Rupay Offers: రూపే క్రెడిట్ కార్డ్.. క్యాష్‌బ్యాక్‌లే క్యాష్‌బ్యాక్‌లు..!

Rupay Offers: దేశవ్యాప్తంగా పండుగ సీజన్ ప్రారంభమైంది. నవరాత్రి తర్వాత, దసరా కూడా గడిచిపోయింది. ఇప్పుడు, దేశం మొత్తం దీపావళి కోసం ఆసక్తిగా ఎదురు చూస్తోంది. పండుగ సీజన్ ప్రారంభం నుండి, అనేక కంపెనీలు, పెద్దవి, చిన్నవి, కస్టమర్లకు వివిధ ఆఫర్లను అందిస్తున్నాయి. రూపే క్రెడిట్ కార్డ్ వినియోగదారులకు వివిధ డీల్‌లపై గొప్ప తగ్గింపులను కూడా అందిస్తోంది. క్విక్ కామర్స్ ప్లాట్‌ఫామ్‌లో కిరాణా సామాగ్రి లేదా ఏదైనా ఇతర వస్తువును ఆర్డర్ చేస్తే రూ.50 క్యాష్‌బ్యాక్ లభిస్తుంది. ఇక్కడ, ఈ రూపే క్రెడిట్ కార్డ్ ఆఫర్ గురించి వివరంగా తెలుసుకుందాం.

మీరు బ్లింకిట్‌లో ఒక వస్తువును ఆర్డర్ చేసి రూపే క్రెడిట్ కార్డ్‌ని ఉపయోగించి యూపీఐ ద్వారా చెల్లిస్తే, మీకు రూ.50 క్యాష్‌బ్యాక్ లభిస్తుంది. మీరు కనీసం రూ.749 లేదా అంతకంటే ఎక్కువ కొనుగోలు చేయాలి. ఆర్డర్ చేసిన తర్వాత క్యాష్‌బ్యాక్ మీ బ్లింకిట్ మనీ వాలెట్‌కి యాడ్ అవుతుంది. ఈ ఆఫర్ బంగారం, వెండి నాణేలు, పాలు, పొగాకు, సిగరెట్లు, పిల్లల ఉత్పత్తులకు వర్తించదని గమనించండి. ఈ రూపే క్రెడిట్ కార్డ్ ఆఫర్ సెప్టెంబర్ 22న నవరాత్రి రోజున ప్రారంభమవుతుంది. దీపావళి తర్వాత అక్టోబర్ 22న ముగుస్తుంది.

రూపే క్రెడిట్ కార్డ్ వెబ్‌సైట్‌లోని సమాచారం ప్రకారం, మీరు ఒకే కార్డుతో గరిష్టంగా మూడు సార్లు ఆఫర్‌ను పొందచ్చు. ఈ రూపే క్రెడిట్ కార్డ్ ఆఫర్‌ను పొందడానికి, మీ రూపే క్రెడిట్ కార్డ్‌కు లింక్ చేయబడిన యూపీఐ ఖాతాను ఉపయోగించి చెల్లింపు చేసేటప్పుడు మీరు కూపన్ కోడ్ RUPAYCC50ని ఉపయోగించాలి. క్విక్ కామర్స్ కంపెనీ బ్లింకిట్ ఫుడ్ డెలివరీ ప్లాట్‌ఫామ్ జొమాటో అనుబంధ సంస్థ. రూపే క్రెడిట్ కార్డ్ ప్రస్తుతం పండుగ కార్నివాల్‌ను నిర్వహిస్తోంది, వివిధ వర్గాలలో గొప్ప డీల్‌లను అందిస్తోంది.

