E-Passport: చిప్ ఆధారిత ఈ-పాస్పోర్ట్తో విదేశీ ప్రయాణం ఇక ఈజీ.. అప్లై చేసుకోండిలా!
E-Passport: భారతదేశంలో కొత్తగా అందుబాటులోకి వచ్చిన చిప్ ఆధారిత ఈ-పాస్పోర్ట్ (E-Passport) ప్రత్యేకతలు ఏమిటి? ఆన్లైన్లో దీనికి ఎలా దరఖాస్తు చేసుకోవాలి? సాధారణ పాస్పోర్ట్కు దీనికి ఉన్న తేడాలేంటో పూర్తి వివరాలు ఇక్కడ తెలుసుకోండి.
E-Passport: మారుతున్న కాలానికి అనుగుణంగా భారత ప్రభుత్వం పాస్పోర్ట్ సేవల్లో విప్లవాత్మక మార్పులు తీసుకొచ్చింది. పాస్పోర్ట్ సేవా కార్యక్రమం (PSP 2.0) కింద అత్యాధునిక 'ఈ-పాస్పోర్ట్'ను అందుబాటులోకి తెచ్చింది. సాధారణ పేపర్ పాస్పోర్ట్ స్థానంలో డిజిటల్ భద్రతతో కూడిన ఈ కొత్త వ్యవస్థ ప్రయాణికులకు సరికొత్త అనుభూతిని అందించనుంది.
ఏమిటీ ఈ-పాస్పోర్ట్?
ఈ-పాస్పోర్ట్ చూడటానికి సాధారణ పాస్పోర్ట్ బుక్లెట్ లాగే ఉంటుంది. అయితే, దీని కవర్పై ఒక రేడియో-ఫ్రీక్వెన్సీ ఐడెంటిఫికేషన్ (RFID) చిప్ మరియు యాంటెన్నా అమర్చబడి ఉంటాయి. దీనిపై జాతీయ చిహ్నం కింద ఒక చిన్న బంగారు రంగు చిహ్నం (Chip Symbol) ఉంటుంది.
ప్రధాన ఫీచర్లు:
బయోమెట్రిక్ భద్రత: ఇందులో ప్రయాణికుడి వేలిముద్రలు, ముఖ గుర్తింపు (Facial Recognition) మరియు వ్యక్తిగత వివరాలు డిజిటల్గా నిక్షిప్తమై ఉంటాయి.
ఎన్క్రిప్షన్: డేటా దొంగిలించడానికి లేదా మార్చడానికి వీలులేకుండా హై-లెవల్ ఎన్క్రిప్షన్ భద్రత ఉంటుంది.
ఫాస్ట్ ఇమ్మిగ్రేషన్: విదేశీ విమానాశ్రయాల్లోని ఈ-గేట్లు, ఆటోమేటెడ్ ఇమ్మిగ్రేషన్ లేన్ల వద్ద గంటల కొద్దీ నిరీక్షణ లేకుండా నిమిషాల్లో క్లియరెన్స్ లభిస్తుంది.
దరఖాస్తు చేసుకునే విధానం:
ఈ-పాస్పోర్ట్ కోసం దరఖాస్తు ప్రక్రియ సాధారణ పాస్పోర్ట్ లాగే ఉంటుంది:
నమోదు: ముందుగా అధికారిక 'పాస్పోర్ట్ సేవా' (Passport Seva) పోర్టల్లో రిజిస్టర్ చేసుకోండి.
దరఖాస్తు ఫారమ్: "Fresh Passport" లేదా "Re-issue" ఆప్షన్ను ఎంచుకుని, ఆన్లైన్ దరఖాస్తు ఫారమ్ను నింపాలి.
ఫీజు చెల్లింపు: దరఖాస్తు పూర్తి చేసిన తర్వాత ఆన్లైన్లో నిర్ణీత రుసుమును చెల్లించాలి.
అపాయింట్మెంట్: మీకు సమీపంలోని పాస్పోర్ట్ సేవా కేంద్రం (PSK) లేదా పోస్ట్ ఆఫీస్ పాస్పోర్ట్ సేవా కేంద్రం (POPSK)లో అపాయింట్మెంట్ బుక్ చేసుకోండి.
ధృవీకరణ: అపాయింట్మెంట్ రోజున ఒరిజినల్ సర్టిఫికేట్లతో వెళ్లి బయోమెట్రిక్ డేటా ఇవ్వాలి. పోలీస్ వెరిఫికేషన్ పూర్తయిన తర్వాత మీ ఈ-పాస్పోర్ట్ నేరుగా ఇంటికి వస్తుంది.
ముఖ్య గమనిక:
ప్రస్తుతం మీ దగ్గర ఉన్న సాధారణ పాస్పోర్ట్లు వాటి గడువు ముగిసే వరకు చెల్లుబాటు అవుతాయి. వాటిని వెంటనే మార్చుకోవాల్సిన అవసరం లేదు. కొత్తగా దరఖాస్తు చేసే వారికి లేదా రెన్యూవల్ చేసుకునే వారికి కేంద్రం ఈ-పాస్పోర్ట్లను జారీ చేస్తుంది.