India Economy: దూసుకుపోతున్న భారత్.. జీడీపీ వృద్ధి అంచనాలను భారీగా పెంచిన IMF!
భారత ఆర్థిక వృద్ధి రేటు అంచనాను IMF 7.3 శాతానికి పెంచింది. మెరుగైన కార్పొరేట్ ఆదాయాలు, AI పెట్టుబడుల ప్రభావంతో దేశ ఆర్థిక వ్యవస్థ పటిష్టంగా ఉందని నివేదిక వెల్లడించింది.
ప్రపంచ దేశాల ఆర్థిక వ్యవస్థలు ఒడిదుడుకులు ఎదుర్కొంటున్నా, భారత ఆర్థిక వ్యవస్థ మాత్రం పటిష్టమైన వృద్ధిని నమోదు చేస్తోంది. తాజాగా అంతర్జాతీయ ద్రవ్య నిధి (IMF) తన 'వరల్డ్ ఎకనామిక్ అవుట్లుక్' నివేదికలో భారత్కు సంబంధించి అత్యంత సానుకూల అంచనాలను వెల్లడించింది.
7.3 శాతానికి వృద్ధి రేటు పెంపు
ప్రస్తుత ఆర్థిక సంవత్సరం (2025-26)లో భారతదేశ జీడీపీ వృద్ధి రేటు 7.3 శాతంగా నమోదు కావొచ్చని IMF అంచనా వేసింది. గతంలో వేసిన అంచనా కంటే ఇది 0.7 శాతం ఎక్కువగా ఉండటం గమనార్హం.
వృద్ధికి ప్రధాన కారణాలు:
కార్పొరేట్ లాభాలు: దేశీయ కంపెనీల ఆదాయాలు అంచనాల కంటే మెరుగ్గా ఉండటం మార్కెట్కు బలాన్నిస్తోంది.
ఆర్థిక ఊపు: మూడవ మరియు నాలుగవ త్రైమాసికాల్లో ఆర్థిక కార్యకలాపాలు వేగవంతం కావడం వృద్ధికి కీలకంగా మారింది.
పెట్టుబడిదారుల విశ్వాసం: విదేశీ పెట్టుబడిదారుల అమ్మకాలు, మార్కెట్ అస్థిరత ఉన్నప్పటికీ.. కార్పొరేట్ రంగం పుంజుకోవడంతో ఇన్వెస్టర్లలో మళ్ళీ నమ్మకం పెరుగుతోంది.
ప్రపంచ ఆర్థిక వ్యవస్థ మరియు AI ప్రభావం
అమెరికా విధిస్తున్న సుంకాలు, వాణిజ్య ఉద్రిక్తతలు ఉన్నప్పటికీ ప్రపంచ ఆర్థిక వ్యవస్థ నిలకడగా ఉందని ఐఎంఎఫ్ తెలిపింది.
AI పాత్ర: ప్రస్తుతం ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ (AI) రంగంలో జరుగుతున్న భారీ పెట్టుబడులు వృద్ధికి ఇంజిన్లా మారుతున్నాయి. ముఖ్యంగా ఆసియా దేశాల టెక్ ఎగుమతులపై ఇది సానుకూల ప్రభావం చూపుతోంది.
ద్రవ్యోల్బణం: ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఆహార ధరలు తగ్గడం వల్ల భారత్లో ద్రవ్యోల్బణం అదుపులోకి వచ్చే అవకాశం ఉంది. 2026లో ప్రపంచ ద్రవ్యోల్బణం 3.8 శాతానికి తగ్గవచ్చని అంచనా.
భవిష్యత్తు అంచనాలు
2025-26లో 7.3 శాతంగా ఉన్న వృద్ధి, 2026 మరియు 2027 క్యాలెండర్ సంవత్సరాల్లో వరుసగా 6.3 శాతం మరియు 6.5 శాతంగా ఉండవచ్చని IMF పేర్కొంది. అయితే భౌగోళిక రాజకీయ ఉద్రిక్తతలు, స్టాక్ మార్కెట్ ఒడిదుడుకులు వంటి అంశాల పట్ల అప్రమత్తంగా ఉండాలని హెచ్చరించింది.