Imperial Blue.. అమ్మకాల్లో మాత్రం తగ్గేదేలే! రికార్డులు సృష్టిస్తున్న దేశీ బ్రాండ్
కేవలం 180 రూపాయలకే దొరికే ఇంపీరియల్ బ్లూ విస్కీ అమ్మకాల్లో సరికొత్త రికార్డులు సృష్టిస్తోంది. తిలక్నగర్ ఇండస్ట్రీస్ ఈ బ్రాండ్ను కొనుగోలు చేసిన తర్వాత సుమారు 17.9 లక్షల బాటిళ్లు అమ్ముడయ్యాయి. ఈ బ్రాండ్ సక్సెస్ వెనుక ఉన్న అసలు కారణాలు ఇవే!
సాధారణంగా చలికాలం వచ్చిందంటే చాలు మద్యం ప్రియులు 'రమ్' వైపు మొగ్గు చూపుతుంటారు. కానీ ఈసారి సీన్ మారింది. కేవలం 180 రూపాయలకే దొరికే ఒక విస్కీ బ్రాండ్ మార్కెట్లో ప్రకంపనలు సృష్టిస్తోంది. అదే ఇంపీరియల్ బ్లూ (Imperial Blue). ఇటీవల యాజమాన్యం మారిన తర్వాత ఈ బ్రాండ్ అమ్మకాల్లో సరికొత్త రికార్డులను తిరగరాస్తోంది.
రూ. 4000 కోట్ల డీల్.. ఇప్పుడు కాసుల వర్షం!
ఒకప్పుడు ఫ్రెంచ్ దిగ్గజం 'పెర్నో రికా' చేతిలో ఉన్న ఇంపీరియల్ బ్లూ బ్రాండ్ను, ఇటీవల భారతీయ కంపెనీ తిలక్నగర్ ఇండస్ట్రీస్ కైవసం చేసుకుంది. దాదాపు రూ. 4,000 కోట్లతో జరిగిన ఈ డీల్, భారత మద్యం మార్కెట్లోనే అతిపెద్ద ఒప్పందాలలో ఒకటిగా నిలిచింది. తిలక్నగర్ చేతికి వచ్చాక ఈ బ్రాండ్ దశ తిరిగిందనే చెప్పాలి. తాజాగా అందిన గణాంకాల ప్రకారం, కేవలం ఒక సీజన్లోనే సుమారు 17.9 లక్షల (1.79 మిలియన్) బాటిళ్లను విక్రయించి ఈ బ్రాండ్ ట్రేడ్ వర్గాలను ఆశ్చర్యపరిచింది.
ఎందుకింత క్రేజ్?
ఇంపీరియల్ బ్లూ ఇంతటి ఘనత సాధించడానికి ప్రధానంగా రెండు కారణాలు కనిపిస్తున్నాయి:
- అందుబాటులో ధర: దేశ రాజధాని ఢిల్లీ వంటి ప్రాంతాల్లో 180 మి.లీ. (క్వార్టర్) బాటిల్ ధర కేవలం రూ. 180 మాత్రమే. ఇక ఫుల్ బాటిల్ సుమారు రూ. 600 కే లభిస్తుంది. సామాన్యుడికి అందుబాటులో ఉండే ధర కావడమే దీనికి పెద్ద ప్లస్ పాయింట్.
- రుచి & నాణ్యత: తక్కువ ధరలో ఉంటూనే అద్భుతమైన రుచిని అందించడం వల్ల యువతతో పాటు రెగ్యులర్ కస్టమర్లను ఇది విపరీతంగా ఆకట్టుకుంటోంది.
తెలుసా? భారతీయ విస్కీ మార్కెట్లో ఇంపీరియల్ బ్లూ ఏకంగా 9% వాటాను కలిగి ఉంది. పరిమాణం పరంగా చూస్తే ఇది దేశంలోనే మూడవ అతిపెద్ద విస్కీ బ్రాండ్.
మార్కెట్లో తిరుగులేని పట్టు
భారతదేశంలో ఏటా సుమారు 7.9 కోట్ల (79 మిలియన్) కేసుల విస్కీ అమ్ముడవుతుండగా, అందులో ఇంపీరియల్ బ్లూ వాటానే 2.24 కోట్ల (22.4 మిలియన్) కేసులు. తిలక్నగర్ ఇండస్ట్రీస్ ఈ బ్రాండ్ను కొనుగోలు చేయడం ద్వారా విస్కీ మార్కెట్పై తన పట్టును మరింత బలోపేతం చేసుకుంది. కంపెనీ పోర్ట్ఫోలియోలోని ఇతర బ్రాండ్లు కూడా కలిపి మొత్తం 13 రకాల ఉత్పత్తులు మార్కెట్లో దూసుకుపోతున్నాయి.
మొత్తానికి, బ్రాండ్ మారినా.. బాటిల్ వెనుక ఉన్న క్రేజ్ మాత్రం తగ్గలేదని ఇంపీరియల్ బ్లూ నిరూపిస్తోంది.