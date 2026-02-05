  • Menu
Indian Rupee Gains: డాలర్ జోరుకు రూపాయి బ్రేక్.. అమెరికాతో కుదిరిన ‘మెగా డీల్’ ఎఫెక్ట్.. మరిన్ని లాభాల్లోకి కరెన్సీ!

Highlights

Indian Rupee Gains: భారత్-అమెరికా చారిత్రక వాణిజ్య ఒప్పందం నేపథ్యంలో రూపాయి జోరు! డాలర్‌తో పోలిస్తే బలపడిన దేశీ కరెన్సీ. ఆర్‌బీఐ గవర్నర్ సంజయ్ మల్హోత్రా నేతృత్వంలోని ఎంపీసీ నిర్ణయాల కోసం మార్కెట్ ఎదురుచూపులు.

Indian Rupee Gains: అంతర్జాతీయ మారక ద్రవ్య మార్కెట్లో భారత రూపాయి అద్భుత రికార్డును నమోదు చేసింది. గత కొన్నాళ్లుగా అమెరికా డాలర్ ధాటికి ఒత్తిడికి గురైన రూపాయి, గురువారం నాటి ట్రేడింగ్‌లో ఒక్కసారిగా పుంజుకుంది. అగ్రరాజ్యం అమెరికాతో కుదిరిన చారిత్రక వాణిజ్య ఒప్పందం మరియు ముడి చమురు ధరల తగ్గుదల రూపాయికి ప్రధాన బలాన్నిచ్చాయి.

ట్రేడింగ్ అప్డేట్స్: 90.33 వద్ద స్థిరత్వం

నేడు ట్రేడింగ్ ప్రారంభంలో రూపాయి 90.52 వద్ద బలహీనంగా మొదలైనప్పటికీ, మార్కెట్ సెంటిమెంట్ సానుకూలంగా ఉండటంతో వేగంగా కోలుకుంది. ఇంట్రాడేలో ఒక దశలో 90.06 స్థాయికి చేరిన రూపాయి, చివరికి 14 పైసల లాభంతో 90.33 (తాత్కాలికం) వద్ద ముగిసింది.

రూపాయి పుంజుకోవడానికి ప్రధాన కారణాలివే:

భారత్-అమెరికా వాణిజ్య ఒప్పందం: భారత ఉత్పత్తులపై అమెరికా తన టారిఫ్‌లను 18 శాతానికి తగ్గిస్తూ తీసుకున్న నిర్ణయం ఇన్వెస్టర్లలో జోష్ నింపింది. రష్యా నుంచి చమురు కొనుగోళ్లను తగ్గించి, అమెరికా నుంచి ఇంధనాన్ని దిగుమతి చేసుకునేందుకు భారత్ అంగీకరించడం ఈ డీల్‌లో కీలకంగా మారింది.

ముడి చమురు ధరల తగ్గుదల: అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో బ్రెంట్ క్రూడ్ ధర బ్యారెల్‌కు 68 డాలర్ల దిగువకు చేరడం రూపాయికి కలిసి వచ్చింది.

పెట్టుబడుల ఆశావహం: ఈ ఒప్పందం వల్ల దేశంలోకి విదేశీ ప్రత్యక్ష పెట్టుబడులు (FDI) భారీగా వస్తాయనే అంచనాలు పెరిగాయి.

ఆర్‌బీఐ నిర్ణయంపై సర్వత్రా ఉత్కంఠ

ప్రస్తుతం మార్కెట్ వర్గాలన్నీ ఆర్‌బీఐ గవర్నర్ సంజయ్ మల్హోత్రా నేతృత్వంలోని ద్రవ్య పరపతి కమిటీ (MPC) నిర్ణయం కోసం ఎదురుచూస్తున్నాయి.

రేపే ఫలితాలు: శుక్రవారం ఉదయం వెలువడనున్న వడ్డీ రేట్ల ప్రకటన రూపాయి తదుపరి గమనాన్ని నిర్దేశించనుంది.

నిపుణుల అంచనా: ప్రస్తుతం రెపో రేటు 5.25 శాతం వద్ద ఉండగా, ఈసారి కూడా ఆర్‌బీఐ యథాతథ స్థితిని (Status Quo) కొనసాగించే అవకాశం ఉందని విశ్లేషకులు భావిస్తున్నారు.

మున్ముందు ఎలా ఉండబోతోంది?

వాణిజ్య ఒప్పందానికి సంబంధించిన పూర్తి పత్రాలు (Fine Print) ఇంకా వెలువడాల్సి ఉన్నందున, ఇన్వెస్టర్లు కాస్త జాగ్రత్తగా వ్యవహరిస్తున్నారు. అయినప్పటికీ, సాంకేతికంగా రూపాయికి 89.80 – 90.00 పరిధిలో బలమైన సపోర్ట్ ఉందని, రానున్న రోజుల్లో ఇది మరింత బలపడవచ్చునని మిరే అసెట్ షేర్‌ఖాన్ అనలిస్ట్ అనుజ్ చౌదరి అభిప్రాయపడ్డారు.

