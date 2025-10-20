UPI : గ్లోబల్ డిజిటల్ పేమెంట్స్లో సత్తా చాటుతున్న భారత్.. ఇక జపాన్లోనూ యూపీఐ సేవలు
UPI : జపాన్కు వెళ్లే భారతీయ పర్యాటకులు త్వరలో అక్కడ తమ మొబైల్ ఫోన్ల ద్వారా యూపీఐ యాప్ ఉపయోగించి డిజిటల్ చెల్లింపులు చేయగలరు.
UPI : జపాన్కు వెళ్లే భారతీయ పర్యాటకులు త్వరలో అక్కడ తమ మొబైల్ ఫోన్ల ద్వారా యూపీఐ యాప్ ఉపయోగించి డిజిటల్ చెల్లింపులు చేయగలరు. దీని కోసం నేషనల్ పేమెంట్స్ కార్పొరేషన్ ఆఫ్ ఇండియా అంతర్జాతీయ విభాగం NIPL, NTT DATA Japanతో ఒక ఒప్పందం కుదుర్చుకుంది. ఈ ఒప్పందం భారత్ యూపీఐ టెక్నాలజీ ఇప్పుడు ప్రపంచ స్థాయిలో తన గుర్తింపును పొందుతోందని, అంతర్జాతీయ లావాదేవీలను సులభతరం చేస్తోందని స్పష్టం చేస్తోంది.
ఈ ఒప్పందం ప్రకారం, NTT DATAతో అనుబంధం ఉన్న దుకాణదారులు ఇప్పుడు భారతీయ పర్యాటకుల నుండి యూపీఐ చెల్లింపులను అంగీకరిస్తారు. అంటే భారతీయ పర్యాటకులు క్యూఆర్ కోడ్ను స్కాన్ చేసి నేరుగా తమ మొబైల్ నుండి చెల్లింపులు చేయవచ్చు. దీని ఉద్దేశ్యం ఏమిటంటే, ప్రజలు నగదు లేదా ఫారెక్స్ కార్డులపై ఆధారపడకుండా వారి కొనుగోళ్లను సులభతరం చేయడం.
అక్కడి అధికారి మసనోరి కురిహారా మాట్లాడుతూ.. జపాన్లో యూపీఐ చెల్లింపుల సౌకర్యం ప్రారంభం కావడంతో భారతీయ పర్యాటకులు సులభంగా షాపింగ్ చేయగలరని, జపనీస్ దుకాణదారులు కొత్త వ్యాపారాన్ని పొందుతారని చెప్పారు. భారత్ నుండి జపాన్కు వెళ్లే పర్యాటకుల సంఖ్య నిరంతరం పెరుగుతున్న తరుణంలో ఈ చర్య తీసుకున్నారు. జనవరి నుండి ఆగస్టు 2025 మధ్య 2 లక్షల 8 వేల మందికి పైగా భారతీయ పర్యాటకులు జపాన్కు వెళ్లారు. ఈ భాగస్వామ్యం జపాన్ పర్యాటక రంగాన్ని మరింత బలోపేతం చేస్తుంది. భారతీయ ప్రయాణికులకు సురక్షితమైన, సుపరిచితమైన డిజిటల్ పేమెంట్స్ పద్ధతిని అందిస్తుంది.
తూర్పు ఆసియాలో యూపీఐ సేవలు ప్రారంభం కావడం ఇది మొదటిసారి. ప్రస్తుతం భారతీయ ప్రయాణికులు ఫ్రాన్స్, యూఏఈ, నేపాల్, మారిషస్, పెరూ, సింగపూర్, శ్రీలంక, ఖతార్, భూటాన్ వంటి దేశాలలో యూపీఐ ద్వారా చెల్లింపులు చేయవచ్చు. NTT DATA Japan, జపాన్లోని అతిపెద్ద కార్డ్ పేమెంట్ నెట్వర్క్ CAFISను నడుపుతోంది. ఇది దేశవ్యాప్తంగా బ్యాంకులు, దుకాణాలు, ఏటీఎంలను కలుపుతుంది. ఇప్పుడు ఈ నెట్వర్క్లో యూపీఐ లావాదేవీలు కూడా చేరుతాయి. తద్వారా భారతీయులకు పేమెంట్స్ ప్రక్రియ మరింత సులభతరం అవుతుంది.
జూలై 2025 నాటికి భారత్లో సుమారు 49.1 కోట్ల మంది యూపీఐని ఉపయోగిస్తున్నారు. 65 లక్షల మంది వ్యాపారులు దీనితో అనుబంధం కలిగి ఉన్నారు. దీనివల్ల భారత్ ప్రపంచ డిజిటల్ చెల్లింపుల రంగంలో ముందుంది. యూపీఐ భారత్లోని మొత్తం డిజిటల్ లావాదేవీలలో దాదాపు 85% వాటాను కలిగి ఉంది. ప్రపంచంలోని మొత్తం రియల్-టైమ్ డిజిటల్ చెల్లింపులలో దాదాపు సగం వాటా ఒక్క భారత్ నుండే వస్తుంది. ఈ సిస్టమ్ వ్యక్తులకు ఒకరికొకరు డబ్బు పంపడానికి లేదా దుకాణదారులకు చెల్లించడానికి సౌకర్యాన్ని అందిస్తుంది. అది షాపింగ్ అయినా, బిల్లు చెల్లింపు అయినా లేదా ఏదైనా ఆన్లైన్ సేవ అయినా సరే.