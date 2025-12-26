Indian Rupee: రూపాయి క్షిణించినా.. ఈ 5 దేశాల్లో భారత కరెన్సీ బలంగా ఉంది..అక్కడికి వెళ్తే.. మీరే కింగ్, క్వీన్..!!
Indian Rupee: రూపాయి విలువ క్షీణించినప్పటికీ.. కొన్ని దేశాలలో భారత కరెన్సీ బలంగా ఉంది. వియత్నాం, ఇండోనేషియా, నేపాల్, శ్రీలంక, ఇరాన్ దేశాలు రూపాయి విలువ ఎక్కువగా ఉన్న దేశాలలో ఉన్నాయి.
రూపాయి విలువ క్షీణిస్తున్నప్పటికీ.. కొన్ని దేశాలలో మాత్రం అది బలంగానే ఉంది. విదేశాలకు వెళ్లే ముందు లేదా విదేశాలలో ఖర్చు చేసే ముందు అత్యంత సాధారణ ప్రశ్న ఏమిటంటే.. ఏ దేశం భారత రూపాయికి అత్యధిక విలువను కలిగి ఉంది. నేడు.. భారత రూపాయి విలువ USDకి 89 రూపాయలకు పడిపోయింది. అయితే.. స్థానిక కరెన్సీగా మార్చినప్పుడు ఒక భారతీయ రూపాయి విలువ ఎక్కువగా ఉండే అనేక దేశాలు ఉన్నాయి. భారత రూపాయి బలంగా ఉన్న టాప్ ఐదు దేశాల గురించి తెలుసుకుందాం.
వియత్నాం (వియత్నామీస్ డాంగ్)
వియత్నాం భారతీయ పర్యాటకులలో బాగా ప్రాచుర్యం పొందుతోంది. ఇక్కడి కరెన్సీ వియత్నామీస్ డాంగ్ మార్పిడి తర్వాత.. ఇక్కడ 1 భారత రూపాయి దాదాపు 289 వియత్నామీస్ డాంగ్ కు సమానం అవుతుంది. అంటే 1,000 భారతీయ రూపాయలు వియత్నాంలో 289,000 వియత్నామీస్ డాంగ్ కు సమానం అన్నమాట.
ఇండోనేషియా (ఇండోనేషియా రుపియా)
ఇండోనేషియాలోని బాలి.. భారతీయ పర్యాటకులకు బాగా ప్రాచుర్యం పొందింది. ఇక్కడి కరెన్సీ ఇండోనేషియా రుపియా మార్చినట్లయితే.. 1 భారతీయ రూపాయి సుమారు 185.65 ఇండోనేషియా రుపియా అవుతుంది. మీరు 1,000 భారత రూపాయలతో ఇక్కడ ప్రయాణిస్తే.. మార్చిన విలువ 185,650 ఇండోనేషియా రుపియా అవుతుంది.
నేపాల్ (నేపాలీ రూపాయి)
భారతదేశ పొరుగు దేశమైన నేపాల్లో భారత రూపాయికి భారీ విలువ ఉంటుంది. ఒక భారతీయ రూపాయి దాదాపు 1.6 నేపాల్ రూపాయిలుగా మారుతుంది. 1,000 భారతీయ రూపాయలు నేపాల్లో 1,600 నేపాల్ రూపాయలకు సమానం అవుతుంది. నేపాల్ దాని సారూప్య కమ్యూనికేషన్, సాంస్కృతిక నేపథ్యం కారణంగా భారతీయులకు చాలా సౌకర్యవంతంగా ఉంటుంది.
శ్రీలంక (శ్రీలంక రూపాయి)
ఇటీవలి సంవత్సరాలలో శ్రీలంకలో రూపాయి బలంగా ఉంది. ఇక్కడి కరెన్సీ శ్రీలంక రూపాయి మార్పిడి తర్వాత.. 1 భారత రూపాయి దాదాపు 3.42 శ్రీలంక రూపాయలు. ఇక్కడ 1,000 భారత రూపాయి విలువ 3,420 శ్రీలంక రూపాయలు అవుతుంది.
ఇరాన్ (ఇరానియన్ రియాల్)
ఇరాన్లో భారత రూపాయికి గణనీయమైన విలువ ఉంది. ఇక్కడి కరెన్సీ ఇరానియన్ రియాల్ మార్చినప్పుడు.. 1 భారత రూపాయి విలువ 465.78 ఇరానియన్ రియాల్స్ అవుతుంది. 1,000 భారత రూపాయలు ఇరాన్లో 465,780 ఇరానియన్ రియాల్స్కు సమానంగా ఉంది.