New Bank Rules Alert: భారత్లో బ్యాంకుల పని సమయాల్లో ఎదురవనున్న పెద్ద మార్పులు
భారతదేశంలోని బ్యాంకులు 2026లో వారానికి ఐదు రోజుల పని విధానానికి మారవచ్చు. ఏప్రిల్ నుండి బ్యాంకుల పని గంటలు, సెలవులు మరియు రోజువారీ సమయాలలో మార్పులను ఆర్బిఐ మరియు కేంద్రం పరిశీలిస్తున్నాయి.
2026లో బ్యాంకింగ్ వేళలు మారనున్నాయా? ఐటీ రంగం మాదిరిగానే వారానికి ఐదు రోజులు మాత్రమే పని చేస్తాయా? అవుననే సంకేతాలు బలంగా వినిపిస్తున్నాయి. గతంలో రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా (RBI) మరియు కేంద్ర ప్రభుత్వం మధ్య జరిగిన చర్చలు సిబ్బంది మరియు కార్యాచరణ సవాళ్ల కారణంగా ఆలస్యం అయ్యాయి. అయితే, కొత్త ఆర్థిక సంవత్సరం ప్రారంభమవుతున్న నేపథ్యంలో ఈ మార్పు వచ్చే అవకాశం ఉంది.
2025లోనే ఎన్నో సంస్కరణలు
2025 సంవత్సరం బ్యాంకింగ్ రంగానికి సంస్కరణల సంవత్సరంగా నిలిచింది. కేంద్ర ప్రభుత్వం మరియు ఆర్బిఐ ప్రవేశపెట్టిన సంస్కరణలతో గణనీయమైన మార్పులు వచ్చాయి. ఈ నేపథ్యంలో, 2026లో కొత్త బ్యాంకింగ్ చట్టాలు మరియు పని గంటల సంస్కరణలు అమలులోకి వచ్చే అవకాశం ఉంది. కస్టమర్లు మరియు బ్యాంక్ సిబ్బందికి పని గంటలు, సెలవులలో మార్పులు స్పష్టంగా కనిపించవచ్చు.
ప్రస్తుత బ్యాంకింగ్ పనివేళలు
ప్రస్తుతం భారతదేశంలోని బ్యాంకులు ఈ క్రింది వాటికి మూసివేయబడతాయి:
- పబ్లిక్ సెలవులు
- ఆదివారాలు
- రెండవ మరియు నాల్గవ శనివారాలు
వారానికి ఐదు రోజుల బ్యాంకింగ్: ప్రస్తుత స్థితి
గతంలో బ్యాంకులు ఐదు రోజుల పని వారానికి మారాలనే ఆలోచనపై అనేక నివేదికలు వచ్చాయి. ప్రస్తుతం ఈ ప్రతిపాదన కేంద్ర ఆర్థిక మంత్రిత్వ శాఖ మరియు ఆర్బిఐ పరిశీలనలో ఉంది. ఈ ప్రణాళికకు ఇరు వర్గాల మద్దతు ఉన్నప్పటికీ, అమలు తేదీని ఇంకా ప్రకటించలేదు.
అయితే, ముసాయిదా ప్రతిపాదనల ప్రకారం ఏప్రిల్ 2026 నుండి ప్రారంభమయ్యే ఆర్థిక సంవత్సరంలో ఈ మార్పులు అమలులోకి వచ్చే అవకాశం ఉంది. ఏప్రిల్ తర్వాత తుది నిర్ణయం వెలువడే అవకాశం ఉంది.
నిర్ణయం ఎందుకు ఆలస్యం అయింది?
బ్యాంక్ సిబ్బంది కొరత కారణంగా ఈ ప్రణాళికలు గతంలో వాయిదా పడ్డాయి. మార్చి 2025లో బ్యాంకర్ల సంఘాలు అందించిన తాజా డేటా ప్రకారం దాదాపు 96% సిబ్బంది అవసరాలు తీరాయి. ఐదు రోజుల పని షెడ్యూల్ అమలుకు అడ్డుగా ఉన్న ప్రధాన సమస్య ఇదే, కాబట్టి ఇప్పుడు అమలుకు మార్గం సుగమం అయింది.
ఐదు రోజుల బ్యాంకింగ్ అమలు ప్రభావాలు
బ్యాంకులు ఐదు రోజుల పని విధానానికి మారితే:
- ఉద్యోగులు ప్రతిరోజూ దాదాపు 40 నిమిషాలు ఎక్కువ పని చేయాల్సి ఉంటుంది.
- బ్యాంకుల రోజువారీ పని షెడ్యూల్ మారుతుంది.
- కస్టమర్లు తమ పర్యటనలను సవరించిన సమయాల ఆధారంగా ప్లాన్ చేసుకోవలసి ఉంటుంది.
- వారాంతాల్లో వరుసగా మూడు రోజులు బ్యాంక్ సెలవులు ఉంటాయి.
కస్టమర్లు తెలుసుకోవలసినవి
ఉద్యోగుల ఉత్పాదకత పెరుగుదలపై ప్రజల్లో నమ్మకం ఉన్నప్పటికీ, కస్టమర్లు 2026లో అధికారికంగా ప్రకటించిన కొత్త సమయాలు మరియు సెలవుల గురించి తెలుసుకోవాలి.
ముగింపు
భారతదేశ ఆర్థిక వ్యవస్థ ఐదు రోజుల బ్యాంకింగ్ షెడ్యూల్ వైపు మారుతోంది – ఇది అమలైతే భారతీయ బ్యాంకులను ప్రపంచ ప్రమాణాలకు అనుగుణంగా నిలబెట్టే ఒక కీలకమైన మార్పు అవుతుంది. 2026 వస్తున్న తరుణంలో, ఆర్బిఐ మరియు ఆర్థిక మంత్రిత్వ శాఖ తీసుకునే తుది నిర్ణయంపై అందరి దృష్టి ఉంది.