గుజరాత్ కిడ్నీ IPO: సబ్స్క్రైబ్ చేయడానికి చివరి రోజు! ధర బాండ్ ₹108–114, సబ్స్క్రిప్షన్ స్థితి, అలోట్మెంట్ తేదీ, లాట్ సైజ్, ఫైనాన్షియల్స్, మరియు నిపుణుల సిఫార్సులు చెక్ చేయండి.
గుజరాత్ కిడ్నీ & సూపర్ స్పెషాలిటీ ఐపీఓకు దరఖాస్తు చేసుకోవడానికి నేడే చివరి రోజు. డిసెంబర్ 22, 2025న ప్రారంభమైన ఈ ఐపీఓ షేర్ ధరల శ్రేణిని ₹108–114గా నిర్ణయించారు. ఈ ఇష్యూ మొత్తం విలువ ₹250.80 కోట్లు కాగా, ఇందులో 2.2 కోట్ల కొత్త షేర్ల జారీ మాత్రమే ఉంటుంది, 'ఆఫర్ ఫర్ సేల్' భాగం లేదు.
ఐపీఓ అలాట్మెంట్ మరియు లిస్టింగ్ షెడ్యూల్
అలాట్మెంట్ ఖరారు డిసెంబర్ 26, 2025, శుక్రవారం జరగనుంది. విజయవంతమైన దరఖాస్తుదారుల డీమ్యాట్ ఖాతాలకు షేర్లు డిసెంబర్ 29, 2025న జమ అవుతాయి. షేర్లు లభించని వారికి అదే రోజున రీఫండ్లు కూడా జారీ చేస్తారు. స్టాక్ లిస్టింగ్ డిసెంబర్ 30, 2025న బీఎస్ఈ మరియు ఎన్ఎస్ఈ లలో జరుగుతుందని భావిస్తున్నారు.
గ్రే మార్కెట్ ప్రీమియం అప్డేట్
గ్రే మార్కెట్లో పెట్టుబడిదారుల సెంటిమెంట్ బలహీనంగా ఉంది. మునుపటి సెషన్లో ₹3.5గా ఉన్న జీఎంపీ, డిసెంబర్ 24 నాటికి ₹0కి పడిపోయింది. అంటే, లిస్టింగ్ రోజున స్టాక్ ధర ఐపీఓ ధర (₹114)కు సమానంగా ఉండే అవకాశం ఉంది.
సబ్స్క్రిప్షన్ వివరాలు
డే 3 (Day 3) మధ్యాహ్నం 3:00 గంటల వరకు, ఐపీఓకు మొత్తం 4.62 రెట్లు సబ్స్క్రిప్షన్ లభించింది:
- రిటైల్: 17.25 రెట్లు
- ఎన్ఐఐ : 5.19 రెట్లు
- క్యూఐబీలు : 0.78 రెట్లు
కంపెనీకి 6.11 కోట్ల షేర్లకు బిడ్లు వచ్చాయి, అయితే కేవలం 1.32 కోట్ల షేర్లు మాత్రమే అందుబాటులో ఉన్నాయి.
మీరు సబ్స్క్రైబ్ చేయాలా?
కంపెనీ వాల్యుయేషన్తో పోలిస్తే బలమైన వృద్ధి పనితీరు ప్రధానాంశంగా ఉండటంతో బ్రోకరేజ్ సంస్థలు భిన్నాభిప్రాయాలు వ్యక్తం చేశాయి:
ఎస్బీఐ సెక్యూరిటీస్: తటస్థ
- గుజరాత్ కిడ్నీకి ఏడు మల్టీస్పెషాలిటీ ఆసుపత్రులు మరియు నాలుగు డౌన్టౌన్ ఫార్మసీల నెట్వర్క్ ఉంది.
- అహ్మదాబాద్లోని పరేఖ్ ఆసుపత్రితో (49 పడకలు) వ్యాపార సంబంధాలు ఉన్నాయి.
- FY25లో ఆదాయం ₹40.2 కోట్లుగా, EBITDA ₹16.5 కోట్లుగా, PAT ₹9.4 కోట్లుగా నమోదయింది, మరియు ఏడాదికి ఏడాదికీ గణనీయమైన పెరుగుదల సాధించింది.
- ఐపీఓ సహేతుకమైన వాల్యుయేషన్లో ఉందని ఎస్బీఐ సెక్యూరిటీస్ భావించి, 'తటస్థ' రేటింగ్ను ఇచ్చింది.
బీపీ ఈక్విటీస్ (BP Equities): సబ్స్క్రైబ్ చేయండి
- దీర్ఘకాలిక మరియు ప్రత్యేక ఆరోగ్య సంరక్షణకు పెరుగుతున్న డిమాండ్, విస్తరణ ప్రణాళికలు, బీమా విస్తరణ మరియు ప్రభుత్వ మద్దతు వంటి అంశాలను ప్రస్తావించారు.
