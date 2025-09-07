  • Menu
GST 2.0 : ప్రభుత్వ ఖజానాలోకి రూ.20 లక్షల కోట్లు.. కేంద్ర మంత్రి సంచలన ప్రకటన

Highlights

GST 2.0: కేంద్ర ప్రభుత్వం తీసుకువచ్చిన కొత్త జీఎస్టీ సంస్కరణల వల్ల సామాన్య ప్రజలకు భారీ ఉపశమనం లభించనుంది.

GST 2.0: కేంద్ర ప్రభుత్వం తీసుకువచ్చిన కొత్త జీఎస్టీ సంస్కరణల వల్ల సామాన్య ప్రజలకు భారీ ఉపశమనం లభించనుంది. ఇప్పటికే ఉన్న నాలుగు జీఎస్టీ స్లాబ్‌లను కేవలం రెండుగా కుదించడం వల్ల నిత్యవసర వస్తువుల ధరలు గణనీయంగా తగ్గుతాయి. ఈ నిర్ణయం దేశ ఆర్థిక వ్యవస్థకు కొత్త ఊపునిస్తుందని కేంద్ర మంత్రి అశ్విని వైష్ణవ్ స్పష్టం చేశారు. దేశంలో పారదర్శక పన్నుల వ్యవస్థను తీసుకురావాలన్న లక్ష్యంతో ప్రభుత్వం జీఎస్టీలో పెద్ద సంస్కరణలను ప్రకటించింది. ఈ సంస్కరణల ప్రకారం, ఇంతకుముందు ఉన్న 12%, 28% జీఎస్టీ స్లాబ్‌లను పూర్తిగా తొలగించారు. ఇప్పుడు దేశంలో కేవలం 5%, 18% జీఎస్టీ స్లాబ్‌లు మాత్రమే అమల్లో ఉంటాయి. కొన్ని లగ్జరీ వస్తువులు, పాన్ మసాలా, గుట్కా వంటి వాటిపై మాత్రం 40% అదనపు స్లాబ్ ఉంటుంది. ఈ కొత్త రేట్లు సెప్టెంబర్ 22, 2025 నుంచి అమలులోకి వస్తాయి.

ఏయే వస్తువులు చౌకగా మారాయి?

ఈ మార్పుల వల్ల మధ్యతరగతి ప్రజలు వాడే ఎన్నో వస్తువుల ధరలు తగ్గుతాయి. ముఖ్యంగా, గతంలో 28% జీఎస్టీ స్లాబ్‌లో ఉన్న టీవీలు, ఏసీలు, రిఫ్రిజిరేటర్లు, వాషింగ్ మెషీన్‌లు ఇప్పుడు 18% స్లాబ్‌లోకి వచ్చాయి. దీనివల్ల ఈ వస్తువుల ధరలు తగ్గుతాయి. అదేవిధంగా, గతంలో 18% జీఎస్టీలో ఉన్న హెయిర్ ఆయిల్, షాంపూ, టూత్‌పేస్ట్, సబ్బులు వంటివి ఇప్పుడు 5% స్లాబ్‌లోకి వచ్చాయి. అంతేకాకుండా, నెయ్యి, నూడుల్స్, బిస్కెట్లు, కొన్ని రకాల స్వీట్లు, మొబైల్ ఫోన్‌లు, ల్యాప్‌టాప్‌లు, పాడి ఉత్పత్తుల ధరలు కూడా తగ్గుతాయి.

రూ. 20 లక్షల కోట్ల ఆర్థిక ప్రయోజనం

ఈ జీఎస్టీ సంస్కరణలు దేశ ఆర్థిక వ్యవస్థను బలపరుస్తాయని కేంద్ర మంత్రి అశ్విని వైష్ణవ్ అన్నారు. ప్రస్తుతం భారతదేశ జీడీపీ సుమారు రూ. 330 లక్షల కోట్లుగా ఉంది. ఇందులో వినియోగం వాటా రూ. 202 లక్షల కోట్లు. జీఎస్టీ రేట్లు తగ్గడం వల్ల ధరలు తగ్గి, ప్రజలు ఎక్కువ వస్తువులు కొనుగోలు చేస్తారు. దీనివల్ల వినియోగం కనీసం 10 శాతం పెరిగినా, దేశ ఆర్థిక వ్యవస్థకు అదనంగా రూ. 20 లక్షల కోట్లు జత అవుతుందని అంచనా వేశారు. ఈ అదనపు డబ్బు ఉత్పత్తి, ఉపాధి అవకాశాలను కూడా పెంచుతుంది.

ట్రంప్ సుంకాలతో సంబంధం లేదు

ఈ సంస్కరణలకు అమెరికా మాజీ అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ విధించిన సుంకాలను ప్రస్తావించనవసరం లేదని మంత్రి అశ్విని వైష్ణవ్ స్పష్టం చేశారు. ఈ జీఎస్టీ సంస్కరణల ప్రక్రియ అమెరికా ఎన్నికలకు చాలా కాలం ముందే, సుమారు ఒకటిన్నర సంవత్సరం కిందటే ప్రారంభమైందని ఆయన చెప్పారు.

