Market Crash News: SBI, Reliance, LIC స్టాక్లలో భారీ షాక్, పెట్టుబడిదార్లలో ఆందోళన
గత వారం భారతీయ స్టాక్ మార్కెట్లు తీవ్ర ఒడిదుడుకులకు లోనయ్యాయి. రిలయన్స్, ఎస్బీఐ సహా ఇతర అగ్రశ్రేణి కంపెనీలు ₹35,000 కోట్లకు పైగా మార్కెట్ విలువను కోల్పోయాయి. కేవలం కొన్ని స్టాక్లు మాత్రమే లాభాలను ఆర్జించగలిగాయి.
గత కొద్ది వారాలుగా భారత స్టాక్ మార్కెట్ తీవ్ర ఒడిదుడుకులు, అనిశ్చితిని ఎదుర్కొంటోంది. గతేడాది కూడా దీనికి మినహాయింపు కాదు. వారం ప్రారంభంలో సెన్సెక్స్, నిఫ్టీ కోలుకునే సంకేతాలు చూపించినా, చివరి రోజు భారీ అమ్మకాల ఒత్తిడితో చాలావరకు లాభాలను కోల్పోయాయి. ఫలితంగా, అత్యంత విలువైన పది కంపెనీలలో ఏడింటి మార్కెట్ క్యాపిటలైజేషన్ (m-cap) కలిపి ₹35,000 కోట్లకు పైగా పడిపోవడంతో పెట్టుబడిదారులు గణనీయమైన సంపదను కోల్పోయారు.
అమెరికా ఫెడరల్ రిజర్వ్ వడ్డీ రేట్ల నిర్ణయంపై నెలకొన్న ప్రపంచవ్యాప్త అనిశ్చితి కారణంగా మార్కెట్ సెంటిమెంట్ బలహీనంగా ఉంది. ఈ అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, లాభాల స్వీకరణతో దేశీయ సూచీలు పడిపోయాయి.
బలహీనంగా ముగిసిన మార్కెట్ వారం
క్రిస్మస్ సెలవుల కారణంగా గత వారం మార్కెట్లు కేవలం నాలుగు రోజులే పనిచేశాయి. అయినప్పటికీ, అస్థిరత చాలా ఎక్కువగా ఉంది. వారంలో సెన్సెక్స్ 112 పాయింట్లు లాభపడినప్పటికీ, శుక్రవారం చివరి సెషన్లో 367 పాయింట్లు నష్టపోయి 85,041 వద్ద ముగిసింది. నిఫ్టీ 100 పాయింట్లు పడిపోయి 26,042 వద్ద స్థిరపడింది.
రిలయన్స్ ఇండస్ట్రీస్, స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా (SBI) వంటి దిగ్గజాల విలువలు పడిపోవడంతో పెట్టుబడిదారుల సంపదకు కొలమానంగా ఉండే మార్కెట్ క్యాపిటలైజేషన్ దెబ్బతింది.
ఏడు దిగ్గజ కంపెనీలకు భారీ నష్టాలు
అత్యధిక మార్కెట్ క్యాపిటలైజేషన్ ఉన్న పది కంపెనీలలో ఏడు తమ విలువను కోల్పోయాయి. కేవలం నాలుగు ట్రేడింగ్ సెషన్లలోనే పెట్టుబడిదారుల సంపద ₹35,439.36 కోట్లు ఆవిరైంది.
- స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా (SBI): మార్కెట్ క్యాప్ ₹12,692.1 కోట్లు తగ్గి ₹8.92 లక్షల కోట్లకు చేరింది.
- రిలయన్స్ ఇండస్ట్రీస్: విలువలో ₹8,254.81 కోట్లు కోల్పోయి, మార్కెట్ క్యాప్ ₹21.09 లక్షల కోట్లకు పడిపోయింది.
- బజాజ్ ఫైనాన్స్: మార్కెట్ విలువ ₹5,102.43 కోట్లు తగ్గి ₹6.22 లక్షల కోట్లకు చేరింది.
- లార్సెన్ & టూబ్రో (L&T): ₹4,000 కోట్లు కోల్పోయి ₹5.56 లక్షల కోట్ల వద్ద ముగిసింది.
- ICICI బ్యాంక్: మార్కెట్ క్యాప్లో ₹2,571 కోట్ల క్షీణతతో ₹9.65 లక్షల కోట్లకు పడిపోయింది.
- LIC: ₹1,802 కోట్ల విలువను కోల్పోయి, మార్కెట్ క్యాప్ ₹5.37 లక్షల కోట్లకు తగ్గింది.
- TCS: మార్కెట్ క్యాప్ ₹1,013.07 కోట్లు తగ్గి ₹11.86 లక్షల కోట్ల వద్ద ముగిసింది.
కొన్ని కంపెనీల లాభాలు కాస్త ఊరటనిచ్చాయి
ఈ ప్రతికూల పరిస్థితుల్లోనూ కొన్ని కీలక స్టాక్లు మెరుగైన పనితీరు కనబరిచి, పెట్టుబడిదారులకు కొంత ఊరటనిచ్చాయి.
- HDFC బ్యాంక్: అతిపెద్ద లాభపడిన సంస్థగా నిలిచింది. దీని మార్కెట్ విలువ ₹10,126 కోట్లు పెరిగి ₹15.26 లక్షల కోట్లకు చేరుకుంది.
- ఇన్ఫోసిస్: వాల్యుయేషన్ ₹6,626 కోట్లు పెరిగి ₹6.87 లక్షల కోట్లకు చేరింది.
- భారతీ ఎయిర్టెల్: మార్కెట్ క్యాపిటలైజేషన్ ₹5,359.98 కోట్లు పెరిగి ₹12 లక్షల కోట్లకు పైగా విలువను సాధించింది.
పెట్టుబడిదారులు గుర్తుంచుకోవలసినవి
ప్రపంచ, దేశీయ పరిస్థితులు అనిశ్చితంగా ఉన్నప్పుడు స్టాక్ మార్కెట్ పెట్టుబడులు ఎప్పుడూ ప్రమాదకరమే. పెట్టుబడిదారులు తొందరపడి నిర్ణయాలు తీసుకోకుండా, దీర్ఘకాలిక లక్ష్యాలను పరిగణించాలని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు. మంచి ప్రాథమిక అంశాలున్న కంపెనీలను ఎంచుకోవడం, వాటి ఆర్థిక పనితీరును పర్యవేక్షించడం, నిపుణుల సలహాలు తీసుకోవడం ద్వారా అస్థిరతను సమర్థవంతంగా ఎదుర్కోవచ్చు. స్వల్పకాలిక హెచ్చుతగ్గులు పోర్ట్ఫోలియోపై ప్రభావం చూపినా, క్రమశిక్షణతో కూడిన దీర్ఘకాలిక విధానం సంపదను పెంచడానికి సహాయపడుతుంది.