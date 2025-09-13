  • Menu
Hindustan Unilever cuts prices: హిందూస్తాన్ యూనిలీవర్ కంపెనీ బిగ్ అనౌంన్స్‌మెంట్.. షాంపూ 55, సబ్బు రూ.8, కాఫీ 30 రూపాయలు తక్కువగా..!

Highlights

HUL: జీఎస్టీ తగ్గింపు ప్రభావం ఇప్పుడు కనిపిస్తోంది. ఆటో కంపెనీల తర్వాత, ఇప్పుడు FMCG కంపెనీలు కూడా ఉత్పత్తుల ధరలను తగ్గించడం ప్రారంభించాయి. దేశంలోని అతిపెద్ద FMCG కంపెనీలలో ఒకటైన హిందూస్తాన్ యూనిలీవర్ (HUL), దాని ప్రసిద్ధ ఉత్పత్తులైన డవ్ షాంపూ, లైఫ్‌బాయ్ సోప్, హార్లిక్స్, కాఫీ, ఇతర వస్తువుల ధరలను తగ్గిస్తున్నట్లు ప్రకటించింది.

వస్తువులు, సేవల పన్ను (GST) సంస్కరణ అమలు చేయబడిన సెప్టెంబర్ 22 నుండి ఈ ఉత్పత్తుల ధరల తగ్గింపు ప్రయోజనం వినియోగదారులకు అందుబాటులో ఉంటుంది. ఒక వార్తాపత్రికకు ఇచ్చిన ప్రకటనలో, అనేక ఉత్పత్తులపై GST రేటును తగ్గించిన తర్వాత కంపెనీ కొత్త రేట్లను విడుదల చేసింది. కొత్త ధరతో ఉత్పత్తుల స్టాక్‌లు త్వరలో మార్కెట్‌కు చేరుకుంటాయని కంపెనీ తెలిపింది. ఏ వస్తువులపై కంపెనీ ఎంత ధరలను తగ్గించిందో చూద్దాం.

ఏ వస్తువులపై ఎంత రేట్లు తగ్గింది..?

1. 340ml డవ్ షాంపూ బాటిల్ ధర రూ. 490 నుండి రూ. 435.

2. 200 గ్రాముల హార్లిక్స్ జార్ ధర రూ. 130 నుండి రూ. 110 కి తగ్గుతుంది.

3. 200 గ్రాముల కిసాన్ జామ్ ధర రూ. 90 నుండి రూ. 80 కి తగ్గుతుంది.

4. గతంలో రూ. 68 ఉన్న 75 గ్రాముల లైఫ్‌బాయ్ సబ్బు ధర ఇప్పుడు రూ. 60 అవుతుంది.

5. క్లినిక్ ప్లస్ 355 ఎంఎల్ షాంపూ ధర రూ. 393 నుండి రూ. 340 కి తగ్గుతుంది.

6. సన్‌సిల్క్ బ్లాక్ సైన్ షాంపూ 350 ఎంఎల్ ధర రూ. 430 నుండి రూ. 370 కి తగ్గుతుంది.

7. డవ్ సీరం 75 గ్రాముల ధర రూ. 45 నుండి రూ. 40 కి తగ్గుతుంది.

8. లైఫ్‌బాయ్ సబ్బు (75 గ్రా X 4) రూ. 68 నుండి రూ. 60.

9. లక్స్ సోప్ (75 గ్రా X 4) రూ. 96 నుండి రూ. 85 కు లభిస్తుంది.

10. క్లోజప్ టూత్ పేస్ట్ (150 గ్రా) రూ. 145 నుండి రూ. 129 కు లభిస్తుంది.

11. లక్మే 9 నుండి 5 పిఎం కాంపాక్ట్ 9 గ్రా రూ. 675 నుండి రూ. 599 కు తగ్గింది.

12. కిస్సాన్ కెచప్ (850 గ్రా) రూ. 100 నుండి రూ. 93 కు తగ్గింది.

13. హార్లిక్స్ ఉమెన్ 400 గ్రా ధర రూ. 320 నుండి రూ. 284 కు తగ్గింది.

14. బ్రూ కాఫీ 75 గ్రా ధర రూ. 300 నుండి రూ. 270 కు తగ్గింది.

15. నార్ టమాటో సూప్ 67 గ్రా ధర రూ. 65 నుండి రూ. 55 కు తగ్గింది.

16. హెల్మాన్స్ రియల్ మయోనైస్ 250 గ్రా ధర రూ. 99 నుండి రూ. 90.

17. బూస్ట్ 200 గ్రాములు రూ. 124 నుండి రూ. 110 కు తగ్గించబడ్డాయి.

GST కౌన్సిల్ సమావేశం తర్వాత, ఆర్థిక మంత్రి నిర్మలా సీతారామన్ GST లో పెద్ద మార్పును ప్రకటించారు. ప్రస్తుతం, GST కింద 4 స్లాబ్‌లు ఉన్నాయి, 5శాతం, 12శాతం, 18శాతం, 28శాతం, వీటిని సెప్టెంబర్ 22 నుండి కేవలం రెండు స్లాబ్‌లు 5శాతం, 18శాతానికి తగ్గించారు. ఈ పెద్ద మార్పు తర్వాత, ఆహారం నుండి షాంపూ, టూత్‌పేస్ట్ వరకు అన్ని ముఖ్యమైన వస్తువుల ధరలలో పెద్ద తగ్గింపు ఉండబోతోంది, దీని ప్రయోజనం నేరుగా వినియోగదారులకు అందిస్తున్నారు. దీని దృష్ట్యా, HUL ఉత్పత్తి రేట్లలో కూడా పెద్ద తగ్గింపును ప్రకటించింది.

