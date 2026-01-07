PAN Card: డీయాక్టివేట్ అయ్యిందా? టెన్షన్ వద్దు.. మళ్ళీ యాక్టివేట్ చేసుకోవడానికి స్టెప్ బై స్టెప్ ప్రాసెస్ ఇదే!
మీ పాన్ కార్డు డీయాక్టివేట్ అయ్యిందా? దానిని తిరిగి యాక్టివేట్ చేసుకోవడానికి స్టెప్ బై స్టెప్ ప్రాసెస్ మరియు పాన్ స్టేటస్ చెక్ చేసుకునే విధానం ఇక్కడ చూడండి.
పాన్-ఆధార్ అనుసంధానానికి డిసెంబర్ 31, 2025తో గడువు ముగిసింది. నిబంధనల ప్రకారం జనవరి 1, 2026 నుండి లింక్ చేయని పాన్ కార్డులన్నీ డీయాక్టివేట్ చేయబడ్డాయి. పాన్ కార్డ్ చెల్లకుంటే బ్యాంక్ లావాదేవీలు, ఐటీ రిటర్న్స్ వంటి పనులన్నీ నిలిచిపోతాయి. మీ పాన్ కార్డ్ ప్రస్తుతం ఏ స్థితిలో ఉందో, ఒకవేళ డీయాక్టివేట్ అయితే ఎలా పునరుద్ధరించుకోవాలో ఇప్పుడు చూద్దాం.
ముందుగా మీ పాన్ కార్డ్ స్టేటస్ చెక్ చేసుకోండి ఇలా:
మీ పాన్ కార్డ్ యాక్టివ్గా ఉందో లేదో తెలుసుకోవడానికి ఈ కింది స్టెప్స్ ఫాలో అవ్వండి:
- ఇన్కమ్ టాక్స్ అధికారిక వెబ్సైట్ incometax.gov.in ఓపెన్ చేయండి.
- హోమ్ పేజీలో ‘Quick Links’ విభాగంలో ‘Verify Your PAN’ ఆప్షన్ను క్లిక్ చేయండి.
- మీ పాన్ నంబర్, పూర్తి పేరు, పుట్టిన తేదీ మరియు మొబైల్ నంబర్ ఎంటర్ చేయండి.
- మీ మొబైల్ నంబర్కు వచ్చే OTPని ఎంటర్ చేసి వెరిఫై చేయండి.
- వెంటనే మీ పాన్ కార్డ్ 'Active'లో ఉందో లేదో స్క్రీన్పై కనిపిస్తుంది.
డీయాక్టివేట్ అయిన పాన్ కార్డును యాక్టివేట్ చేయడం ఎలా?
ఒకవేళ మీ పాన్ కార్డ్ ఆధార్తో లింక్ కానందున డీయాక్టివేట్ అయితే, దానిని తిరిగి యాక్టివేట్ చేయడానికి ఈ పద్ధతి పాటించండి:
- స్టెప్ 1: ఇన్కమ్ టాక్స్ పోర్టల్లో ‘Link Aadhaar’ ఆప్షన్పై క్లిక్ చేయండి.
- స్టెప్ 2: మీ పాన్ మరియు ఆధార్ నంబర్లను ఎంటర్ చేయండి.
- స్టెప్ 3: గడువు ముగిసినందున, మీరు రూ. 1,000 పెనాల్టీ చెల్లించాల్సి ఉంటుంది. ‘e-Pay Tax’ ద్వారా ఈ రుసుమును చెల్లించండి.
- స్టెప్ 4: పేమెంట్ పూర్తయిన తర్వాత, ఆధార్ వివరాలను ధృవీకరించి సబ్మిట్ చేయండి.
గమనిక: మీరు దరఖాస్తు చేసిన 30 రోజుల్లోపు మీ పాన్ కార్డ్ తిరిగి యాక్టివేట్ అవుతుంది.
వీరికి పాన్-ఆధార్ లింక్ నుండి మినహాయింపు:
కొన్ని వర్గాల వారికి పాన్-ఆధార్ అనుసంధానం తప్పనిసరి కాదు:
- అస్సాం, జమ్మూ కాశ్మీర్, మేఘాలయ రాష్ట్రాల నివాసితులు.
- 80 ఏళ్లు పైబడిన వృద్ధులు (Super Senior Citizens).
- ఎన్ఆర్ఐలు (NRI) మరియు భారత పౌరసత్వం లేని వారు.
ముగింపు:
పాన్ కార్డ్ డీయాక్టివేట్ అయితే ఆర్థికపరమైన చిక్కులు ఎదురవుతాయి. కాబట్టి వెంటనే మీ స్టేటస్ చెక్ చేసుకుని, అవసరమైతే జరిమానా చెల్లించి లింక్ చేసుకోవడం ఉత్తమం.