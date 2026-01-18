Great News for PF Subscribers: ఇక యూపీఐ (UPI) ద్వారా డబ్బులు విత్డ్రా.. ఏప్రిల్ 2026 నుంచి అమలు!
పీఎఫ్ ఖాతాదారులకు శుభవార్త! త్వరలో యూపీఐ (UPI) ద్వారా పీఎఫ్ డబ్బులు విత్డ్రా చేసుకునే సదుపాయం. ఏప్రిల్ 2026 నుంచి గూగుల్ పే, ఫోన్ పే ద్వారా నేరుగా పీఎఫ్ నిధుల ఉపసంహరణ. పూర్తి వివరాలు ఇక్కడ..
పీఎఫ్ విత్డ్రా ప్రక్రియలో ఉన్న ఆలస్యాన్ని, సంక్లిష్టతను తొలగించేందుకు ఈపీఎఫ్ఓ విప్లవాత్మక మార్పులు చేస్తోంది. త్వరలో సుమారు 8 కోట్ల మంది ఉద్యోగులు తమ యూపీఐ (UPI) ఐడీని ఉపయోగించి నేరుగా బ్యాంకు ఖాతాల్లోకి పీఎఫ్ నిధులను బదిలీ చేసుకోవచ్చు.
ఈ విధానం ఎలా పనిచేస్తుంది?
కేంద్ర కార్మిక మంత్రిత్వ శాఖ అభివృద్ధి చేస్తున్న ఈ సరికొత్త వ్యవస్థ ద్వారా పీఎఫ్ ఉపసంహరణ ప్రక్రియ ఆన్లైన్ షాపింగ్ చేసినంత ఈజీగా మారుతుంది:
- బ్యాలెన్స్ చెక్: చందాదారులు తమ అకౌంట్లో విత్డ్రా చేయడానికి అర్హత ఉన్న (Eligible) పీఎఫ్ బ్యాలెన్స్ను నేరుగా చూడవచ్చు.
- UPI పిన్తో లావాదేవీ: మీ బ్యాంకు ఖాతాకు లింక్ అయిన యూపీఐ పిన్ను ఉపయోగించి, సురక్షితంగా డబ్బును మీ ఖాతాలోకి బదిలీ చేసుకోవచ్చు.
- తక్షణ నగదు: ఖాతాలోకి డబ్బు చేరిన వెంటనే మీరు గూగుల్ పే, ఫోన్ పే ద్వారా చెల్లింపులు చేయవచ్చు లేదా ఏటీఎం (ATM) ద్వారా నగదు తీసుకోవచ్చు.
ముఖ్యమైన మార్పులు మరియు ప్రయోజనాలు:
ఆటో-సెటిల్మెంట్ పరిమితి పెంపు: గతంలో రూ. 1 లక్షగా ఉన్న ఆటో-సెటిల్మెంట్ పరిమితిని ప్రభుత్వం ఇప్పటికే రూ. 5 లక్షలకు పెంచింది.
కేవలం 3 రోజుల్లోనే: ఈ విధానం అమలులోకి వస్తే, ఎటువంటి మాన్యువల్ ప్రమేయం లేకుండా కేవలం 3 రోజుల్లోనే క్లెయిమ్ సెటిల్ అవుతుంది.
ఎప్పుడు విత్డ్రా చేయొచ్చు?: అనారోగ్యం, పిల్లల చదువులు, వివాహం లేదా ఇంటి నిర్మాణం వంటి అత్యవసర అవసరాల కోసం ఈ నిధులను త్వరగా పొందవచ్చు.
ఎప్పటి నుంచి అందుబాటులోకి వస్తుంది?
ఈపీఎఫ్ఓ తన సాఫ్ట్వేర్ లోపాలను సరిదిద్ది, సర్వర్లను అప్గ్రేడ్ చేసే పనిలో ఉంది. ఈ ప్రాజెక్ట్ను ఏప్రిల్ 2026 నాటికి పూర్తిస్థాయిలో అందుబాటులోకి తీసుకురావాలని ప్రభుత్వం లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది. దీనివల్ల 8 కోట్ల మంది సభ్యుల సేవల్లో పారదర్శకత, వేగం పెరుగుతాయి.