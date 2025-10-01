Stock Market Holiday: దసరా, మహాత్మా గాంధీ జయంతి సందర్భంగా రేపు భారత స్టాక్ మార్కెట్ మూసివేయబడుతుందా?
ముంబై: రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా (RBI) యొక్క ద్రవ్య విధానం తర్వాత బుధవారం భారత స్టాక్ మార్కెట్ లాభాలతో ముగిసింది. అక్టోబర్ 2న దసరా, మహాత్మా గాంధీ జయంతి సందర్భంగా మార్కెట్ మూసివేయబడుతుందా లేదా అనే దానిపై పెట్టుబడిదారులలో సందేహాలు నెలకొన్నాయి.
రేపు మార్కెట్ మూసివేయబడుతుంది:
BSE, NSE అధికారిక వెబ్సైట్లలో ఉన్న 2025 స్టాక్ మార్కెట్ హాలిడేస్ జాబితా ప్రకారం, అక్టోబర్ 2, గురువారంన మార్కెట్లకు సెలవు దినం. ఈ రోజున ఎలాంటి ట్రేడింగ్ కార్యకలాపాలు జరగవు.
ఏయే విభాగాలు మూసివేయబడతాయి:
ఈక్విటీ సెగ్మెంట్
ఈక్విటీ డెరివేటివ్స్ సెగ్మెంట్
ఎస్.ఎల్.బి (SLB) సెగ్మెంట్
కరెన్సీ డెరివేటివ్స్ సెగ్మెంట్
ఎన్.డి.ఎస్-ఆర్.ఎస్.టి (NDS-RST) మరియు ట్రై-పార్టీ రెపో సెగ్మెంట్లు
కమోడిటీ డెరివేటివ్స్ సెగ్మెంట్ మరియు ఎలక్ట్రానిక్ గోల్డ్ రిసిప్ట్స్ (EGR) సెగ్మెంట్
అంతేకాకుండా, దేశంలోని అతిపెద్ద కమోడిటీ ఎక్స్ఛేంజ్ అయిన ఎం.సి.ఎక్స్ (MCX) కూడా అక్టోబర్ 2న మూసివేయబడుతుంది. అలాగే అగ్రి-కమోడిటీ ఎక్స్ఛేంజ్ అయిన ఎన్.సి.డి.ఇ.ఎక్స్ (NCDEX) కూడా మూసివేసి ఉంటుంది.
తదుపరి ట్రేడింగ్:
అక్టోబర్ 3, శుక్రవారం నాడు స్టాక్ మార్కెట్ మళ్లీ యథావిధిగా ప్రారంభమవుతుంది. అక్టోబర్లో దసరా/గాంధీ జయంతి కాకుండా, అక్టోబర్ 21న దీపావళి లక్ష్మీ పూజ, అక్టోబర్ 22న దీపావళి బలిప్రతిపాద సందర్భంగా కూడా మార్కెట్లకు సెలవులు ఉన్నాయి. అయితే అక్టోబర్ 21న ముహూరత్ ట్రేడింగ్ ఉంటుంది.