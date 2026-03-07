India's Energy Security: చమురు దౌత్యంలో భారత్ సరికొత్త రికార్డు.. ఒకే మార్గంపై ఆధారపడటం ముగిసింది!
India's Energy Security: ప్రపంచ చమురు మార్కెట్లో భారత్ సరికొత్త రికార్డు.. హార్ముజ్ జలసంధిపై ఆధారపడటం తగ్గించి, 40 దేశాల నుంచి ఇంధన సరఫరాను భారత్ ఎలా ఖాయం చేసుకుందో ఈ స్టోరీలో చూడండి. రష్యా చమురు కొనుగోళ్లకు అమెరికా మినహాయింపు, దేశంలో ఇంధన ధరల స్థిరత్వం వెనుక ఉన్న వ్యూహాలివే!
India's Energy Security: ప్రపంచవ్యాప్తంగా నెలకొన్న భౌగోళిక ఉద్రిక్తతలు, ముఖ్యంగా ఇరాన్-ఇజ్రాయెల్ వివాదం నేపథ్యంలో హార్ముజ్ జలసంధి మూసివేతపై వస్తున్న ఆందోళనలను భారత అధికారిక వర్గాలు కొట్టిపారేశాయి. ఒకే సముద్ర మార్గంపై ఆధారపడే రోజులు పోయాయని, భారత్ తన ఇంధన అవసరాల కోసం పటిష్టమైన ప్రత్యామ్నాయాలను సిద్ధం చేసుకుందని స్పష్టం చేశాయి. హార్ముజ్ జలసంధి మూసివేత వల్ల భారత చమురు సరఫరా నిలిచిపోతుందనే వాదనలో నిజం లేదని ప్రభుత్వ వర్గాలు తెలిపాయి. భారత్ ముడి చమురు దిగుమతుల్లో కేవలం 40 శాతం మాత్రమే హార్ముజ్ జలసంధి గుండా వస్తున్నాయని, మిగిలిన 60 శాతం సరఫరాలు ఇతర సురక్షిత మార్గాల ద్వారా అందుతున్నాయని స్పష్టం చేశాయి. రష్యా, పశ్చిమ ఆఫ్రికా, అమెరికా, పశ్చిమాసియా వంటి వివిధ ప్రాంతాల నుంచి చమురును సేకరించడం ద్వారా ఏదైనా ఒక కారిడార్లో అంతరాయం కలిగినా సరఫరా నిరంతరాయంగా ఉండేలా భారత్ జాగ్రత్త పడింది.
27 దేశాల నుంచి 40కి విస్తరించిన సరఫరాదారులు..
గత దశాబ్ద కాలంలో భారతదేశం తన వ్యూహాత్మక చమురు దౌత్యాన్ని ప్రపంచవ్యాప్తంగా విస్తరించింది. ఆరు ఖండాల్లోని 27 దేశాల నుంచి సరఫరాదారుల సంఖ్యను ఇప్పుడు 40కి పెంచుకుంది. ఆస్ట్రేలియా, కెనడా వంటి దేశాలు అదనపు గ్యాస్ సరఫరాలను అందించడానికి ముందుకు వచ్చాయి. ఇటీవల అమెరికా, యునైటెడ్ అరబ్ ఎమిరేట్స్ (UAE) వంటి భాగస్వాములతో దీర్ఘకాలిక ఒప్పందాలను కూడా భారత్ కుదుర్చుకుంది.
రష్యా చమురు కొనుగోళ్లకు అమెరికా '30 రోజుల మినహాయింపు'
భారత్ అంతర్జాతీయ నియమాలను పాటిస్తూనే జాతీయ ప్రయోజనాలకు పెద్దపీట వేస్తోంది. అమెరికా ట్రెజరీ కార్యదర్శి స్కాట్ బెస్సెంట్ భారత్ ప్రాధాన్యతను గుర్తిస్తూ, రష్యన్ చమురు కొనుగోలుకు శుక్రవారం 30 రోజుల మినహాయింపు ప్రకటించారు. G7 దేశాలు విధించిన ధరల పరిమితి నియమాలను భారత్ కచ్చితంగా పాటిస్తోందని, ప్రపంచ ఇంధన మార్కెట్లో భారత్ ఒక స్థిరీకరణ శక్తి అని అమెరికా కొనియాడింది. ప్రపంచ దేశాలతో పోలిస్తే భారతదేశం ఇంధన ధరలను అదుపులో ఉంచడంలో విజయం సాధించిందని గణాంకాలు చెబుతున్నాయి. లభ్యత, స్థోమత, స్థిరత్వం అనే మూడు సూత్రాల ఆధారంగా భారత ప్రభుత్వం తీసుకుంటున్న నిర్ణయాల వల్ల సామాన్యుడిపై భారం పడకుండా ఇంధన భద్రత సాధ్యమైందని అధికారిక వర్గాలు వివరించాయి. ఎక్కడ తక్కువ ధరకు నాణ్యమైన చమురు లభిస్తే అక్కడి నుంచి సేకరించడమే భారత్ విధానమని అవి స్పష్టం చేశాయి.