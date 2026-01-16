Honda Shine రూ. 65 వేలకే హోండా బైక్.. మైలేజీ చూస్తే షాక్ అవ్వాల్సిందే!
హోండా షైన్ 100 బైక్ కేవలం రూ. 65 వేలకే లభిస్తోంది. 65 కిలోమీటర్ల మైలేజీ, తక్కువ మెయింటెనెన్స్తో మధ్యతరగతి వారికి బెస్ట్ ఛాయిస్. పూర్తి వివరాలు మరియు ధర ఇక్కడ చూడండి.
మధ్యతరగతి కుటుంబాలకు, రోజువారీ ఆఫీసు ప్రయాణికులకు హోండా కంపెనీ ఒక తీపి కబురు అందించింది. మార్కెట్లో ఎన్ని బైక్లు ఉన్నా, హోండా బ్రాండ్కు ఉండే క్రేజ్ వేరు. ముఖ్యంగా తక్కువ ధరలో ఎక్కువ మైలేజీ కోరుకునే వారి కోసం హోండా షైన్ 100 (Honda Shine 100) ఒక అద్భుతమైన ఆప్షన్గా నిలుస్తోంది.
హీరో స్ప్లెండర్ ప్లస్కు గట్టి పోటీనిస్తున్న ఈ బైక్ విశేషాలేంటో ఇప్పుడు చూద్దాం.
ధర మరియు పర్ఫార్మెన్స్:
ధర: హోండా షైన్ 100 ఎక్స్-షోరూమ్ (ఢిల్లీ) ధర కేవలం రూ. 64,004 నుండి ప్రారంభమవుతుంది.
ఇంజిన్: ఇందులో 98.98cc ఎయిర్-కూల్డ్ ఇంజిన్ ఉంది. ఇది PGM-FI మరియు eSP టెక్నాలజీతో పనిచేస్తుంది, దీనివల్ల ప్రయాణం చాలా స్మూత్గా ఉంటుంది.
పవర్: ఇది 7.38 PS పవర్ మరియు 8.05 Nm టార్క్ను ఉత్పత్తి చేస్తుంది. సిటీ ట్రాఫిక్లో నడపడానికి ఇది పర్ఫెక్ట్ ఛాయిస్.
మైలేజీలో రారాజు:
ఈ బైక్ యొక్క అతిపెద్ద ప్లస్ పాయింట్ దీని ఇంధన సామర్థ్యం.
కంపెనీ లెక్కల ప్రకారం ఇది లీటరుకు 65 కి.మీ. మైలేజీని ఇస్తుంది.
అయితే, చాలా మంది వినియోగదారులు రోడ్లపై దీనిని నడిపినప్పుడు 65 నుండి 68 కిలోమీటర్ల వరకు మైలేజీని సులభంగా పొందుతున్నట్లు చెబుతున్నారు.
ఇందులో 9-లీటర్ల ఫ్యూయల్ ట్యాంక్ ఉండటం వల్ల ఒక్కసారి ట్యాంక్ ఫుల్ చేస్తే సుమారు 600 కిలోమీటర్ల వరకు నిశ్చింతగా ప్రయాణించవచ్చు.
తక్కువ మెయింటెనెన్స్.. ఎక్కువ లైఫ్!
హోండా బైక్లు అంటేనే మన్నికకు మారుపేరు.
సర్వీసింగ్ ఖర్చు: దీని సాధారణ సర్వీసింగ్ ఖర్చు కేవలం రూ. 800 - 1,200 మధ్యలోనే ఉంటుంది.
బరువు: బైక్ కేవలం 99 కిలోల బరువు మాత్రమే ఉండటం వల్ల రద్దీగా ఉండే వీధుల్లో కూడా సులభంగా హ్యాండిల్ చేయవచ్చు.
వారంటీ: కంపెనీ ఈ బైక్పై 3 సంవత్సరాలు లేదా 42,000 కిమీల వారంటీని అందిస్తోంది.