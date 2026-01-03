How to Maintain a CIBIL Score Above 750: ఈ చిన్న చిట్కాలు పాటిస్తే చాలు.. లోన్ అప్రూవల్ పక్కా!
మీ సిబిల్ స్కోర్ 750 దాటితేనే తక్కువ వడ్డీకి రుణాలు లభిస్తాయి. క్రెడిట్ స్కోర్ పెంచుకోవడానికి పాటించాల్సిన 4 ముఖ్యమైన చిట్కాలు ఇవే!
నేటి కాలంలో ఇల్లు కొనాలన్నా, కారు తీసుకోవాలన్నా లేదా అత్యవసర అవసరాలకు పర్సనల్ లోన్ కావాలన్నా.. బ్యాంకులు మొదట చూసేది మీ సిబిల్ స్కోర్ (CIBIL Score). మీ క్రెడిట్ స్కోర్ ఎంత బాగుంటే, మీకు అంత త్వరగా మరియు తక్కువ వడ్డీకే రుణాలు లభిస్తాయి. మరి మీ సిబిల్ స్కోర్ 750 కంటే ఎక్కువగా ఉండాలంటే ఏం చేయాలి? ఎటువంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలో ఇప్పుడు చూద్దాం.
అసలు సిబిల్ స్కోర్ అంటే ఏమిటి?
సిబిల్ స్కోర్ అనేది మీ ఆర్థిక క్రమశిక్షణను తెలిపే మూడంకెల సంఖ్య. గత 36 నెలల్లో మీరు తీసుకున్న రుణాలు (హోమ్ లోన్, కార్ లోన్, పర్సనల్ లోన్) మరియు క్రెడిట్ కార్డుల వినియోగం, వాటి చెల్లింపుల ఆధారంగా క్రెడిట్ బ్యూరోలు ఈ రిపోర్ట్ను సిద్ధం చేస్తాయి.
స్కోర్ పెరగడానికి ఈ 4 సూత్రాలు పాటించండి:
1. గడువులోగా చెల్లింపులు (Timely Payments): మీ సిబిల్ స్కోర్ను అత్యధికంగా ప్రభావితం చేసేది మీ చెల్లింపుల విధానం. క్రెడిట్ కార్డ్ బిల్లులు లేదా లోన్ ఈఎంఐలను ఒక్క రోజు కూడా ఆలస్యం చేయకుండా కట్టాలి. సాధ్యమైతే మీ బ్యాంక్ ఖాతాకు 'ఆటో డెబిట్' ఆప్షన్ పెట్టుకోవడం ద్వారా చెల్లింపులు మిస్ కాకుండా చూసుకోవచ్చు.
2. క్రెడిట్ లిమిట్ ఎంత వాడుతున్నారు? (CUR): మీకు క్రెడిట్ కార్డు ఉంటే, దాని పూర్తి లిమిట్ను వాడకపోవడమే మంచిది. మీ మొత్తం పరిమితిలో కేవలం 30 శాతం మాత్రమే వినియోగించడానికి ప్రయత్నించండి. ఉదాహరణకు, మీ లిమిట్ రూ. 2 లక్షలు ఉంటే, రూ. 60 వేల లోపు ఖర్చు చేస్తే మీ స్కోర్ వేగంగా పెరుగుతుంది.
3. క్రెడిట్ రిపోర్ట్ను చెక్ చేసుకోండి: కనీసం ఏడాదికి రెండుసార్లు మీ క్రెడిట్ రిపోర్ట్ను క్షుణ్ణంగా పరిశీలించండి. కొన్నిసార్లు సాంకేతిక కారణాల వల్ల మీరు చెల్లించినా కూడా బాకీ ఉన్నట్లు తప్పుగా చూపించవచ్చు. అలాంటి పొరపాట్లు గమనిస్తే వెంటనే సంబంధిత సంస్థలకు ఫిర్యాదు చేసి సరిచేయించుకోవాలి.
4. ఎక్కువ లోన్ల కోసం ఎంక్వైరీ చేయకండి: మీరు ఏదైనా లోన్ లేదా క్రెడిట్ కార్డ్ కోసం అప్లై చేసినప్పుడు బ్యాంకులు 'హార్డ్ ఎంక్వైరీ' చేస్తాయి. తక్కువ కాలంలో ఎక్కువ సార్లు ఇలాంటి ఎంక్వైరీ జరగడం వల్ల మీ స్కోర్ తగ్గే ప్రమాదం ఉంది. అందుకే అవసరం ఉన్నప్పుడే రుణం కోసం దరఖాస్తు చేయండి.
ముగింపు: ఆర్థిక క్రమశిక్షణే మంచి సిబిల్ స్కోర్కు పునాది. పైన పేర్కొన్న జాగ్రత్తలు పాటిస్తే మీ స్కోర్ 750 దాటడమే కాకుండా, భవిష్యత్తులో బ్యాంకుల నుంచి మంచి ఆఫర్లను కూడా పొందవచ్చు.