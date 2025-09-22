Health Insurance: హెల్త్, టర్మ్ ఇన్సూరెన్స్ తీసుకోవడం చాలా ఈజీ.. ఎందుకో తెలుసా..?
Health Insurance: ప్రభుత్వం దేశవ్యాప్తంగా GST సంస్కరణలను అమలు చేసింది. ఈరోజు, సెప్టెంబర్ 22 నుండి, ప్రజలు విస్తృత శ్రేణి వస్తువులు, సేవలపై గణనీయమైన ఉపశమనం పొందారు. పాలు, నెయ్యి, నూనె నుండి టీవీలు, ACలు, కార్లు, బైక్ల వరకు ప్రతిదాని ధరలు చౌకగా మారినప్పటికీ, జీవిత , ఆరోగ్య బీమాపై GST సున్నాకి తగ్గించారు. అవును, ఇవి ఇప్పుడు పన్ను రహితంగా ఉన్నాయి, ఇది పాలసీదారుల ప్రీమియం చెల్లింపులపై ప్రభావం చూపుతుంది, వారి నెలవారీ ప్రీమియం చెల్లింపులను తగ్గిస్తుంది. రూ.10,000, రూ.30,000 నెలవారీ బీమా ప్రీమియం చెల్లింపులపై ఎంత పొదుపు వస్తుందో లెక్కిద్దాం.
తదుపరి తరం GST సంస్కరణ కింద, అవసరమైన వస్తువులు, సేవలపై కొత్త GST రేట్లు అమల్లోకి వచ్చాయి. గతంలో వర్తించే 12శాతం, 28శాతం స్లాబ్లు తొలగించారు. వీటిలో చేర్చిన అంశాలను 5శాతం , 18శాతం స్లాబ్లలో ఉంచారు. బీమాపై GSTకి సంబంధించి, ఇది ఇప్పుడు సున్నాకి తగ్గించారు. దీర్ఘకాల డిమాండ్ను నెరవేర్చడం ద్వారా ప్రభుత్వం పాలసీదారులకు ఈ ముఖ్యమైన బహుమతిని ఇచ్చింది. ఇప్పటివరకు, జీవిత, ఆరోగ్య బీమా ప్రీమియంలపై 18శాతం రేటుతో GST వర్తించేది.
ప్రభుత్వం జూలై 1, 2017న GSTని అమలు చేసిన తర్వాత బీమా ప్రీమియం పన్నులో ఇది మొదటి పూర్తి తగ్గింపు, దీని ద్వారా అన్ని ఇతర పన్నులు తొలగించారు. ఈ మార్పు అన్ని వ్యక్తిగత ULIP ప్లాన్లు, ఫ్యామిలీ ఫ్లోటర్ ప్లాన్లు, సీనియర్ సిటిజన్ ప్లాన్లు, టర్మ్ ప్లాన్లకు వర్తిస్తుంది.
ఇప్పుడు మీరు మీ బీమా ప్రీమియం చెల్లింపులలో ఎంత ఆదా చేస్తారో తెలుసుకుందాం. ఈ లెక్క చాలా సులభం. మీ పాలసీ నెలవారీ బేస్ ప్రీమియం రూ.30,000 అయితే, 18శాతం GST రేటుతో నెలకు రూ.5,400 జోడించడం వలన మొత్తం రూ.35,400 చెల్లింపు జరుగుతుంది. అయితే, జీఎస్టీ లేకుండా, ప్రీమియంలపై అదనపు పన్ను ఉండదు; బేస్ ప్రీమియం మాత్రమే చెల్లించాల్సి ఉంటుంది. ఎవరికైనా ప్రీమియం రూ.10,000 అయితే, వారు నేరుగా రూ.1,800 ఆదా చేస్తారు. కానీ ఇప్పుడు ప్రభుత్వం దానిని GST నుండి మినహాయించి సున్నా-GST వర్గంలో ఉంచినందున, 18శాతం పన్ను కారణంగా పాలసీదారుపై అదనంగా రూ.2,700 భారం తగ్గుతుంది, వారికి శాతం15,000 మాత్రమే మిగిలి ఉంటుంది.
అదేవిధంగా, ఎవరైనా కుటుంబ ఫ్లోటర్ ఆరోగ్య బీమా తీసుకుంటే, GST 18శాతం నుండి సున్నాకి తగ్గించినందున, వారు గణనీయమైన మొత్తంలో డబ్బును కూడా ఆదా చేస్తారు. మీకు 35 సంవత్సరాలు, మీ భార్యకు 33 సంవత్సరాలు, మీకు ఇద్దరు పిల్లలు ఉన్నారని అనుకుందాం. మొత్తం కుటుంబానికి రూ.10 లక్షల కవర్ కోసం సగటు వార్షిక ప్రీమియం రూ.25,000. గతంలో, దీనిపై 18శాతం GST విధించారు, అంటే మొత్తం రూ.4,500, అంటే మొత్తం రూ.29,500. ఇప్పుడు, GST తొలగించినందున, రూ,500 ప్రత్యక్షంగా పొదుపు చేయచ్చు.
GST పరిధి నుండి బీమా ప్రీమియంలను మినహాయించడం ద్వారా ప్రభుత్వం పాలసీదారులకు గణనీయమైన ఉపశమనం కల్పించినప్పటికీ, బీమా కంపెనీల ITC లేదా ఇన్పుట్ టాక్స్ క్రెడిట్పై కూడా తన వైఖరిని స్పష్టం చేసింది. ఇటీవల, సెంట్రల్ బోర్డ్ ఆఫ్ ఇండైరెక్ట్ టాక్సెస్ అండ్ కస్టమ్స్, సెప్టెంబర్ 22 నుండి కమీషన్లు, బ్రోకరేజ్తో సహా ఆరోగ్యం, జీవిత బీమా కోసం చెల్లించే GSTపై ఇన్పుట్ టాక్స్ క్రెడిట్ను బీమా కంపెనీలు ఇకపై క్లెయిమ్ చేయలేవని ప్రకటించింది. దీనికి కంపెనీలు ఎలా భర్తీ చేస్తాయనేదే ముఖ్యమైన ప్రశ్న.
బీమా కంపెనీలు కస్టమర్ల నుండి బేస్ ప్రీమియంలపై GSTని వసూలు చేసేవి, మార్కెటింగ్, ఆఫీస్ అద్దెపై GSTని కూడా చెల్లించేవి, ప్రీమియంలపై వసూలు చేసిన పన్నుకు వ్యతిరేకంగా ఈ ఖర్చులను సర్దుబాటు చేసిన తర్వాత ప్రభుత్వానికి జమ చేసేవి. ఇప్పుడు, కంపెనీలు ఇకపై ఈ ఖర్చులను క్లెయిమ్ చేయలేవు. ఈ ప్రభుత్వ చర్య తరువాత, పెరిగిన ఇన్పుట్ ఖర్చుల భారాన్ని బీమా కంపెనీలు భరించాల్సి ఉంటుంది. పర్యవసానంగా, కంపెనీలు తమ బేస్ ప్రీమియంలకు అదనపు ఖర్చులను జోడించి, కస్టమర్లపై భారం మోపవచ్చనే ఊహాగానాలు ఉన్నాయి.