GST Rate Cuts : సామాన్యులకు గుడ్న్యూస్..జీఎస్టీ 2.0తో 375 వస్తువుల ధరలు తగ్గాయి
GST Rate Cuts : ప్రభుత్వం జీఎస్టీ రేట్లను తగ్గించిన తర్వాత, రోజువారీ ఉపయోగంలో ఉండే 54 వస్తువులపై నిశితంగా పర్యవేక్షిస్తోంది. ఇందులో 30 వస్తువుల ధరలలో ఊహించిన దానికంటే ఎక్కువ తగ్గింపు కనిపించింది. అయితే, కొన్ని వస్తువుల ధరలు ఇంకా తగ్గకపోవడంతో, ప్రభుత్వం పరిశ్రమలతో కలిసి పనిచేస్తోంది. ప్రభుత్వ గణాంకాల ప్రకారం, సెప్టెంబర్ 22 నుండి కొత్త జీఎస్టీ రేట్లు అమలులోకి వచ్చిన తర్వాత 54 వస్తువుల ధరలు తగ్గాయి. అయితే, 24 వస్తువుల విషయంలో ధరలలో వాస్తవ తగ్గింపు ప్రభుత్వ అంచనా కంటే తక్కువగా ఉంది.
ప్రభుత్వం సెంట్రల్ జీఎస్టీ ప్రాంతీయ కార్యాలయాలకు సవరించిన రేట్లు అమలులోకి వచ్చిన తర్వాత వెన్న, నెయ్యి, పనీర్, పౌడర్, సబ్బు వంటి గృహ వినియోగ వస్తువులతో సహా 54 వస్తువుల ధరలలో మార్పులను పర్యవేక్షించాలని ఆదేశించింది. దేశవ్యాప్తంగా 21 సెంట్రల్ జీఎస్టీ ప్రాంతాల నుండి అందిన సమాచారం ప్రకారం, ఏసీ మెషీన్లు, టెలివిజన్లు, టమాటా కెచప్, పనీర్, సిమెంట్ సహా 30 వస్తువుల ధరలలో అంచనా కంటే ఎక్కువ తగ్గింపు కనిపించింది. అయితే, నోట్బుక్స్, చాక్లెట్లు, హెయిర్ ఆయిల్, టూత్పేస్ట్, పెన్సిల్, థర్మామీటర్ , సైకిల్ సహా 24 వస్తువుల ధరలలో జీఎస్టీ రేటు తగ్గింపు ఆధారంగా ఊహించినంతగా తగ్గుదల కనిపించలేదు. ఈ అంచనా, ఈ కాలంలో ఇతర అన్ని ఖర్చులు, లాభాలు స్థిరంగా ఉన్నాయనే దానిపై ఆధారపడి ఉంది.
జీఎస్టీ సంస్కరణల్లో భాగంగా, సెప్టెంబర్ 22 నుండి వస్తు, సేవల పన్ను నాలుగు స్లాబ్ల స్థానంలో రెండు స్లాబ్లు 5, 18 శాతం అమలులోకి వచ్చాయి. లగ్జరీ వస్తువుల విషయంలో 40 శాతం ప్రత్యేక రేటును ఉంచారు. అంతకుముందు, 5, 12, 18, 28 శాతం రేట్లలో జీఎస్టీ విధించేవారు. జీఎస్టీ రేట్లను తగ్గించడం వల్ల టూత్పేస్ట్, షాంపూ నుండి కార్లు, టెలివిజన్ సెట్ల వరకు 375 వస్తువుల ధరలలో తగ్గింపు వచ్చింది.
జీఎస్టీ రేటు తగ్గింపునకు ముందు, తర్వాత నిత్యావసర వస్తువులపై జీఎస్టీ రేటు పర్యవేక్షణకు సంబంధించిన ప్రభుత్వ గణాంకాల ప్రకారం, ఆహార పదార్థాల విషయంలో, వివిధ ప్రాంతాల నుండి నివేదించబడిన సగటు ధరల ఆధారంగా ధరలలో అంచనా కంటే ఎక్కువ తగ్గింపు కనిపించింది. ఇందులో డ్రై ఫ్రూట్స్, పనీర్, ఘనీకృత పాలు, జామ్, టమాటా కెచప్, సోయా మిల్క్ డ్రింక్, త్రాగునీటి బాటిల్ (20 లీటర్లు) ఉన్నాయి. ఈ వస్తువులన్నింటిపై జీఎస్టీ సెప్టెంబర్ 22 నుండి 12 శాతం నుండి 5 శాతానికి తగ్గించబడింది. అయితే, వెన్న విషయంలో ధరలలో మరింత తగ్గింపునకు అవకాశం ఉంది.
ప్రభుత్వ అంచనా ప్రకారం వెన్నలో ఆశించిన తగ్గింపు 6.25 నుండి 11.02 శాతం మధ్య ఉండగా, వాస్తవ తగ్గింపు 6.47 శాతం మాత్రమే ఉంది. ఆర్థిక మంత్రి నిర్మలా సీతారామన్ మాట్లాడుతూ.. GST రేట్ల తగ్గింపు ప్రయోజనం ధరల తగ్గింపు ద్వారా వినియోగదారులకు చేరిందని అన్నారు. డిపార్ట్మెంట్ అంచనా ప్రకారం ధరలు తగ్గని వస్తువులలో తగ్గింపు తీసుకురావడానికి కంపెనీలతో కలిసి పనిచేస్తామని ఆమె చెప్పారు. ఆహార పదార్థాలలో నెయ్యి, చాక్లెట్లు, బిస్కెట్లు, కుకీలు, కార్న్ఫ్లేక్స్, ఐస్ క్రీం, కేక్ ధరలలో అంచనా కంటే తక్కువ తగ్గింపు కనిపించింది.
షాంపూ, టూత్బ్రష్, టాల్కమ్, ఫేస్ పౌడర్ వంటి సౌందర్య సాధనాల ధరలలో సెప్టెంబర్ 22 నుండి అంచనా కంటే ఎక్కువ తగ్గింపు కనిపించింది, అయితే హెయిర్ ఆయిల్, టూత్పేస్ట్, షేవింగ్ క్రీమ్, ఆఫ్టర్-షేవ్ లోషన్ ధరలలో అంచనా కంటే తక్కువ తగ్గుదల కనిపించింది. అదేవిధంగా, కళ్ళద్దాలు, కాంటాక్ట్ లెన్స్లు, జ్యామెట్రీ బాక్స్, కలర్ బాక్స్, ఎరేజర్, AC మెషీన్లు, టీవీ సెట్లు, టేబుల్ & కిచెన్వేర్ ధరలలో అంచనా కంటే ఎక్కువ తగ్గింపు వచ్చింది. మరోవైపు, నోట్బుక్స్, పెన్సిల్, క్రేయాన్, షార్పెనర్, థర్మామీటర్, మానిటర్ల ధరలలో జీఎస్టీ డిపార్ట్మెంట్ అంచనా కంటే తక్కువ తగ్గింపు కనిపించింది.