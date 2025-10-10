PPF: పీపీఎఫ్.. సంవత్సరానికి రూ. 1.5 లక్షల పెట్టుబడి.. ఏమోతుందో తెలుసా?
PPF: పబ్లిక్ ప్రావిడెంట్ ఫండ్ PPF అనేది హామీ ఇవ్వబడిన, పన్ను రహిత రాబడిని అందించే ప్రజాదరణ పొందిన, సురక్షితమైన పెట్టుబడి. 7.1శాతం పన్ను రహిత వడ్డీ రేటుతో, ఇది ఇతర స్థిర ఆదాయ ఎంపికల కంటే ఎక్కువ రాబడిని అందిస్తుంది. సంవత్సరానికి రూ.2.5 లక్షలకు పైగా ప్రావిడెంట్ ఫండ్ విరాళాలపై కొత్త పన్ను నియమాలు దీనిని మరింత ఆకర్షణీయంగా మార్చాయి. అయితే, PPFలో పెట్టుబడి పెట్టేటప్పుడు వార్షిక పరిమితిని గుర్తుంచుకోండి.
ఒక ఆర్థిక సంవత్సరంలో, ఒక వ్యక్తి తన PPF ఖాతాకు రూ.1.5 లక్షల వరకు విరాళం ఇవ్వవచ్చు. ఈ పరిమితి వారి సొంత, మైనర్ పిల్లల ఖాతాలకు వర్తిస్తుంది. మీరు మీ పిల్లల పేరు మీద PPF ఖాతాను తెరిస్తే, రెండు ఖాతాలకు కలిపి సహకారం ఆర్థిక సంవత్సరంలో రూ.1.5 లక్షలకు మించకూడదు.
ఈ పరిమితి సూటిగా ఉన్నప్పటికీ, కొంతమంది ఈ పథకంలో ఎక్కువ పెట్టుబడి పెడతారు. వారు తమ సొంత పేరుతో మల్టీ PPF ఖాతాలను ఓపెన్ చేయచ్చు. లేదా వారి మైనర్ పిల్లల ఖాతాలలో కూడా పెట్టుబడి పెడతారు. ఇది హానికరం కాదని అనిపించినప్పటికీ, రూ.1.5 లక్షల పరిమితిని మించిపోవడం తరువాత సమస్యాత్మకంగా మారవచ్చు.
ఒక పెట్టుబడిదారుడు సంవత్సరాల తరబడి దీనిని నివారించవచ్చు, కానీ చివరికి వ్యత్యాసం కనుగొనబడినప్పుడు, అది ఒక పెద్ద షాక్ కావచ్చు. ఖాతా మెచ్యూరిటీ సమయంలో ఇది కనుగొనబడితే, పెట్టుబడిదారుడు 15 సంవత్సరాలలో అనేక లక్షల రూపాయల వడ్డీని కోల్పోయే అవకాశం ఉందని ఊహించుకోండి. పన్ను రహిత సాధనాలలో పెట్టుబడి పెట్టడానికి, వడ్డీపై 30శాతం పన్నును ఆదా చేయడానికి, వారు 100శాతం వడ్డీని కోల్పోయే అవకాశం ఉంది.
అక్టోబర్ 2024లో, ప్రభుత్వం సక్రమంగా లేని PPF ఖాతాల కోసం నియమాలను స్పష్టం చేసింది. ఇప్పుడు, అన్ని పెట్టుబడులు వ్యక్తి PANకి అనుసంధానించబడి ఉంటాయి, అటువంటి ఖాతాలను దాచడం అసాధ్యం. వ్యక్తి ప్రాథమిక PPF ఖాతా కాకుండా ఇతర అన్ని ఖాతాలు సక్రమంగా లేనివిగా పరిగణించబడతాయి, వడ్డీని పొందవు. మైనర్ పిల్లల PPF ఖాతాలో అదనపు పెట్టుబడి పెడితే, మైనర్కు 18 సంవత్సరాలు నిండే వరకు, ఖాతాను క్రమబద్ధీకరించే వరకు పెట్టుబడి 4శాతం పోస్ట్ ఆఫీస్ సేవింగ్స్ ఖాతా (POSA) వడ్డీని పొందుతుంది.