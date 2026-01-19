India Vehicle Exports జోరు: 2025లో 24 శాతం వృద్ధి!
2025లో భారత వాహన ఎగుమతులు 24.1% పెరిగి 63.25 లక్షలకు చేరాయి. మోటార్ సైకిళ్లు, కార్ల ఎగుమతుల్లో భారీ వృద్ధి నమోదైంది. సియామ్ (SIAM) నివేదిక పూర్తి వివరాలు ఇక్కడ చూడండి.
భారతీయ వాహన తయారీ రంగం అంతర్జాతీయ విపణిలో సరికొత్త రికార్డులను సృష్టిస్తోంది. విదేశాల్లో మేడ్ ఇన్ ఇండియా కార్లు, బైక్లకు గిరాకీ పెరగడంతో 2025లో ఎగుమతులు భారీగా వృద్ధి చెందాయి. ఈ మేరకు వాహన తయారీదార్ల సంఘం సియామ్ (SIAM) కీలక గణాంకాలను విడుదల చేసింది.
ఎగుమతుల గణాంకాలు ఒకే చోట:
2024తో పోలిస్తే 2025లో వాహన ఎగుమతులు 24.1% పెరిగాయి. పశ్చిమాసియా, ఆఫ్రికా, మరియు లాటిన్ అమెరికా దేశాల నుంచి మన వాహనాలకు స్థిరమైన డిమాండ్ లభిస్తోంది.
మారుతీ సుజుకీ అగ్రస్థానం
ప్రయాణికుల వాహనాల (కార్లు, ఎస్యూవీలు) విభాగంలో మారుతీ సుజుకీ ఇండియా (MSI) తన ఆధిపత్యాన్ని చాటుకుంది.
2024లో 3.26 లక్షల వాహనాలను ఎగుమతి చేసిన మారుతీ, 2025లో ఆ సంఖ్యను 3.95 లక్షలకు పెంచుకుంది.
మొత్తం కార్ల ఎగుమతుల్లో మారుతీ సుజుకీ వాటానే 46% ఉండటం విశేషమని సంస్థ ప్రతినిధి రాహుల్ భారతి తెలిపారు.
ఎగుమతులు పెరగడానికి కారణమేంటి?
భారతీయ వాహనాల్లో మెరుగైన నాణ్యత, సరసమైన ధరలు మరియు అంతర్జాతీయ ప్రమాణాలకు అనుగుణంగా తయారీ ఉండటమే ఈ వృద్ధికి ప్రధాన కారణం. ముఖ్యంగా ఆఫ్రికా, లాటిన్ అమెరికా మార్కెట్లలో భారతీయ టూవీలర్లకు తిరుగులేని ఆదరణ లభిస్తోంది.