వచ్చిన ఈ చిన్న మరియు మధ్య తరహా సంస్థల (SME) ఐపీఓ, స్టాక్ మార్కెట్లో నిరాశపరిచే పనితీరును కనబరిచింది. షేరు మొదటి రోజు ₹74.40 వద్ద ప్రారంభమైంది, ఇది దాదాపు 20 శాతం పతనానికి సంకేతం. ఈ పతనం ఇక్కడితో ఆగలేదు, షేరు త్వరగా లోయర్ సర్క్యూట్ పరిమితికి చేరుకుని ₹70.70కి పడిపోయింది.
మొత్తంగా, మార్క్ టెక్నోక్రాట్స్ షేర్లు 24 శాతం నష్టంతో రోజును ముగించాయి, లిస్టింగ్ రోజు నుండే పెట్టుబడిదారులు భారీ నష్టాలను చవిచూశారు.
గ్రే మార్కెట్ అంచనాల కంటే దారుణంగా
గ్రే మార్కెట్ పోకడల ఆధారంగా ఐపీఓ కొద్దిగా తక్కువ ధరకు లిస్ట్ అవుతుందని ఊహించారు, అయితే వాస్తవం ఊహించిన దానికంటే దారుణంగా ఉంది. గ్రే మార్కెట్లో స్టాక్ లిస్టింగ్ ధర సుమారు ₹91 ఉంటుందని అంచనా వేశారు, ఇది చాలా స్వల్ప నష్టాన్ని సూచించింది. మరోవైపు, 24 శాతం భారీ పతనం పెట్టుబడిదారులకు పూర్తి ఆశ్చర్యాన్ని కలిగించింది.
మార్క్ టెక్నోక్రాట్స్ అనేది మౌలిక సదుపాయాల ప్రాజెక్ట్ల జీవితచక్రం అంతటా ప్రాజెక్ట్ మేనేజ్మెంట్లో కన్సల్టెన్సీ సేవలను, అలాగే ఇతర సలహా సేవలను అందించే సంస్థ.
ఆర్థిక పనితీరులో వృద్ధి
లిస్టింగ్ పేలవంగా ఉన్నప్పటికీ, కంపెనీ తన ఆర్థిక స్థితిని సంవత్సరాలుగా విజయవంతంగా మెరుగుపరుచుకుంది. FY23లో మార్క్ టెక్నోక్రాట్స్ నికర లాభం ₹2.64 కోట్లు కాగా, FY24లో అది ₹3.45 కోట్లకు, ఆపై FY25లో ₹7.5 కోట్లకు పెరిగింది. ఆదాయం కూడా బలంగా పెరిగింది, గత మూడు ఆర్థిక సంవత్సరాలలో ₹20.16 కోట్ల నుండి ₹26.04 కోట్లకు, ఆపై ₹47.75 కోట్లకు వేగంగా వృద్ధి చెందింది.
ఐపీఓ వివరాలు మరియు పెట్టుబడిదారుల నష్టాలు
చిన్న మరియు మధ్య తరహా సంస్థల ఐపీఓ డిసెంబర్ 17 నుండి డిసెంబర్ 19 వరకు దరఖాస్తుల కోసం తెరవబడింది. వ్యక్తిగత పెట్టుబడిదారుల విభాగం దాదాపు పదకొండు రెట్లు అధికంగా సబ్స్క్రైబ్ అయింది, ఇది మంచి ప్రారంభ ఆసక్తిని సూచిస్తుంది. కనీస లాట్ 1,200 షేర్లకు ధర ₹93 వద్ద నిర్ణయించబడింది. రిటైల్ పెట్టుబడిదారులు కనీసం రెండు లాట్లకు దరఖాస్తు చేసుకోవాల్సి వచ్చింది, ఇది 2,400 షేర్లకు సమానం.
అందువలన, ఒకరు కనీసం పెట్టవలసిన పెట్టుబడి మొత్తం ₹2,23,200. కానీ, ప్రారంభ ధర వద్ద, ఈ పెట్టుబడి విలువ దాదాపు ₹1,78,560కి తగ్గింది, అంటే ప్రారంభంలోనే సుమారు ₹44,640 నష్టం వచ్చింది. రోజు కనిష్ట ధరను పరిగణనలోకి తీసుకుంటే, నష్టం కనీసం ₹53,000 ఉండేది.
ముగింపు
ట్రేడింగ్ ప్రారంభంలో మార్క్ టెక్నోక్రాట్స్ పేలవమైన పనితీరు, ముఖ్యంగా మార్కెట్ చాలా అనూహ్యంగా ఉన్నప్పుడు ఎస్ఎంఈ ఐపీఓలలో పెట్టుబడి పెట్టడం ఎంత ప్రమాదకరమో చూపిస్తుంది. సబ్స్క్రిప్షన్ల సంఖ్య చాలా ఎక్కువగా ఉన్నప్పటికీ మరియు కంపెనీ ఆర్థిక స్థితి మెరుగుపడుతున్నప్పటికీ, ప్రస్తుత మార్కెట్ సెంటిమెంట్ మరియు కంపెనీ వాల్యుయేషన్ గురించిన ఆందోళనలు పార్టీని పాడుచేశాయి, తద్వారా ట్రేడింగ్ యొక్క మొదటి రోజునే పెట్టుబడిదారులకు నష్టాలను మిగిల్చాయి.