Inspiring Success Story రూ.15 వేల పొదుపుతో కోట్లు సంపాదిస్తున్న మహిళ.. బ్యాంకులు లోన్ ఇవ్వకపోయినా తగ్గేదేలే!
ప్రతిభా శర్మ సక్సెస్ స్టోరీ! నెలకు రూ.15 వేలు పొదుపు చేసి మహిళల కోసం ప్రత్యేక ఫిట్నెస్ సెంటర్ ఏర్పాటు చేసిన వైనం. లోన్ రాకపోయినా వెనకడుగు వేయకుండా వ్యాపారవేత్తగా ఎదిగిన స్ఫూర్తిదాయక కథనం.
వ్యాపారం చేయాలంటే లక్షల పెట్టుబడి, బ్యాంకుల నుంచి భారీ రుణాలు ఉండాలని చాలామంది భయపడుతుంటారు. కానీ, ముంబైకి చెందిన ప్రతిభా శర్మ మాత్రం తన సంకల్పంతో అసాధ్యాన్ని సుసాధ్యం చేసి చూపించారు. కేవలం ఇంటి ఖర్చుల నుంచి పొదుపు చేసిన డబ్బుతో నేడు వేలాది మంది మహిళలకు ఫిట్నెస్ పాఠాలు చెబుతూ అద్భుతమైన వ్యాపార సామ్రాజ్యాన్ని నిర్మించారు.
బ్యాంకులు లోన్ ఇవ్వలేదు.. కానీ ఆశయం తగ్గలేదు!
మహిళల కోసం, ముఖ్యంగా గృహిణులు మరియు కొత్త తల్లుల అవసరాలకు అనుగుణంగా ప్రత్యేక ఫిట్నెస్ సెంటర్ ఉండాలని ప్రతిభ భావించారు. ఈ ఆలోచనతో ఆమె బ్యాంకుల చుట్టూ తిరిగారు. అయితే అనుభవం లేదనే నెపంతో బ్యాంకులు ఆమెకు లోన్ ఇచ్చేందుకు నిరాకరించాయి.
పొదుపు మంత్రం: నిరాశ చెందకుండా, ప్రతిభ తన ఇంటి ఖర్చుల నుంచి ప్రతి నెలా రూ.15,000 పొదుపు చేయడం ప్రారంభించారు.
18 నెలల నిరీక్షణ: సుమారు ఒకటిన్నర ఏళ్ల పాటు (18 నెలలు) క్రమశిక్షణతో డబ్బు ఆదా చేసి, ఆ మొత్తంతో తన కలల ప్రాజెక్టును మొదలుపెట్టారు.
'11.11 స్లిమ్మింగ్ అండ్ ఫిట్నెస్' ప్రస్థానం
జనవరి 9, 2017లో ప్రతిభా శర్మ "11.11 స్లిమ్మింగ్, ఫిట్నెస్" పేరుతో చిన్నగా తన ప్రయాణాన్ని ప్రారంభించారు.
ప్రత్యేకత: గృహిణులు మరియు తల్లుల శారీరక, మానసిక ఆరోగ్యంపై దృష్టి పెట్టడం ఈ సెంటర్ ప్రత్యేకత.
ప్రస్తుత స్థితి: ఏడేళ్ల కాలంలో ఈ సెంటర్ వెయ్యి మందికి పైగా మహిళలకు ఫిట్నెస్ సేవలు అందిస్తోంది. నేడు ఇది కేవలం జిమ్ మాత్రమే కాదు, మహిళల ఆత్మవిశ్వాసానికి చిరునామాగా మారింది.
పెట్టుబడి పెట్టే ముందు జాగ్రత్తలు (నిపుణుల సూచనలు)
ప్రతిభ లాగా మీరు కూడా వ్యాపారాల్లో లేదా మ్యూచువల్ ఫండ్లలో పెట్టుబడి పెట్టాలనుకుంటే ఈ నియమాలు పాటించండి:
- KYC పూర్తి చేయండి: మ్యూచువల్ ఫండ్లలో ఇన్వెస్ట్ చేయడానికి ఒకే ఒక్కసారి KYC పూర్తి చేస్తే సరిపోతుంది.
- సెబీ (SEBI) గుర్తింపు: మీరు పెట్టుబడి పెట్టే సంస్థకు సెబీ గుర్తింపు ఉందో లేదో వారి వెబ్సైట్లో తనిఖీ చేసుకోండి.
- ఫిర్యాదులు: పెట్టుబడులకు సంబంధించి ఏవైనా సమస్యలు ఉంటే scores.gov.in లో ఫిర్యాదు చేయవచ్చు.
నేటి మహిళలకు సందేశం: "పెట్టుబడి లేదని వెనకడుగు వేయకండి.. క్రమశిక్షణతో కూడిన పొదుపు మీ కలలను నిజం చేస్తుంది" అని ప్రతిభా శర్మ జీవితం నిరూపిస్తోంది.