GST: జీఎస్టీ తగ్గింపు ప్రభావం.. ఒక్క రోజులోనే రూ.11 లక్షల కోట్ల డిజిటల్ లావాదేవీలు!
కేంద్రం ఇటీవల జీఎస్టీ రేట్లు తగ్గించడంతో వినియోగదారుల్లో విపరీతమైన ఉత్సాహం కనిపించింది. ఈ నిర్ణయం అమలులోకి వచ్చిన వెంటనే దేశవ్యాప్తంగా కొనుగోళ్లు పెరిగి, డిజిటల్ లావాదేవీల్లో రికార్డు స్థాయి వృద్ధి నమోదైంది.
భారతీయ రిజర్వ్ బ్యాంక్ (ఆర్బీఐ) విడుదల చేసిన గణాంకాల ప్రకారం, సెప్టెంబర్ 22న ఒక్క రోజులోనే రూ.11 లక్షల కోట్ల విలువైన డిజిటల్ లావాదేవీలు జరిగాయి. ముందురోజు (సెప్టెంబర్ 21) లావాదేవీల విలువ కేవలం రూ.1.1 లక్షల కోట్లు మాత్రమే కాగా, ఒక్క రోజులోనే ఇది 10 రెట్లు పెరగడం మార్కెట్ వర్గాలను ఆశ్చర్యపరిచింది.
డిజిటల్ చెల్లింపుల విభజన:
ఆర్టీజీఎస్ (RTGS): రూ.8.2 లక్షల కోట్లు
నెఫ్ట్ (NEFT): రూ.1.6 లక్షల కోట్లు
యూపీఐ (UPI): రూ.82,477 కోట్లు
క్రెడిట్ కార్డులు: రూ.10,411 కోట్లు (6 రెట్లు వృద్ధి)
డెబిట్ కార్డులు: రూ.814 కోట్లు (4 రెట్లు వృద్ధి)
జీఎస్టీ తగ్గింపుతో ఈ-కామర్స్ రంగంలో కూడా పెద్ద ఎత్తున వృద్ధి కనిపించింది. మార్కెట్ రీసెర్చ్ సంస్థ రెడ్సీర్ నివేదిక ప్రకారం, రేట్లు తగ్గిన మొదటి రెండు రోజుల్లోనే ఆన్లైన్ అమ్మకాలు 23–25% పెరిగాయి.
మొత్తానికి, జీఎస్టీ తగ్గింపు నిర్ణయం వినియోగదారుల ఖర్చులను పెంచడమే కాకుండా, డిజిటల్ చెల్లింపులను కొత్త ఎత్తుకు తీసుకెళ్లింది.