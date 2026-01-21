Instant Loan in 5 Minutes నిజమేనా..? లోన్ యాప్స్లో డబ్బు తీసుకునే ముందు ఇవి చదవకపోతే మీ పని ఖతం!
ఇన్స్టంట్ లోన్ యాప్స్ ద్వారా రుణం పొందే ముందు ఈ జాగ్రత్తలు పాటించండి. ఆర్బీఐ నిబంధనలు, వడ్డీ రేట్లు మరియు డేటా సెక్యూరిటీ గురించి పూర్తి వివరాలు ఇక్కడ తెలుసుకోండి.
“కేవలం 5 నిమిషాల్లో ఇన్స్టంట్ లోన్.. ఎలాంటి డాక్యుమెంట్స్ అవసరం లేదు.. వెంటనే రూ. 5 లక్షల వరకు రుణం మీ బ్యాంక్ ఖాతాలో జమ..” — ఇలాంటి మెసేజ్లు మీ మొబైల్కు ఎప్పుడైనా వచ్చాయా? అత్యవసర సమయంలో ఈ ఆఫర్లు ఎంతో ఆకర్షణీయంగా కనిపిస్తాయి. కానీ, కళ్లు మూసుకుని ఈ యాప్స్లో లోన్ తీసుకుంటే, మీ వ్యక్తిగత సమాచారం మరియు ఆర్థిక భద్రత ప్రమాదంలో పడినట్లే. లోన్ యాప్స్ వాడేవారు తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలు ఇవే..
అసలు నమ్మకమైన యాప్ ఏది? ఎలా గుర్తించాలి?
భారతదేశంలో ఏ సంస్థ అయినా రుణాలు ఇవ్వాలంటే రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా (RBI) అనుమతి తప్పనిసరి.
గుర్తించిన సంస్థలు: ప్రభుత్వ, ప్రైవేట్ బ్యాంకులు లేదా NBFC (Non-Banking Financial Companies) సంస్థలకు మాత్రమే లోన్లు ఇచ్చే అధికారం ఉంటుంది.
నకిలీ యాప్స్: చైనా లేదా ఇతర విదేశీ మూలాలు ఉన్న కొన్ని యాప్స్ ఆర్బీఐ అనుమతి లేకుండా చట్టవిరుద్ధంగా పనిచేస్తున్నాయి. ఇవి అధిక వడ్డీ వసూలు చేయడమే కాకుండా, కస్టమర్లను వేధింపులకు గురిచేస్తాయి.
లోన్ తీసుకునే ముందు ఈ 6 విషయాలు తప్పక చెక్ చేయండి:
- RBI రిజిస్ట్రేషన్: ఆ యాప్ వెబ్సైట్లో లేదా ప్లేస్టోర్ డిస్క్రిప్షన్లో వారి NBFC భాగస్వామి వివరాలు ఉన్నాయో లేదో చూడండి.
- వడ్డీ రేట్లు: తక్కువ వడ్డీ అని చెప్పి, హిడెన్ ఛార్జీలు లేదా ప్రాసెసింగ్ ఫీజుల పేరుతో దోచుకుంటున్నారా అనేది గమనించండి.
- యాప్ పర్మిషన్స్: ఒక లోన్ యాప్కు మీ కాంటాక్ట్స్, గ్యాలరీ (ఫోటోలు), లొకేషన్తో ఏం పని? ఇలాంటి అనవసర అనుమతులు కోరే యాప్స్ జోలికి వెళ్లకండి.
- రివ్యూలు & రేటింగ్స్: ప్లేస్టోర్లో నెగటివ్ రివ్యూలను జాగ్రత్తగా చదవండి. వేధింపుల గురించి ఎవరైనా రాశారేమో గమనించండి.
- రీపేమెంట్ గడువు: కనీసం 62 రోజుల కంటే తక్కువ గడువు ఇచ్చే యాప్స్ విషయంలో చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి.
- ఆఫీస్ అడ్రస్: కంపెనీకి ఫిజికల్ ఆఫీస్ ఎక్కడ ఉంది? కస్టమర్ కేర్ నెంబర్ పనిచేస్తుందా లేదా అనేది చెక్ చేయండి.
వ్యక్తిగత డేటా విషయంలో జర భద్రం!
అధికారిక యాప్స్ సాధారణంగా మీ పాన్ కార్డ్, బ్యాంక్ స్టేట్మెంట్, లైవ్ సెల్ఫీ మరియు కేవైసీ వివరాలు మాత్రమే అడుగుతాయి. కానీ మోసపూరిత యాప్స్ మీ కాంటాక్ట్ లిస్ట్ మరియు గ్యాలరీ యాక్సెస్ తీసుకుంటాయి. మీరు లోన్ కట్టడంలో ఒక్క రోజు ఆలస్యమైనా, మీ కాంటాక్ట్స్లో ఉన్న వారందరికీ మెసేజ్లు పంపడం లేదా మీ ఫోటోలను మార్ఫింగ్ చేసి బెదిరించడం వంటి దారుణాలకు ఒడిగడతాయి.
ముఖ్య గమనిక: ఏ లోన్ యాప్ అయినా లోన్ మంజూరు చేయడానికి ముందే "సెక్యూరిటీ డిపాజిట్" లేదా "అడ్వాన్స్ ఫీజు" అడిగితే అది 100% మోసమని గుర్తించండి.