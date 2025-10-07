Dollar vs Rupee: పుంజుకున్న దేశీయ మార్కెట్.. డాలర్తో పోలిస్తే రూపాయి విలువ ఎంతంటే..?
అమెరికా డాలర్ బలపడటం,భారత్-అమెరికా వాణిజ్య ఒప్పందం చుట్టూ ఉన్న అనిశ్చితి మధ్య, మంగళవారం ప్రారంభ వాణిజ్యంలో భారత రూపాయి విలువ ఒక పైసా తగ్గి డాలర్కు 88.75కి చేరుకుంది.
ఫారెక్స్ వ్యాపారుల ప్రకారం, కొనసాగుతున్న విదేశీ మూలధన ప్రవాహాలు, భౌగోళిక రాజకీయ ఉద్రిక్తతలు, బలపడుతున్న డాలర్ సూచిక అన్నీ రూపాయిపై ఒత్తిడిని కలిగిస్తున్న అంశాలు.
ఇంటర్బ్యాంక్ విదేశీ మారక ద్రవ్య మార్కెట్లో రూపాయి విలువ డాలర్కు 88.72 వద్ద కొంచెం బలంగా ప్రారంభమైంది, కానీ త్వరలోనే డాలర్కు 88.75కి పడిపోయింది. మునుపటి ట్రేడింగ్ రోజు, సోమవారం, రూపాయి విలువ డాలర్కు 88.74 వద్ద ముగిసింది.
అయితే, ప్రపంచ మార్కెట్లో డాలర్ బలోపేతం కావడం. విదేశీ పెట్టుబడిదారులు (ఎఫ్ఐఐలు) అమ్మకాలు కొనసాగించడం వల్ల రూపాయి లాభాలు పరిమితం అయ్యాయని ఫారెక్స్ వ్యాపారులు తెలిపారు. ఈ అంశాలు దేశీయ కరెన్సీని స్వల్ప ఒత్తిడిలో ఉంచాయి. "దేశీయ స్టాక్ మార్కెట్లలో బలం, US డాలర్లో మొత్తం బలహీనత కారణంగా సమీప భవిష్యత్తులో రూపాయి సానుకూల పక్షపాతంతో వర్తకం అవుతుందని మేము భావిస్తున్నాము. అంతేకాకుండా, ప్రపంచ ముడి చమురు ధరలలో సంభావ్య మృదుత్వం కూడా రూపాయికి ప్రయోజనకరంగా ఉంటుంది" అని మిరే అసెట్ షేర్ఖాన్లో కరెన్సీ, కమోడిటీ రీసెర్చ్ విశ్లేషకుడు అనుజ్ చౌదరి అన్నారు.
ఆరు ప్రధాన కరెన్సీలతో పోలిస్తే US డాలర్ బలాన్ని కొలిచే డాలర్ ఇండెక్స్ 0.06శాతం పెరిగి 97.86కి చేరుకుంది. అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో, బ్రెంట్ ముడి చమురు 0.34శాతం పెరిగి బ్యారెల్కు $65.69 వద్ద ట్రేడవుతోంది. దేశీయ స్టాక్ మార్కెట్లు కూడా మంగళవారం స్వల్ప లాభాలను నమోదు చేశాయి: BSE సెన్సెక్స్: 93.83 పాయింట్లు పెరిగి 81,883.95; NSE నిఫ్టీ 50: 46.35 పాయింట్లు పెరిగి 25,124.00. స్టాక్ మార్కెట్ డేటా ప్రకారం, విదేశీ సంస్థాగత పెట్టుబడిదారులు (FIIలు) సోమవారం రూ.313.77 కోట్ల విలువైన షేర్లను విక్రయించారు. ఈ నిరంతర అవుట్ఫ్లో రూపాయిపై ఒత్తిడి పెంచింది.
అమెరికా డాలర్ బలోపేతం, ప్రపంచ భౌగోళిక రాజకీయ అనిశ్చితులు మరియు ఎఫ్ఐఐ అమ్మకాలు - ఇవన్నీ రూపాయిపై ఒత్తిడి పెంచాయి. అమెరికా డాలర్ బలంగా ఉంటే, రాబోయే సెషన్లలో రూపాయి 88.80 స్థాయిని కూడా తాకవచ్చని నిపుణులు భావిస్తున్నారు.