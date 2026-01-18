India's Wealth Surges: బంగారం తెచ్చిన రూ. 117 లక్షల కోట్ల సంపద.. ఎలాగో తెలుసా?
బంగారం ధరల పెరుగుదలతో భారతీయుల సంపద రూ. 117 లక్షల కోట్లు పెరిగింది! HDFC మ్యూచువల్ ఫండ్ రిపోర్ట్ ప్రకారం, తులం బంగారం ధర రూ. 1.40 లక్షలకు చేరడంతో ప్రతి ఇంట్లో ఆస్తి విలువ పెరిగింది. ఆ పూర్తి గణాంకాలు ఇక్కడ చూడండి.
బంగారం ధరలు ఆకాశాన్ని తాకుతుంటే సామాన్యులు ఆందోళన చెందుతున్నారు కానీ, అదే బంగారం ఇప్పుడు భారతీయుల ఇళ్లలో కాసుల వర్షం కురిపించింది. గత ఏడాది కాలంలో పెరిగిన పుత్తడి ధరల పుణ్యమా అని భారతీయ కుటుంబాల నికర సంపద ఏకంగా రూ. 117 లక్షల కోట్లు పెరిగింది. ఈ ఆశ్చర్యకరమైన నిజాలను హెచ్డీఎఫ్సీ (HDFC) మ్యూచువల్ ఫండ్ 'ఇయర్ బుక్ - 2026' తన నివేదికలో వెల్లడించింది.
సంపద ఇంతలా ఎలా పెరిగింది?
భారతీయులకు బంగారం అంటే కేవలం ఆభరణం మాత్రమే కాదు, అదొక భద్రత కలిగిన పెట్టుబడి.
ధరల పెరుగుదల: 2024లో తులం బంగారం ధర సుమారు రూ. 77,000 ఉండగా, 2026 నాటికి అది ఏకంగా రూ. 1,40,000 కు చేరుకుంది.
లాభం ఎంతంటే: మీరు గతంలో కొన్న ఒక తులం బంగారంపై కేవలం రెండేళ్లలో రూ. 63,000 అదనపు విలువ పెరిగింది.
మొత్తం విలువ: దేశవ్యాప్తంగా ఉన్న మొత్తం బంగారం నిల్వలపై ఈ ధరల పెరుగుదలను లెక్కిస్తే, ఆ సంపద విలువ 1.3 ట్రిలియన్ డాలర్లకు (రూ. 117 లక్షల కోట్లు) సమానం.
మన దగ్గర ఎన్ని టన్నుల బంగారం ఉందో తెలుసా?
ప్రపంచంలోనే బంగారాన్ని అత్యధికంగా కొనుగోలు చేసే దేశాల్లో భారత్ అగ్రస్థానంలో ఉంది.
బంగారు నిల్వలు: మోర్గాన్ స్టాన్లీ అంచనా ప్రకారం, భారతీయుల వద్ద సుమారు 34,600 టన్నుల బంగారం నిల్వలు ఉన్నాయి.
మొత్తం సంపద: భారతీయుల దగ్గర ఉన్న మొత్తం బంగారం విలువ ప్రస్తుతం 3.8 ట్రిలియన్ డాలర్లు (సుమారు రూ. 350 లక్షల కోట్లు) దాటిపోయింది. ఇది మన దేశ జీడీపీతో పోటీ పడుతుండటం విశేషం.
స్టాక్ మార్కెట్ కంటే బంగారమే మిన్న!
గత ఏడాది కాలంలో స్టాక్ మార్కెట్లు ఒడిదుడుకులకు లోనైనప్పటికీ, బంగారం మాత్రం స్థిరంగా పెరుగుతూ ఇన్వెస్టర్లకు భరోసానిచ్చింది. గత పాతికేళ్లలో ఎన్నడూ లేనంతగా 2025-26 కాలంలో బంగారం ధరలు పెరగడం విశేషం. ఇది సామాన్య మధ్యతరగతి కుటుంబాల ఆస్తి విలువను అనూహ్యంగా పెంచేసింది.