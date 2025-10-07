Indian Stock Market IPO: ఈ కంపెనీ షేర్లు మొదటి రోజే ఢమాల్.. లక్షల్లో నష్టాలు..!
మంగళవారం ఇండియన్ స్టాక్ మార్కెట్లో IPO పెట్టుబడిదారులకు చెడ్డ రోజు. లాజిస్టిక్స్, రవాణాలో పాల్గొన్న ధిల్లాన్ ఫ్రైట్ క్యారియర్స్ అనే కంపెనీ స్టాక్ మార్కెట్లో జాబితా చేయబడింది.
Indian Stock Market IPO: మంగళవారం ఇండియన్ స్టాక్ మార్కెట్లో IPO పెట్టుబడిదారులకు చెడ్డ రోజు. లాజిస్టిక్స్, రవాణాలో పాల్గొన్న ధిల్లాన్ ఫ్రైట్ క్యారియర్స్ అనే కంపెనీ స్టాక్ మార్కెట్లో జాబితా చేయబడింది, కానీ దాని షేర్లు దాని IPO ఇష్యూ ధర నుండి 20 శాతం తగ్గింపుతో జాబితా చేయబడ్డాయి. దీని తర్వాత కూడా, కంపెనీ షేర్లు తగ్గుతూనే ఉన్నాయి, లోయర్ సర్క్యూట్ను తాకింది, ఫలితంగా పెట్టుబడిదారులకు గణనీయమైన నష్టాలు వచ్చాయి. కంపెనీ షేర్లు 24 శాతం పడిపోయాయి.
మంగళవారం ట్రేడింగ్ రోజున కంపెనీ తన షేర్లను BSE SME ప్లాట్ఫామ్లో ప్రారంభించినప్పుడు పెట్టుబడిదారులు పెద్ద ఎదురుదెబ్బ తగిలింది. కంపెనీ ఒక్కో షేరుకు రూ.72 ఇష్యూ ధరను నిర్ణయించింది. అయితే, మార్కెట్ పేలవంగా ప్రారంభమైంది, రూ.57.6 వద్ద లిస్టింగ్ అయింది. ఫలితంగా, కంపెనీలో వాటాలను కేటాయించిన పెట్టుబడిదారులు మార్కెట్ ప్రారంభమైన తర్వాత ఒక్కో షేరుకు సుమారు 20 శాతం నష్టాన్ని చవిచూశారు.
దీని తరువాత, కంపెనీ షేర్లు మరింత తగ్గాయి. భారీ అమ్మకాల కారణంగా కంపెనీ షేర్లు మరో 5 శాతం పడిపోయాయి. రూ.54.72 తక్కువ సర్క్యూట్ వద్ద ట్రేడవుతున్నాయి, దీని ఫలితంగా కొన్ని గంటల్లోనే దాదాపు 24 శాతం నష్టం వాటిల్లింది. అయితే, ఇది ఆశ్చర్యం కలిగించదని మార్కెట్ నిపుణులు తెలిపారు. లిస్టింగ్కు ముందు, కంపెనీ షేర్లు గ్రే మార్కెట్లో విస్తృతంగా ప్రశంసించబడలేదు, ఇది బలహీనమైన అరంగేట్రం అంచనాలకు దారితీసింది.
చిన్న, రిటైల్ పెట్టుబడిదారులు కంపెనీ షేర్లను కొనుగోలు చేయడంలో విశ్వాసం వ్యక్తం చేశారు. రూ.10.08 కోట్ల చిన్న IPOకి పెట్టుబడిదారుల నుండి మిశ్రమ స్పందన వచ్చింది. రిటైల్ పెట్టుబడిదారుల కోసం రిజర్వు చేయబడిన భాగం 4.87 రెట్లు బిడ్లను అందుకుంది, ఇది రిటైల్ పెట్టుబడిదారులలో కంపెనీలో పెట్టుబడి పెట్టడానికి సుముఖతను సూచిస్తుంది. అయితే, పెద్ద పెట్టుబడిదారులు IPO నుండి దూరంగా ఉన్నారు. వారి వాటాలు పూర్తిగా సభ్యత్వం పొందలేదు.
ధిల్లాన్ ఫ్రైట్ క్యారియర్స్ అనేది సరుకు రవాణాను నిర్వహించే రవాణా సంస్థ. కంపెనీ కార్యకలాపాలు పశ్చిమ బెంగాల్, బీహార్, ఢిల్లీ, ఉత్తర ప్రదేశ్లలో విస్తరించి ఉన్నాయి. కంపెనీకి వాహనాల సముదాయం , 22 కార్యాలయాలు ఉన్నాయి, వాటి నుండి అది తన వ్యాపారాన్ని నిర్వహిస్తుంది.