  • Menu
Home  > వ్యాపారం

Health Insurance Tips: ఆసుపత్రి ఖర్చులు పెరుగుతున్న వేళ సరైన ఆరోగ్య బీమా ఎలా ఎంచుకోవాలి

Health Insurance Tips: ఆసుపత్రి ఖర్చులు పెరుగుతున్న వేళ సరైన ఆరోగ్య బీమా ఎలా ఎంచుకోవాలి
x

Health Insurance Tips: ఆసుపత్రి ఖర్చులు పెరుగుతున్న వేళ సరైన ఆరోగ్య బీమా ఎలా ఎంచుకోవాలి

Highlights

Health Insurance Tips: వైద్య ఖర్చులు పెరుగుతున్న నేపథ్యంలో సరైన ఆరోగ్య బీమా పథకం ఎంపిక ఎలా చేయాలి? కవరేజ్, క్లెయిమ్ శాతం, ప్రయోజనాలపై నిపుణుల సూచనలు.

ఆసుపత్రి ఖర్చులు రోజురోజుకూ పెరుగుతున్న నేపథ్యంలో ఆరోగ్య బీమా తీసుకోవడం ప్రతి కుటుంబానికి అవసరంగా మారుతోంది. అనుకోని అనారోగ్యం, ప్రమాదాలు సంభవించినప్పుడు భారీ వైద్య వ్యయాలను భరించడం చాలా మందికి కష్టసాధ్యంగా మారుతోంది. ఈ పరిస్థితుల్లో సరైన ఆరోగ్య బీమా పథకం ఆర్థిక రక్షణగా నిలుస్తుందని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు.

ప్రస్తుతం మార్కెట్లో వ్యక్తిగత, కుటుంబ సమగ్ర పథకాలు అందుబాటులో ఉన్నాయి. కుటుంబ సభ్యులందరికీ ఒకే పాలసీ కింద రక్షణ లభించే కుటుంబ సమగ్ర పథకాలను ఎక్కువ మంది ఎంచుకుంటున్నారు. తక్కువ ప్రీమియం ఉన్న పథకాలను ఎంచుకునే ముందు అందులో లభించే కవరేజ్, ప్రయోజనాలు పూర్తిగా పరిశీలించాల్సిన అవసరం ఉంది.

వివిధ బీమా సంస్థల పథకాలను పోల్చి చూడడం ద్వారా సరైన ఎంపిక చేసుకోవచ్చు. ప్రీమియం, కవరేజ్ పరిమితి, ఆసుపత్రుల అనుబంధం, పరీక్షలు, మందులు, వైద్యుల సంప్రదింపులు, ఇంటి వద్ద చికిత్స వంటి సదుపాయాలు ఉన్నాయా లేదా అనేది గమనించాలి.

బీమా తీసుకునే ముందు క్లెయిమ్ పరిష్కార శాతం కూడా ముఖ్య అంశంగా పరిగణించాలి. అత్యవసర సమయంలో క్లెయిమ్ సులభంగా ఆమోదం పొందే సంస్థలను ఎంచుకోవడం మంచిది. కొన్ని పథకాలలో ఆసుపత్రి చేరే ముందు మరియు తరువాత జరిగే పరీక్షలు, మందుల ఖర్చులు కూడా కవరేజ్‌లో ఉంటాయి. ఏ వ్యాధులు కవరేజ్‌లో లేవో ముందుగానే తెలుసుకోవడం అవసరం.

నిపుణుల సూచన ప్రకారం పాలసీ నిబంధనలు పూర్తిగా చదివి, అవసరాలకు సరిపోయే ఆరోగ్య బీమా పథకాన్ని ఎంచుకుంటే భవిష్యత్తులో ఆర్థిక ఇబ్బందులను తగ్గించుకోవచ్చు.

Show Full Article
Print Article
More On
Next Story
More Stories
X
sidekick