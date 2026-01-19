Indian Rupee Fall: చరిత్రలో ఎన్నడూ లేని విధంగా.. 90 మార్కును దాటిన రూపాయి! సామాన్యుడిపై పడే ప్రభావం ఇదే!
డాలర్తో పోలిస్తే భారత రూపాయి విలువ ఆల్-టైమ్ కనిష్ట స్థాయి 90.78 కి పడిపోయింది. అమెరికా-భారత్ వాణిజ్య చర్చలు, డాలర్ డిమాండ్ మరియు విదేశీ పెట్టుబడుల ఉపసంహరణ వల్ల కలిగిన ఈ పతనం వివరాలు.
భారత కరెన్సీ రూపాయి చరిత్రలో ఎన్నడూ లేని విధంగా భారీ పతనాన్ని చవిచూసింది. అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో డాలర్కు ఉన్న విపరీతమైన డిమాండ్ కారణంగా శుక్రవారం ట్రేడింగ్లో రూపాయి విలువ భారీగా క్షీణించి 90.78 వద్ద ముగిసింది. 2026 ప్రారంభంలోనే రూపాయి ఇంతలా పడిపోవడం ఆర్థిక వర్గాల్లో ఆందోళన కలిగిస్తోంది.
రికార్డు స్థాయిలో పతనం: గణాంకాలు ఇవే..
శుక్రవారం రూపాయి విలువ ఏకంగా 44 పైసలు తగ్గి, డాలర్తో పోలిస్తే 90.78 వద్ద స్థిరపడింది. ఒక దశలో ఇది 90.89 కనిష్ట స్థాయిని కూడా తాకింది. గత మూడు ట్రేడింగ్ సెషన్లలోనే రూపాయి దాదాపు 60 పైసలకు పైగా నష్టపోయింది. ఒకవేళ సోమవారం నాటి ట్రేడింగ్లో రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా (RBI) జోక్యం చేసుకోకపోతే, రూపాయి మరిన్ని కనిష్టాలను తాకే ప్రమాదం ఉందని నిపుణులు హెచ్చరిస్తున్నారు.
రూపాయి పతనానికి 'టాప్-5' కారణాలు:
రూపాయి విలువ ఇంతలా పడిపోవడానికి ప్రధానంగా ఈ క్రింది కారణాలు కనిపిస్తున్నాయి:
భారత్-అమెరికా వాణిజ్య ఒప్పందం: ఇరు దేశాల మధ్య జరగాల్సిన వాణిజ్య చర్చలు ఆశించిన రీతిలో సఫలం కాకపోవడం పెట్టుబడిదారుల సెంటిమెంట్ను దెబ్బతీసింది.
డాలర్ ఇండెక్స్ పెరుగుదల: అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ అనుసరిస్తున్న సుంకాల విధానాల (Tariffs) వల్ల ప్రపంచవ్యాప్తంగా డాలర్కు డిమాండ్ పెరిగింది. ఫలితంగా డాలర్ ఆరు వారాల గరిష్ట స్థాయికి చేరింది.
పెట్టుబడుల ఉపసంహరణ: భారత స్టాక్ మార్కెట్ల నుంచి విదేశీ సంస్థాగత పెట్టుబడిదారులు (FIIs) పెద్ద ఎత్తున నిధులను వెనక్కి తీసుకుంటున్నారు. ఈ ఏడాదిలోనే ఇప్పటివరకు సుమారు రూ. 22,530 కోట్లను ఉపసంహరించుకున్నారు.
మార్కెట్ల పతనం: ఈ నెలలో సెన్సెక్స్, నిఫ్టీలు ఇప్పటికే 2% మేర పడిపోవడం కూడా కరెన్సీపై ఒత్తిడి పెంచింది.
భౌగోళిక రాజకీయ ఉద్రిక్తతలు: అంతర్జాతీయంగా నెలకొన్న అస్థిరత వల్ల సురక్షితమైన పెట్టుబడిగా భావించే డాలర్ వైపు ఇన్వెస్టర్లు మొగ్గు చూపుతున్నారు.
సామాన్యుడిపై ప్రభావం ఏమిటి?
రూపాయి విలువ తగ్గితే దిగుమతులు ఖరీదైనవిగా మారుతాయి. ముఖ్యంగా:
పెట్రోల్, డీజిల్ ధరలు: మనం విదేశాల నుంచి కొనుగోలు చేసే ముడి చమురు ధర పెరుగుతుంది.
ఎలక్ట్రానిక్స్: విదేశీ ఫోన్లు, ల్యాప్టాప్లు మరియు ఇతర విడిభాగాల ధరలు పెరుగుతాయి.
విదేశీ విద్య: ఇతర దేశాల్లో చదువుకునే విద్యార్థుల ఖర్చులు గణనీయంగా పెరుగుతాయి.