Post Office Schemes: పోస్ట్ ఆఫీస్ స్కీమ్.. మీ భార్యపై లక్ష డిపాజిట్ చేస్తే చాలు.. అదిరిపోయే రిటర్న్స్..!

ఈ సంవత్సరం రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా రెపో రేటును 1.00 శాతం తగ్గించింది.

Post Office Schemes: ఈ సంవత్సరం రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా రెపో రేటును 1.00 శాతం తగ్గించింది. RBI రెపో రేటును తగ్గించడం వల్ల, దేశవ్యాప్తంగా ఉన్న బ్యాంకులు తమ FD వడ్డీ రేట్లను తగ్గించాయి. ఇంతలో, పోస్ట్ ఆఫీస్ తన కస్టమర్లకు FDలపై అదే అధిక వడ్డీ రేట్లను అందిస్తూనే ఉంది. రెపో రేటు తగ్గింపు పోస్ట్ ఆఫీస్ FD పథకాల వడ్డీ రేట్లపై ఇంకా ఎటువంటి ప్రభావం చూపలేదు. ఈరోజు, మీరు మీ భార్య పేరు మీద పోస్ట్ ఆఫీస్‌లో రూ.1 లక్ష FD తెరిస్తే 24 నెలల తర్వాత మీకు ఎంత డబ్బు అందుతుందో తెలుసుకుందాం.

పోస్ట్ ఆఫీస్‌లో ఫిక్స్‌డ్ డిపాజిట్‌లను (FDలు) TDలు (టైమ్ డిపాజిట్లు) అంటారు. పోస్ట్ ఆఫీస్ TD పథకాలు బ్యాంక్ FDల మాదిరిగానే ఉంటాయి. బ్యాంక్ FDల మాదిరిగానే, TDలు కూడా నిర్దిష్ట కాలంలో హామీ ఇవ్వబడిన స్థిర రాబడిని అందిస్తాయి. పోస్ట్ ఆఫీస్ తన కస్టమర్లకు 1 సంవత్సరం, 2 సంవత్సరాలు, 3 సంవత్సరాలు, 5 సంవత్సరాల కాలానికి TD ఖాతాను తెరిచే అవకాశాన్ని అందిస్తుంది. పోస్ట్ ఆఫీస్ 1 సంవత్సరం TD పై 6.9 శాతం, 2 సంవత్సరాల TD పై 7.0 శాతం, 3 సంవత్సరాల TD పై 7.1 శాతం, 5 సంవత్సరాల TD పై 7.5 శాతం బంపర్ వడ్డీ రేటును అందిస్తుంది. పోస్ట్ ఆఫీస్ TD ఖాతాలో కనీస డిపాజిట్ మొత్తం రూ.1,000, గరిష్ట పరిమితి లేదు. అంటే మీరు ఈ పథకంలో మీకు కావలసినంత డిపాజిట్ చేయవచ్చు.

పోస్ట్ ఆఫీస్ అన్ని కస్టమర్లకు ఒకే విధమైన రాబడిని అందిస్తుంది. పురుషులు, మహిళలు లేదా సీనియర్ సిటిజన్లు అనే తేడా లేకుండా అన్ని కస్టమర్లు పోస్ట్ ఆఫీస్ TD పథకంపై ఒకే వడ్డీ రేటును పొందుతారు. మీరు మీ భార్య పేరు మీద రూ. నెలల (2 సంవత్సరాల) TDలో పోస్టాఫీసులో రూ.100,000 డిపాజిట్ చేస్తే, మీ భార్య మెచ్యూరిటీ తర్వాత మొత్తం రూ.114,888 అందుకుంటుంది. ఇందులో మీ రూ.100,000 పెట్టుబడితో పాటు రూ.14,888 వడ్డీ కూడా ఉంటుంది. పోస్ట్ ఆఫీస్ TD పథకం కస్టమర్లకు ఎటువంటి హెచ్చుతగ్గులు లేదా ప్రమాదం లేకుండా హామీ ఇవ్వబడిన స్థిర వడ్డీ రేటును కూడా అందిస్తుంది.

