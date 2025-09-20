LPG: సెప్టెంబర్ 22 నుండి LPG సిలిండర్లు చౌకగా మారతాయా..?
LPG: సెప్టెంబర్ 3న జరిగిన జీఎస్టీ కౌన్సిల్ సమావేశంలో కొత్త జీఎస్టీ సంస్కరణను ఆమోదిస్తూ ఒక ప్రధాన నిర్ణయం తీసుకున్నారు. 12, 28శాతం జీఎస్టీ స్లాబ్లను తొలగించారు, కేవలం రెండు స్లాబ్లు మాత్రమే మిగిలి ఉన్నాయి: 5, 18శాతం. సెప్టెంబర్ 22 నుండి అమలులోకి వచ్చే ఆహార పదార్థాల నుండి దుస్తులు, కార్లు, ఎయిర్ కండిషనర్లు, టీవీల వరకు ప్రతిదానిపై జీఎస్టీ రేట్లు తగ్గించారు.
కొత్త జీఎస్టీ సంస్కరణ సెప్టెంబర్ 22 నుండి చాలా ముఖ్యమైన వస్తువుల ధరలను తగ్గిస్తుంది. ఆహారం, పానీయాల నుండి దాదాపు ప్రతి రోజువారీ ముఖ్యమైన వస్తువు వరకు, ధరలు తగ్గుతాయి. ఇంతలో, ప్రజలు LPG సిలిండర్ల కోసం కూడా వెతుకుతున్నారు, వాటి ధరలు తగ్గుతాయా అని ఆలోచిస్తున్నారు. కాబట్టి, ఎల్పీజీపై ఎంత జీఎస్టీ వసూలు చేస్తారో తెలుసుకుందాం.
ప్రభుత్వం గృహ సిలిండర్లపై, అంటే వంట గ్యాస్ సిలిండర్లు, వాణిజ్య సిలిండర్లపై వేర్వేరు జీఎస్టీ రేట్లను విధిస్తుంది. గృహ సిలిండర్లకు 5శాతం జీఎస్టీ వసూలు చేయగా, వాణిజ్య సిలిండర్లకు 18శాతం జీఎస్టీ వసూలు చేస్తారు. LPG సిలిండర్లపై జీఎస్టీ రేటులో జీఎస్టీ కౌన్సిల్ ఎటువంటి మార్పును ప్రకటించలేదు, అంటే ఎల్పీజీ పై జీఎస్టీ తగ్గించదు.
వాణిజ్య సిలిండర్లపై 18శాతం జీఎస్టీ ఎందుకు?
సెప్టెంబర్ 22 నుండి అమలులోకి వచ్చే గృహ, వాణిజ్య ఎల్పీజీ సిలిండర్ల ధరలు మారవు. వీటిలో ఎటువంటి మార్పు ఉండదు. వాణిజ్య ఎల్పీీజీపై 18శాతం జీఎస్టీ విధించారు. ఎందుకంటే ఈ సిలిండర్లను హోటళ్లు, రెస్టారెంట్లలో వ్యాపార ప్రయోజనాల కోసం ఉపయోగిస్తారు.
సెప్టెంబర్ 3న జరిగిన జీఎస్టీ కౌన్సిల్ సమావేశంలో అనేక ప్రధాన నిర్ణయాలు ఆమోదించటం గమనార్హం. ఆర్థిక మంత్రి నిర్మలా సీతారామన్ నేతృత్వంలోని జీఎస్టీ కౌన్సిల్ తీసుకున్న ఈ నిర్ణయం 2017లో జీఎస్టీ అమలు తర్వాత అతిపెద్ద మార్పుగా గుర్తించారు. రోజువారీ నిత్యావసర వస్తువులు (FMCG, ఆరోగ్య సంరక్షణ ఉత్పత్తుల నుండి విద్యా సామగ్రి, ఎలక్ట్రానిక్స్, వ్యవసాయ పరికరాలు, భీమా, ఆటోమొబైల్స్ వరకు విస్తృత శ్రేణి వస్తువులపై జీఎస్టీ రేట్లను కౌన్సిల్ తగ్గించింది. పొగాకు వంటి పాపపు ఉత్పత్తులను మాత్రమే 40శాతం వద్ద ఉంచడానికి అనుమతించారు. ఈసారి, శీతల పానీయాలను కూడా ఈ వర్గంలో చేర్చారు. సూపర్-లగ్జరీ కార్లపై జీఎస్టీ రేటును కూడా 40శాతానికి తగ్గించారు.