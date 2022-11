పెళ్లి ఖర్చులకి డబ్బులు లేవని చింతిస్తున్నారా.. ఇక్కడ సులభంగా పొందండి..!

Wedding Loan: పెళ్లిళ్ల సీజన్ మొదలైంది. ఇక రానున్న రోజుల్లో దేశంలో లక్షల పెళ్లిళ్లు జరగబోతున్నాయి. భారతదేశంలో వివాహాలు చాలా వైభవంగా నిర్వహిస్తారు. ఖర్చుకి అస్సలు వెనుకాడరు. అయితే కొంతమంది మాత్రం మామూలుగా చేసుకుందామన్నా చేతిలో చిల్లిగవ్వ ఉండదు. అలాంటి వారికి ఇది శుభవార్తని చెప్పాలి. ఎందుకంటే పెళ్లికి సరిపోయే డబ్బు సమకూర్చుకోవచ్చు. అది ఏ విధంగా అనేది తెలుసుకుందాం. వివాహ బడ్జెట్ భారతదేశంలో వివాహ బడ్జెట్ లక్షల్లో ఉంటుంది. చాలా మంది బడ్జెట్ కోట్లకు చేరిన సందర్బాలు కూడా ఉన్నాయి. అయితే పెళ్లికి డబ్బుల కొరత ఏర్పడితే ఆందోళన చెందాల్సిన పనిలేదు. దీని కోసం వెడ్డింగ్ లోన్ తీసుకోవచ్చు. భారతదేశంలో వివాహం చేసుకుంటే బ్యాంకుల నుంచి వివాహ రుణం తీసుకోవచ్చు. దీంతో వివాహ ఖర్చులను పరిష్కరించుకోవచ్చు. చాలా మంది రుణదాతలు వ్యక్తిగత రుణాలను వివిధ వర్గాలుగా విభజించారు. వీటిలో వెడ్డింగ్ పర్సనల్ లోన్ కూడా ఉంటుంది. మరోవైపు వెడ్డింగ్ లోన్ ఫీచర్లు పర్సనల్ లోన్ ఫీచర్లను పోలి ఉంటాయి. పెళ్లి ఖర్చులు వివాహాలు చాలా ఖరీదైనవి. కాబట్టి ప్రతి ఒక్కరూ సొంత వనరులతో వివాహ ఏర్పాట్లు చేయడం సాధ్యం కాదు. వివాహ రుణం మీ వివాహానికి సంబంధించిన అన్ని ఖర్చులను కవర్ చేయడానికి సహాయం చేస్తుంది. దీని ద్వారా మీరు వేదిక ఫీజులు, ఆభరణాల కొనుగోలు ఖర్చులు, క్యాటరింగ్ ఖర్చులు మొదలైనవాటిని సెటిల్ చేసుకోవచ్చు. మీకు వివాహ రుణం అవసరమైతే ఏ బ్యాంకులు వివాహ రుణాలను అందిస్తున్నాయి అనే సమాచారాన్ని ఆన్‌లైన్‌లో పొందవచ్చు.