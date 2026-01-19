Indian Pharma Exports మందుల జోరు: 8 నెలల్లో రూ. 1.84 లక్షల కోట్ల ఎగుమతులు!
భారత ఫార్మా రంగం సరికొత్త రికార్డు సృష్టించింది. కేవలం 8 నెలల్లో ₹1.84 లక్షల కోట్ల విలువైన ఔషధాలను ఎగుమతి చేసింది. అమెరికా, నైజీరియా, బ్రెజిల్ దేశాల్లో పెరిగిన డిమాండ్పై ప్రత్యేక విశ్లేషణ.
ప్రపంచవ్యాప్తంగా అనిశ్చితి నెలకొన్నప్పటికీ, భారత ఫార్మా రంగానికి తిరుగులేదని గణాంకాలు చెబుతున్నాయి. ప్రస్తుత ఆర్థిక సంవత్సరం (2025-26) మొదటి ఎనిమిది నెలల్లో మన దేశం 20.48 బిలియన్ డాలర్ల (సుమారు ₹1.84 లక్షల కోట్లు) విలువైన మందులను ఎగుమతి చేసింది. ఇది గత ఏడాదితో పోలిస్తే 6.5% వృద్ధి.
కొత్త మార్కెట్లలో దూసుకుపోతున్న భారత్
సాధారణంగా అమెరికా, యూరప్ దేశాలకు ఎగుమతులు ఎక్కువగా ఉంటాయి. కానీ ఈసారి బ్రెజిల్, నైజీరియా వంటి దేశాల్లో భారత మందులకు డిమాండ్ విపరీతంగా పెరిగింది.
నైజీరియా: పశ్చిమ ఆఫ్రికా దేశమైన నైజీరియాకు ఎగుమతులు గణనీయంగా పెరిగాయి. గత ఏడాదితో పోలిస్తే సుమారు ₹1,600 కోట్లు (179 మిలియన్ డాలర్లు) అదనపు ఎగుమతులు జరిగాయి. మొత్తం పెరిగిన ఎగుమతుల్లో నైజీరియా వాటానే 14% ఉండటం విశేషం.
బ్రెజిల్: దక్షిణ అమెరికా దేశమైన బ్రెజిల్కు ఎగుమతులు ₹900 కోట్లు పెరిగాయి.
నెదర్లాండ్స్: ఇక్కడ ఎగుమతులు ₹522 కోట్లు పెరిగాయి. ఐరోపా పంపిణీ వ్యవస్థలో భారత కంపెనీలు కీలక పాత్ర పోషిస్తున్నాయని దీని ద్వారా అర్థమవుతోంది.
ఎగుమతులు పెరగడానికి ప్రధాన కారణాలు:
- హెల్త్కేర్ ప్రాధాన్యత: అభివృద్ధి చెందుతున్న దేశాల్లో ఆరోగ్య సేవలకు ప్రాధాన్యత పెరగడం.
- ప్రభుత్వ కొనుగోళ్లు: ఆయా దేశాల ప్రభుత్వాలు పెద్ద ఎత్తున మందులను సేకరించడం.
- జనరిక్ మందులపై నమ్మకం: భారతీయ కంపెనీలు తయారు చేసే నాణ్యమైన జనరిక్ మందులపై అంతర్జాతీయ స్థాయిలో నమ్మకం పెరగడం.
అగ్రస్థానంలో అమెరికా.. బలపడుతున్న ఇతర దేశాలు
మన దేశం నుంచి జరిగే మొత్తం ఔషధ ఎగుమతుల్లో 31% వాటా ఒక్క అమెరికాదే. అయితే, కేవలం అమెరికాపైనే ఆధారపడకుండా ఫ్రాన్స్, జర్మనీ, కెనడా, దక్షిణాఫ్రికా వంటి దేశాలకు కూడా ఎగుమతులు విస్తరించడం మన ఫార్మా రంగాన్ని మరింత బలోపేతం చేస్తోందని వాణిజ్య మంత్రిత్వ శాఖ అధికారులు వెల్లడించారు.