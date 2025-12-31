Salary Boost 2026: 8వ పే కమిషన్ సిఫార్సుల ప్రకారం జీతాలు ఎంత పెరుగుతాయో తెలుసుకోండి
8వ వేతన సంఘం అప్డేట్: కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగుల బేసిక్ పే 100% పెరిగే అవకాశం ఉంది. బకాయిలతో కూడిన కొత్త జీతాలు 2027-28 నాటికి అందవచ్చు.
కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగుల వేతనాలు మరియు పెన్షన్లలో భారీ పెంపును అందించే 8వ వేతన సంఘం (8th Pay Commission)పై భారీ ఆశలు నెలకొన్నాయి. కొత్త వేతన నిర్మాణం జనవరి 1, 2026 నుండి అధికారికంగా అమలులోకి వచ్చినప్పటికీ, ఉద్యోగుల నెలవారీ జీతాల్లో ఈ పెరుగుదల 2027 చివరలో లేదా 2028 ప్రారంభంలో కనిపించే అవకాశం ఉందని నిపుణులు భావిస్తున్నారు.
వేతనాల పెంపు ఎప్పటి నుండి అమలవుతుంది?
8వ వేతన సంఘం ప్రక్రియ నవంబర్ 2025లో అధికారికంగా ప్రారంభమైంది. సాధారణంగా, వేతన సంఘం తన సిఫార్సులను అందించడానికి 18 నెలల సమయం తీసుకుంటుంది. ఈ లెక్కన, నివేదిక 2027 మధ్యలో వచ్చే అవకాశం ఉంది. నివేదిక సమర్పించిన తర్వాత, కేంద్ర మంత్రివర్గం (Union Cabinet) ఆమోదం పొందడానికి మరికొన్ని నెలలు పడుతుంది. కాబట్టి, జనవరి 1, 2026 నుండి కొత్త జీతాలు చేతికి అందుతాయని ఆశించలేము.
అయితే, సిఫార్సులు ఆమోదం పొందిన తర్వాత, జనవరి 1, 2026 నుండి రావాల్సిన బకాయిలను (Arrears) ఒకేసారి మొత్తంగా చెల్లిస్తారు. ఇది ఉద్యోగులకు పెద్ద మొత్తంలో ఆర్థిక ప్రయోజనాన్ని చేకూరుస్తుంది.
ప్రాథమిక వేతనంలో (Basic Pay) భారీ పెంపు అంచనా
ప్రస్తుత అంచనాల ప్రకారం, ప్రాథమిక వేతనంలో 90 నుండి 100 శాతం పెరుగుదల ఉండవచ్చు.
- దిగువ స్థాయి ఉద్యోగులు: ప్యూన్లు, క్లర్కులు మరియు కానిస్టేబుళ్ల ప్రాథమిక వేతనం ప్రస్తుతం ₹18,000–₹21,700 ఉండగా, అది ₹34,000–₹48,000 వరకు పెరిగే అవకాశం ఉంది.
- అధికారులు: ఇన్స్పెక్టర్ స్థాయి అధికారుల ప్రాథమిక వేతనం ₹44,900 నుండి ₹85,000–₹98,000 వరకు పెరగవచ్చు.
- ఐఏఎస్ (IAS) అధికారులు: ప్రస్తుతం ₹56,100 ఉన్న ప్రారంభ ప్రాథమిక వేతనం ₹1.05 లక్షల నుండి ₹1.25 లక్షల వరకు పెరిగే అవకాశం ఉంది.
- అత్యున్నత స్థాయి: భారత ప్రభుత్వ కార్యదర్శుల (Secretaries) ప్రాథమిక వేతనం ₹4.25 లక్షల కంటే ఎక్కువగా ఉండవచ్చు.
పెరగనున్న ఇతర భత్యాలు
ప్రాథమిక వేతనంతో పాటు కరువు భత్యం (DA), ఇంటి అద్దె భత్యం (HRA) వంటివి కూడా పెరుగుతాయి. దీనివల్ల ఉద్యోగుల హోదా మరియు పనిచేసే ప్రాంతాన్ని బట్టి నికర ఆదాయం (Take-home pay) నెలకు ₹25,000 నుండి ₹2.5 లక్షల వరకు పెరిగే అవకాశం ఉంది.
ముగింపు
8వ వేతన సంఘం అమలుకు కొంత సమయం పట్టినప్పటికీ, ఇది కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు దీర్ఘకాలిక ఆర్థిక ప్రయోజనాలను మరియు గొప్ప ఉపశమనాన్ని అందిస్తుంది. నిరీక్షణ ఫలించి, బకాయిలతో సహా పూర్తి వేతనం అందే వరకు ఓపిక పట్టాల్సి ఉంటుంది.