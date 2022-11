E Shram Card: ఈ శ్రమ్‌కార్డు ప్రయోజనాలని కోల్పోవద్దు.. 2లక్షల ఇన్సూరెన్స్‌ మిస్సవద్దు..!

E Shram Card: దేశంలో అసంఘటిత రంగంలో పనిచేసే కార్మికులను ఏకతాటిపైకి తీసుకురావడానికి కేంద్రప్రభుత్వం ఈ-శ్రమ్ కార్డ్ యోజన ప్రారంభించింది. ఈ పథకం కింద కార్మికులకు ఆర్థిక సహాయం అందిస్తుంది . కార్మిక, ఉపాధి మంత్రిత్వ శాఖ అభివృద్ధి చేసిన ఈ -శ్రమ్ పోర్టల్‌లో ఇప్పటివరకు 28.42 కోట్ల మంది నమోదు చేసుకున్నారు . ఇందులో ఉత్తరప్రదేశ్‌లో అత్యధికంగా 8.2 కోట్ల రిజిస్ట్రేషన్లు జరిగాయి. తర్వాతి స్థానాల్లో బీహార్, పశ్చిమ బెంగాల్, ఎంపీ, ఒడిశా ఉన్నాయి. ఈ పథకం కింద ఆర్థిక సహాయంతో పాటు రూ. 2 లక్షల ప్రమాద బీమా ప్రయోజనం ఇస్తుంది. దేశంలోని చిరువ్యాపారులు, కూరగాయలు అమ్మేవారు, ఇంటి పనివారు, అలాగే చిన్న-చిన్న-సమయం పని చేసే యువకులందరూ ఈ-శ్రమ్ కార్డ్ యోజన ప్రయోజనాన్ని పొందవచ్చు. మరోవైపు ఎవరైనా పన్ను చెల్లిస్తే లేదా వ్యాపారవేత్త అయితే అతనికి దీని ప్రయోజనం ఉండదు. ఈ-లేబర్ కార్డ్ ప్రయోజనాలు ఈ-లేబర్ పోర్టల్‌లో నమోదు చేసుకున్న కొద్ది రోజుల తర్వాత కూలీలు, కార్మికులకి ఈ లేబర్‌ కార్డు తయారవుతుంది. ఈ పోర్టల్ కింద దేశంలోని కార్మికులందరినీ ఒకే ప్లాట్‌ఫారమ్‌పై అనుసంధానం చేస్తున్నారు. ఈ కారణంగా భవిష్యత్తులో కేంద్ర ప్రభుత్వం ఏదైనా పథకాన్ని ప్రారంభిస్తే అది ఈ పోర్టల్ సహాయంతో అందరు కార్మికులకు ప్రయోజనాలను అందిస్తుంది. ప్రస్తుతం ఇందులో నమోదు చేసుకున్న వారికి రూ.2 లక్షల ప్రమాద బీమా ఇస్తున్నారు. ఈ పత్రాలు అవసరం ఈ పోర్టల్‌లో రిజిస్ట్రేషన్ కోసం అవసరమైన కొన్ని పత్రాలు ఉండాలి. దరఖాస్తుదారుకు ఆధార్ కార్డ్, పాస్‌పోర్ట్ సైజ్ ఫోటో, ఆదాయ ధృవీకరణ పత్రం, బ్యాంక్ పాస్‌బుక్ వంటి పత్రాలు అవసరం. ఇలా దరఖాస్తు చేసుకోండి ఈ-లేబర్ కార్డును పొందడానికి ఆన్‌లైన్‌లో నమోదు చేసుకోవాలి. ముందుగా ఈ-లేబర్ పోర్టల్‌కి వెళ్లి రిజిస్టర్ ఆన్ ఈ-లేబర్ ఎంపికపై క్లిక్ చేయండి. తర్వాత మొబైల్ నంబర్, OTPని ఎంటర్‌ చేయండి. తర్వాత ఈ-లేబర్ కార్డ్ ఫారమ్‌ను నింపి సమర్పించండి. తర్వాత రిజిస్ట్రేషన్ ప్రక్రియను పూర్తి చేస్తారు. తర్వాత ఈ-లేబర్‌ని ఆన్‌లైన్‌లో డౌన్‌లోడ్ చేసుకోవచ్చు.