  • Menu
Home  > వ్యాపారం

Mutual Fund Investment : షాకింగ్.. ఈ ఫండ్ 7 ఏళ్లలో ఇంత రాబడి ఇచ్చిందా? వివరాలు తెలిస్తే వెంటనే పెట్టుబడి పెడతారు!

Mutual Fund Investment : షాకింగ్.. ఈ ఫండ్ 7 ఏళ్లలో ఇంత రాబడి ఇచ్చిందా? వివరాలు తెలిస్తే వెంటనే పెట్టుబడి పెడతారు!
x
Highlights

ఐసిఐసిఐ ప్రుడెన్షియల్ ఇండియా ఆపర్చునిటీస్ ఫండ్ 7 ఏళ్లలో అదిరిపోయే లాభాలను ఇచ్చింది. సిప్ (SIP) లాభాలు, పెట్టుబడి వ్యూహాలతో మీ సంపదను ఎలా పెంచుకోవాలో ఇప్పుడే తెలుసుకోండి.

పెట్టుబడి పెట్టడం అనేది ఒక థ్రిల్లింగ్ అడ్వెంచర్ లా అనిపించినా, మరోవైపు ఇది చాలా గందరగోళంగా కూడా ఉండవచ్చు. ఉదాహరణకు, దేనిలో పెట్టుబడి పెట్టాలి, ఎప్పుడు ప్రారంభించాలి, ఎంత పెట్టాలి మరియు ఎప్పుడు నిష్క్రమించాలి అనే విషయాలపై చాలా మంది చాలా సార్లు ఆలోచిస్తారు. తప్పు నిర్ణయం తీసుకుంటామనే భయం తరచుగా కొత్తగా పెట్టుబడి పెట్టేవారికి ప్రారంభంలో ఒక పెద్ద అడ్డంకిగా ఉంటుంది.

అయితే, ప్రతి ఒక్కరి రిస్క్ సామర్థ్యానికి సరిపోయే పెట్టుబడి ఎంపికలు అందుబాటులో ఉన్నాయి. మీరు రిస్క్ తీసుకోవడానికి ఇష్టపడకపోతే, పోస్ట్ ఆఫీస్ పథకాలు లేదా బ్యాంక్ ఫిక్స్‌డ్ డిపాజిట్లను ఎంచుకోవచ్చు. ఒకవేళ మీరు మంచి రాబడిని పొందడానికి కొంత రిస్క్ తీసుకోవడానికి సిద్ధంగా ఉంటే, స్టాక్ మార్కెట్ మరియు మ్యూచువల్ ఫండ్స్ వంటి ఎంపికలు మీ సంపదను కాలక్రమేణా పెంచగలవు.

మ్యూచువల్ ఫండ్స్ ఎందుకు స్మార్ట్ ఛాయిస్?

స్టాక్ మార్కెట్ పెట్టుబడుల గురించి ఆలోచించినప్పుడు, అవి అధిక రిస్క్‌తో కూడుకున్నవిగా భావిస్తారు, అయితే మ్యూచువల్ ఫండ్స్ తక్కువ రిస్క్ ఉన్న ఎంపికగా కనిపిస్తాయి. దీని అర్థం రిస్క్‌ను విస్తరించడంతోపాటు, పెట్టుబడిదారులు కాంపౌండింగ్ వడ్డీ (చక్రవడ్డీ) నుండి ప్రయోజనం పొందవచ్చు మరియు దీర్ఘకాలంలో మంచి రాబడిని పొందే అవకాశం ఉంది. మ్యూచువల్ ఫండ్స్ ద్వారా ఒకేసారి పెద్ద మొత్తంలో లేదా SIP (సిస్టమాటిక్ ఇన్వెస్ట్‌మెంట్ ప్లాన్) రూపంలో పెట్టుబడి పెట్టవచ్చు, ఇది క్రమం తప్పకుండా పెట్టుబడి పెట్టడానికి ఒక మంచి మరియు ఒత్తిడి లేని మార్గం.

ICICI Prudential India Opportunities Fund పై ప్రత్యేక దృష్టి

పెట్టుబడిదారుల మనసు గెలుచుకున్న అద్భుతమైన ఫండ్లలో ఐసిఐసిఐ ప్రుడెన్షియల్ ఇండియా ఆపర్చునిటీస్ ఫండ్ ఒకటి, ఇది ఐసిఐసిఐ మ్యూచువల్ ఫండ్‌లో భాగం. ఈ థీమాటిక్ ఫండ్ 15 జనవరి 2019న ప్రారంభించబడింది మరియు ఇది ఏడు సంవత్సరాలుగా పెట్టుబడిదారులకు అధిక మరియు స్థిరమైన రాబడిని అందిస్తోంది:

  • CAGR రాబడి: 3 సంవత్సరాలలో 24.05%, 5 సంవత్సరాలలో 26.26%
  • ప్రారంభం నుండి సగటు రాబడి: 20.79%
  • నిర్వహణలో ఉన్న ఆస్తులు (AUM): ₹34,779 కోట్లు
  • బెంచ్‌మార్క్: నిఫ్టీ 500 టీఆర్‌ఐ (Nifty 500 TRI)

ఉదాహరణకు, ఈ ఫండ్ ప్రారంభించినప్పుడు ఒక పెట్టుబడిదారుడు ప్రారంభ పెట్టుబడిగా ₹10 లక్షలు పెట్టి ఉంటే, 2025 చివరి నాటికి అతనికి ₹37.76 లక్షలు లభించేవి—దీనికి విరుద్ధంగా, అదే మొత్తాన్ని నిఫ్టీ 500 టీఆర్‌ఐ ఇండెక్స్‌లో పెట్టి ఉంటే, కేవలం ₹28.05 లక్షలు మాత్రమే వచ్చేవి.

SIP పెట్టుబడిదారులకు కూడా ఫలితాలు అసాధారణంగా ఉన్నాయి. 7 సంవత్సరాల పాటు నెలకు ₹10,000 చొప్పున పెట్టుబడి పెడితే (మొత్తం పెట్టుబడి ₹8.40 లక్షలు), అది ₹20 లక్షలకు పెరుగుతుంది—క్రమశిక్షణతో కూడిన పెట్టుబడి కాలక్రమేణా సంపదను ఎలా పెంచుతుందో ఇది సూచిస్తుంది.

ముగింపు

ఒకవేళ మీరు పెట్టుబడి పెట్టాలని ఆలోచిస్తున్నట్లయితే, ఐసిఐసిఐ ప్రుడెన్షియల్ ఇండియా ఆపర్చునిటీస్ ఫండ్ వంటి మ్యూచువల్ ఫండ్‌లు రిస్క్ మరియు రాబడి మధ్య మంచి సమతుల్య విధానాన్ని అందిస్తాయి. మీరు ఒకేసారి మొత్తం చెల్లింపు చేసినా లేదా SIPలను ఎంచుకున్నా ఫర్వాలేదు; రెండు సందర్భాల్లోనూ, స్థిరమైన మరియు దీర్ఘకాలిక పెట్టుబడి మీ ఆర్థిక లక్ష్యాలకు చేరువ కావడానికి సహాయపడుతుంది, అదే సమయంలో కాంపౌండింగ్ మరియు మార్కెట్ వృద్ధి నుండి ప్రయోజనం పొందవచ్చు.

Show Full Article
Print Article
More On
Next Story
More Stories
X
sidekick