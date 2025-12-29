Hindustan Copper Alert: గ్లోబల్ మార్కెట్లో కాపర్ ధరల పెరుగుదల, స్టాక్ రికార్డు స్థాయి
హిందుస్తాన్ కాపర్ షేర్లు 15 ఏళ్ల గరిష్ట స్థాయికి చేరుకున్నాయి. బలమైన పెట్టుబడిదారుల లాభాలు, రాగి ధరల పెరుగుదల, మార్కెట్ క్యాప్ వృద్ధి, HCL స్టాక్ ర్యాలీ, నిఫ్టీ మెటల్ టాప్ పెర్ఫార్మర్ మరియు ప్రపంచ రాగి డిమాండ్ పెరుగుదల దీనికి కారణాలు.
హిందుస్తాన్ కాపర్ లిమిటెడ్ (HCL) షేర్లు ఈరోజు (డిసెంబర్ 29, 2025) భారతీయ స్టాక్ మార్కెట్లో భారీగా పెరిగాయి. అంతర్జాతీయంగా రాగి ధరలు పెరగడం, సరఫరా కొరత మరియు డాలర్ బలహీనపడటం వంటి కారణాలతో ఏకంగా 15 ఏళ్ల గరిష్ట స్థాయిని చేరుకున్నాయి. ఈ ఊపుతో పెట్టుబడిదారులు భారీ లాభాలు ఆర్జించారు.
హిందుస్తాన్ కాపర్ స్టాక్ పనితీరు ఎలా ఉంది?
- ఈరోజు HCL స్టాక్ ధర ₹545.95 వద్ద టచ్ అయింది. ఇది నవంబర్ 2010 తర్వాత కంపెనీకి అత్యధిక ధర.
- ఈ ఒక్క వారంలోనే HCL పెట్టుబడిదారులకు 30% అద్భుతమైన రాబడిని అందించింది. దీంతో కంపెనీ మార్కెట్ క్యాపిటలైజేషన్ (m-cap) ₹50,000 కోట్లకు పైగా పెరిగింది.
- 2025 సంవత్సరం ప్రారంభం నుండి చూసుకుంటే, HCL షేర్ ధర 111% పైగా పెరిగింది. నిఫ్టీ మెటల్ ఇండెక్స్లో ఈ ఏడాది 26% మాత్రమే రాబడి వస్తే, HCL నంబర్ 1 స్థానంలో నిలిచింది.
ప్రపంచవ్యాప్తంగా రాగి ధరలు ఎందుకు పెరుగుతున్నాయి?
రాగి ధరలు పెరగడానికి చాలా కారణాలు ఉన్నాయి:
- పెరుగుతున్న డిమాండ్: ప్రపంచవ్యాప్తంగా రాగికి డిమాండ్ పెరిగింది. గత ఏడాదితో పోలిస్తే ధరలు దాదాపు 50 నుండి 55 శాతం పెరిగాయి.
- సరఫరా కొరత: ప్రపంచ రాగి ఉత్పత్తిలో నాలుగో వంతు అందించే చిలీ, ఇండోనేషియా దేశాలలో ఉత్పత్తి ఆలస్యం అవుతోంది.
- డాలర్ బలహీనత: US ఫెడరల్ రిజర్వ్ వడ్డీ రేట్లను తగ్గించడం, డాలర్ విలువ తగ్గడం వంటివి వస్తువుల ధరలను పెంచుతున్నాయి.
జేపీ మోర్గాన్ అంచనా ప్రకారం, రాగి ధర మెట్రిక్ టన్నుకు $12,500 పైన ట్రేడ్ కావాలి. ఇప్పటికే ఇది $12,000 మార్కును దాటడంతో భారత మార్కెట్లోని HCL షేర్లలో పెట్టుబడి పెరిగింది.
పెట్టుబడిదారులకు సలహాలు:
ప్రస్తుతం ఉన్న ర్యాలీ ఉత్తేజాన్ని ఇస్తున్నప్పటికీ, నిపుణులు జాగ్రత్తగా ఉండాలని సూచిస్తున్నారు. ఈ ధరల వద్ద రిస్క్ను తగ్గించుకోవడానికి మీ పెట్టుబడిలో 10-20% లాభాలను బుక్ చేసుకోవడం మంచిది. ఇలాంటి అసాధారణ పెరుగుదల ఉన్నప్పుడు లాభాలు తీసుకోవడం తెలివైన వ్యూహంగా పరిగణించబడుతుంది.
HCL ఈ ఏడాది అసాధారణ పనితీరు కనబరచడం, గ్లోబల్ కమోడిటీ బూమ్ భారతీయ ఈక్విటీలపై చూపే ప్రత్యక్ష ప్రభావాన్ని తెలియజేస్తోంది.