India-US Trade Deal 2026: అమెరికా బైక్‌లపై 'జీరో టారిఫ్'.. భారత్-అమెరికా వాణిజ్య ఒప్పందంతో తగ్గనున్న ఆపిల్స్, వైన్ ధరలు!

India-US Trade Deal 2026: అమెరికా బైక్‌లపై 'జీరో టారిఫ్'.. భారత్-అమెరికా వాణిజ్య ఒప్పందంతో తగ్గనున్న ఆపిల్స్, వైన్ ధరలు!

Highlights

India-US Trade Deal 2026: భారత్-అమెరికా వాణిజ్య ఒప్పందం 2026: అమెరికా బైక్‌లపై సున్నా టారిఫ్, ఆపిల్స్ మరియు డ్రై ఫ్రూట్స్‌పై సుంకాల తగ్గింపు. హర్లీ డేవిడ్‌సన్ ప్రియులకు మరియు వినియోగదారులకు శుభవార్త.

India-US Trade Deal 2026: అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ మరియు భారత ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ మధ్య కుదిరిన తాజా వాణిజ్య ఒప్పందం ప్రకారం, రెండు దేశాల మధ్య దిగుమతి సుంకాలు భారీగా తగ్గనున్నాయి. దీనివల్ల ముఖ్యంగా అమెరికా నుండి వచ్చే లగ్జరీ బైక్‌లు, ప్రీమియం పండ్లు మరియు వైన్ ధరలు సామాన్యులకు అందుబాటులోకి రానున్నాయి.

బైక్ లవర్స్‌కు పండగే (Zero Tariffs on US Bikes):

అమెరికా నుండి దిగుమతి అయ్యే 800 సీసీ నుండి 1,600 సీసీ సామర్థ్యం కలిగిన బైక్‌లపై భారత్ సున్నా టారిఫ్‌ను (0% Duty) ప్రకటించింది.

గతంలో 50% ఉన్న సుంకాన్ని 40%కి తగ్గించగా, తాజా ఒప్పందంతో ఇది పూర్తిగా రద్దయింది.

♦ దీనివల్ల హర్లీ-డేవిడ్‌సన్ (Harley-Davidson) వంటి బ్రాండ్‌ల ధరలు భారీగా తగ్గనున్నాయి.

♦ లగ్జరీ కార్లపై కూడా సుంకాన్ని 110% నుండి 50%కి తగ్గించారు, ఇది రాబోయే 10 ఏళ్లలో సున్నాకు చేరనుంది.

తగ్గనున్న పండ్లు మరియు డ్రై ఫ్రూట్స్ ధరలు:

భారతదేశం అమెరికా నుండి దిగుమతి చేసుకునే వ్యవసాయ ఉత్పత్తులపై కూడా రాయితీలు ఇచ్చింది:

అమెరికా ఆపిల్స్: ప్రస్తుతం ఉన్న 50% సుంకాన్ని 25%కి తగ్గించారు. అయితే, మన దేశ రైతులను కాపాడటానికి కిలోకు రూ. 80 కనిష్ట దిగుమతి ధరను (MIP) నిర్ణయించారు. దీనివల్ల రూ. 100 కంటే తక్కువ ధర ఉన్న ఆపిల్స్ దిగుమతి కావు.

డ్రై ఫ్రూట్స్: వాల్‌నట్స్ (అక్రూట్), బాదం, పిస్తా వంటి ఎండు ఫలాలపై సుంకాలను తగ్గించారు.

వైన్స్ & స్పిరిట్స్: అమెరికా వైన్లు మరియు లిక్కర్ ఉత్పత్తులపై కూడా టారిఫ్‌లు తగ్గనున్నాయి.

భారత ఎగుమతులకు లాభం:

బదులుగా, అమెరికా కూడా భారత్ నుండి ఎగుమతి అయ్యే వస్తువులపై సుంకాలను 50% నుండి 18%కి తగ్గించింది. టీ, కాఫీ, మసాలాలు, పండ్లు, కూరగాయలు మరియు బేకరీ ఉత్పత్తులపై అమెరికా సుంకాలను పూర్తిగా రద్దు చేసేందుకు అంగీకరించింది. ఇది భారతీయ ఎగుమతిదారులకు, ముఖ్యంగా రైతులు మరియు ఎంఎస్ఎంఈలకు (MSMEs) పెద్ద ఊరట.