- FY25 ఆదాయాల ఆధారంగా 61.6x P/E వాల్యుయేషన్ కారణంగా 'సబ్స్క్రైబ్' రేటింగ్ను సిఫార్సు చేశారు.
ఐపీఓ లక్ష్యాలు మరియు లాట్ సైజ్
ఈ ఐపీఓ ద్వారా సమీకరించిన నిధులను కంపెనీ ఈ క్రింది వాటికి ఉపయోగించాలని యోచిస్తోంది:
- అహ్మదాబాద్లోని పరేఖ్ ఆసుపత్రిని కొనుగోలు చేయడానికి ₹77 కోట్లు
- అశ్విని మెడికల్ సెంటర్కు ₹12.40 కోట్లు
- హార్మోనీ మెడికేర్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్లో అదనపు వాటా కోసం ₹10.78 కోట్లు
- వడోదరలో కొత్త ఆసుపత్రి నిర్మాణానికి ₹30.09 కోట్లు
- ఆసుపత్రి రోబోటిక్స్ పరికరాల కోసం ₹6.82 కోట్లు
- రుణాల చెల్లింపుకు ₹1.20 కోట్లు
- మిగిలిన నిధులు కార్పొరేట్ ప్రయోజనాల కోసం
ఒక లాట్లో 128 షేర్లు ఉంటాయి, కాబట్టి రిటైల్ పెట్టుబడిదారులు గరిష్ట ధర వద్ద కనీసం ₹14,592 పెట్టుబడి పెట్టాలి.
యాంకర్ ఇన్వెస్టర్లు
గుజరాత్ కిడ్నీ యాంకర్ ఇన్వెస్టర్ల ద్వారా ఒక్కో షేరు ₹114 చొప్పున 87.73 లక్షల షేర్లను విక్రయించి ₹100 కోట్లకు పైగా సమీకరించింది. ముఖ్యమైన సంస్థాగత పెట్టుబడిదారులు వీరే:
- వీనస్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ వీసీసీ – వీనస్ స్టెల్లార్ ఫండ్
- ఖండేల్వాల్ ఫైనాన్స్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్
- క్రాఫ్ట్ ఎమర్జింగ్ మార్కెట్స్ ఫండ్ పీసీసీ – సిటాడెల్ క్యాపిటల్ ఫండ్
- నెక్సస్ గ్లోబల్ ఆపర్చునిటీస్ ఫండ్
- ఆర్నెస్టా గ్లోబల్ ఆపర్చునిటీస్ ఫండ్ పీసీసీ – ఆర్నెస్టా గ్లోబల్ ఫండ్ 1
- జెటా గ్లోబల్ ఫండ్స్ – జెటా సిరీస్ సి ఫండ్ పీసీ
- ఇన్నోవేటివ్ విజన్ ఫండ్, రిలీగో కమోడిటీస్ వెంచర్స్ ట్రస్ట్, సన్రైజ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ట్రస్ట్
కంపెనీ వివరాలు
గుజరాత్ కిడ్నీ అనేది కీర్తి హాస్పిటల్ మల్టీస్పెషాలిటీ హెల్త్ కేర్ రంగంలో ప్రత్యేకత కలిగిన ఆరోగ్య సంరక్షణ ప్రదాత. ఇది ఏడు ఆసుపత్రులు మరియు దాదాపు 490 పడకల రూపంలో ద్వితీయ మరియు తృతీయ వైద్య సంరక్షణను అందిస్తుంది.
ఆర్థిక ముఖ్యాంశాలు:
- FY25 ఆదాయం: ₹40.24 కోట్లు (FY24లో ₹4.77 కోట్ల నుండి పెరిగింది)
- FY25 పన్ను తర్వాత లాభం (PAT): ₹9.49 కోట్లు (FY24లో ₹1.71 కోట్ల నుండి పెరిగింది)
- ఏప్రిల్–జూన్ FY26 త్రైమాసికం: ఆదాయం ₹15.26 కోట్లు, పీఏటీ ₹5.40 కోట్లు
కంపెనీ బలమైన ఆర్థిక పనితీరు మరియు విస్తరణ ప్రణాళికలు పెట్టుబడిదారుల నిర్ణయాన్ని ప్రభావితం చేస్తాయి. తత్ఫలితంగా, ఆరోగ్య సంరక్షణ రంగంలో పెట్టుబడి పెట్టాలనుకునే వారికి ఇది ఒక ముఖ్యమైన అవకాశంగా మారింది.