GST Slab Revision: సబ్బులు, ఫోన్లు, ఏసీలు, దుస్తులు వరకు.. ధరలు భారీగా తగ్గనున్నాయి! పూర్తి వివరాలు ఇవే
జీఎస్టీ స్లాబ్లలో (GST Slab) కేంద్ర ప్రభుత్వం కీలక మార్పులు చేయడానికి సిద్ధమైంది. ప్రస్తుతం అమల్లో ఉన్న నాలుగు స్లాబ్లలో 12% మరియు 28% స్లాబ్లను రద్దు చేసి, ఇకపై 5% మరియు 18% అనే రెండు స్లాబ్లతోనే కొనసాగించాలని నిర్ణయించింది.
జీఎస్టీ స్లాబ్లలో (GST Slab) కేంద్ర ప్రభుత్వం కీలక మార్పులు చేయడానికి సిద్ధమైంది. ప్రస్తుతం అమల్లో ఉన్న నాలుగు స్లాబ్లలో 12% మరియు 28% స్లాబ్లను రద్దు చేసి, ఇకపై 5% మరియు 18% అనే రెండు స్లాబ్లతోనే కొనసాగించాలని నిర్ణయించింది. దీంతో సాధారణ ప్రజలకు, ముఖ్యంగా పేద మరియు మధ్య తరగతి వర్గాలకు పన్ను భారాన్ని తగ్గించనుంది.
దాదాపు ఎనిమిదేళ్ల తర్వాత జీఎస్టీ విధానంలో ఈ మార్పులు వస్తున్నాయి. ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ స్వాతంత్ర్య దినోత్సవం ప్రసంగంలో ఈ సవరణలను ప్రకటించారు. దీన్ని భారత ప్రజలకు “దీపావళి గిఫ్ట్”గా పేర్కొంటూ, దీపావళి నాటికి కొత్త స్లాబ్లు అమల్లోకి రానున్నాయని తెలిపారు.
అయితే పొగాకు, మద్యం, పాన్ మసాలా, ఆన్లైన్ బెట్టింగ్ వంటి ఉత్పత్తులపై 40% జీఎస్టీ అమలు చేయనున్నారు.
🔹 కొత్తగా 5% స్లాబ్లోకి వచ్చే వస్తువులు:
టూత్ పౌడర్
హెయిర్ ఆయిల్
సబ్బులు
టూత్పేస్ట్ (కొన్ని బ్రాండ్లు)
గొడుగులు
మొబైల్ ఫోన్లు
ప్రాసెస్ చేసిన ఆహార పదార్థాలు
కంప్యూటర్లు
కుట్టు యంత్రాలు
విద్యుత్ లేని నీటి ఫిల్టర్లు, ప్యూరిఫైయర్లు
ప్రెజర్ కుక్కర్లు
ఎలక్ట్రిక్ ఐరన్లు
వాటర్ హీటర్లు (గీజర్లు)
వాక్యూమ్ క్లీనర్లు (తక్కువ సామర్థ్యం, వాణిజ్యేతర)
వికలాంగుల వాహనాలు
రెడీమేడ్ దుస్తులు (రూ.1,000 పైగా ధర కలిగినవి)
పాదరక్షలు (రూ.500 – రూ.1,000 మధ్య ధరలు)
పలు రకాల టీకాలు
HIV, హెపటైటిస్, TB నిర్ధారణ కిట్లు
కొన్ని ఆయుర్వేద, యునాని మందులు
వ్యాయామ పుస్తకాలు
జ్యామితి పెట్టెలు
పటాలు, గ్లోబ్లు
అల్యూమినియం, స్టీల్ వంట సామాన్లు
సైకిళ్లు
కిరోసిన్ లేని స్టవ్లు
బార్బెక్యూ సెట్లు
లిక్విడ్ సోప్లు
అమ్మకానికి వచ్చే ప్రజా రవాణా వాహనాలు
గ్లేజ్డ్ టైల్స్ (ప్రాథమిక, నాన్-లగ్జరీ వేరియంట్లు)
వెండింగ్ మెషీన్లు
వ్యవసాయ యాంత్రిక పరికరాలు
కండెన్స్డ్ మిల్క్, ఫ్రోజెన్ కూరగాయలు వంటి ప్యాక్ ఆహారాలు
సోలార్ వాటర్ హీటర్లు
🔹 18% & 28% స్లాబ్ల నుంచి ధరలు తగ్గే వస్తువులు:
బీమా (18% నుంచి 5% లేదా కొన్ని సందర్భాల్లో పూర్తిగా రద్దు)
సేవారంగంలోని అనేక సేవలు
సిమెంట్
రెడీ మిక్స్ కాంక్రీటు
ఎయిర్ కండిషనర్లు
టెలివిజన్లు
రిఫ్రిజిరేటర్లు
వాషింగ్ మెషీన్లు
కార్లు, మోటార్ సైకిల్ సీట్లు (కొన్ని వేరియంట్లకు వేర్వేరు ధరలు)
రైల్వేలు ఉపయోగించే ఎయిర్ కండిషనింగ్ యూనిట్లు
డిష్ వాషర్లు
వ్యక్తిగత ఉపయోగం కోసం విమానాలు
చక్కెర సిరప్లు, సుగంధ కాఫీ
డెంటల్ ఫ్లాస్
వాణిజ్య ప్లాస్టిక్ ఉత్పత్తులు
రబ్బరు టైర్లు (సైకిల్, వ్యవసాయ వాహనాలకు తక్కువ పన్ను)
ప్లాస్టర్
టెంపర్డ్ గ్లాస్
అల్యూమినియం ఫాయిల్
రేజర్లు
మానిక్యూర్, పెడిక్యూర్ కిట్లు
ప్రింటర్లు
మొత్తంగా ఈ సవరణలతో సాధారణ ప్రజలకు నిత్యవసర వస్తువులపై భారీగా ధర తగ్గే అవకాశం ఉంది. దీని వల్ల పేద, మధ్య తరగతి కుటుంబాలకు ఆర్థిక ఊరట లభించనుంది.