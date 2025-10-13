  • Menu
PPF Rules: ఎమర్జెన్సీ టైమ్.. పీఎఫ్ అకౌంట్ నుంచి డబ్బులు తీయొచ్చా..!

Highlights

PPF Rules: ప్రభుత్వ రక్షణ,స్థిరమైన వడ్డీ రేట్ల కారణంగా, పబ్లిక్ ప్రావిడెంట్ ఫండ్ భారతీయులకు ఇష్టమైన పొదుపు పథకాలలో ఒకటిగా కొనసాగుతోంది.

PPF Rules: ప్రభుత్వ రక్షణ,స్థిరమైన వడ్డీ రేట్ల కారణంగా, పబ్లిక్ ప్రావిడెంట్ ఫండ్ భారతీయులకు ఇష్టమైన పొదుపు పథకాలలో ఒకటిగా కొనసాగుతోంది. ప్రస్తుత 7.1శాతం వడ్డీ రేటు (అక్టోబర్ నుండి డిసెంబర్ 2025) పన్ను ప్రయోజనాలు దీనిని ఆకర్షణీయంగా చేస్తాయి. అయితే, 15 సంవత్సరాల కాలానికి ముందు విత్‌డ్రాలు సాధ్యమేనా అని చాలా మంది ఆశ్చర్యపోతున్నారు.

పీపీఎఫ్ ఖాతాకు లాక్-ఇన్ వ్యవధి 15 సంవత్సరాలు. అంటే మీరు ఈ కాలానికి ముందు మొత్తం మొత్తాన్ని విత్‌డ్రా చేయలేరు. అయితే, ప్రభుత్వం కొంత సౌలభ్యాన్ని అందించింది. ఆరు సంవత్సరాల తర్వాత, అంటే ఏడవ ఆర్థిక సంవత్సరం నుండి పాక్షిక ఉపసంహరణలు అనుమతిస్తుంది.

మీ పొదుపులు పెరుగుతూనే ఉండటానికి పీపీఎఫ్ ఖాతా నుండి ఉపసంహరణలు పరిమితం చేయబడతాయి. మీరు రెండు మొత్తాలలో తక్కువ మొత్తాన్ని ఉపసంహరించుకోవచ్చు: నాల్గవ సంవత్సరం చివరిలో సగం బ్యాలెన్స్ లేదా మునుపటి సంవత్సరం నుండి సగం బ్యాలెన్స్. ఇది అవసరమైన సమయాల్లో కొంత ఉపశమనం అందిస్తుంది. మీ పొదుపుపై ​​ప్రభావాన్ని తగ్గిస్తుంది.

2016 నుండి, ప్రభుత్వం పీపీఎఫ్ ఖాతాలను ముందస్తుగా మూసివేయడానికి కూడా ఆమోదం తెలిపింది, కానీ ఇది 5 సంవత్సరాల తర్వాత మాత్రమే సాధ్యమవుతుంది. తీవ్రమైన అనారోగ్య చికిత్స లేదా మీ లేదా మీ పిల్లల ఉన్నత విద్య ఖర్చుల వంటి కొన్ని పరిస్థితులలో మాత్రమే ఇది సాధ్యమవుతుంది. అయితే, ఈ పరిస్థితిలో మీరు స్వల్ప ప్రతికూలతను ఎదుర్కొంటారు, ఎందుకంటే అటువంటి మూసివేతపై వడ్డీ రేటు 1శాతం తగ్గుతుంది.

మీరు మీ ఖాతా నుండి డబ్బును ఉపసంహరించుకోకూడదనుకుంటే, రుణం తీసుకోవడం మంచి ఎంపిక కావచ్చు. మీరు మూడవ, ఆరవ ఆర్థిక సంవత్సరాల మధ్య మీ బ్యాలెన్స్‌లో 25శాతం వరకు రుణం తీసుకోవచ్చు. ఈ రుణం 36 నెలల్లోపు తిరిగి చెల్లించబడుతుంది. ప్రయోజనం ఏమిటంటే ఇది మీ పొదుపులు చెక్కుచెదరకుండా ఉండేలా చేస్తుంది. మీకు అవసరమైన నిధులను కూడా పొందుతుంది.

లాక్-ఇన్ వ్యవధి ముగిసిన వెంటనే మీరు మొత్తం మొత్తాన్ని ఉపసంహరించుకోవచ్చు. మీరు కోరుకుంటే, మీరు కొత్త డిపాజిట్లతో లేదా లేకుండా ఖాతాను 5 సంవత్సరాల బ్లాక్‌లలో పొడిగించవచ్చు. ఇది మీ డబ్బు పన్ను రహిత వడ్డీని సంపాదించడానికి, సురక్షితంగా ఉండటానికి అనుమతిస్తుంది.

