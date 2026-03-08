Gold Rate Today: పసిడి ప్రియులకు ఊరట.. నేడు స్థిరంగా బంగారం, వెండి ధరలు
Gold Rate Today: మార్చి 8, 2026న బంగారం, వెండి ధరలు స్థిరంగా ఉన్నాయి. 24 క్యారెట్ల బంగారం రూ. 1,63,640 గా ఉండగా, వెండి కిలో రూ. 2.90 లక్షల వద్ద కొనసాగుతోంది.
Gold Rate Today: బంగారం కొనాలనుకునే వారికి ఆదివారం ఉదయం ఒక రకమైన ఊరట లభించింది. గత కొన్ని రోజులుగా చుక్కలను తాకుతున్న పసిడి ధరలు, నేడు స్థిరంగా కొనసాగుతున్నాయి. ప్రపంచవ్యాప్తంగా నెలకొన్న అనిశ్చిత పరిస్థితులు, డాలర్ విలువలో మార్పుల కారణంగా బంగారం ధరలు గతంలో ఎన్నడూ లేని విధంగా లక్షా 60 వేల మార్కును దాటి సామాన్యులకు అందనంత ఎత్తుకు చేరుకున్నాయి. అయితే, నేడు ధరల్లో ఎటువంటి పెరుగుదల లేకపోవడంతో మార్కెట్ కాస్త ప్రశాంతంగా ఉంది.
మార్చి 8, 2026 (ఆదివారం) ఉదయం నమోదైన వివరాల ప్రకారం.. దేశీయ మార్కెట్లో 24 క్యారెట్ల స్వచ్ఛమైన బంగారం 10 గ్రాముల ధర రూ.1,63,640 వద్ద స్థిరంగా ఉంది. అదేవిధంగా ఆభరణాల తయారీలో వాడే 22 క్యారెట్ల బంగారం 10 గ్రాముల ధర రూ.1,50,000 మార్కు వద్ద కొనసాగుతోంది. ఇక వెండి ధరల విషయానికి వస్తే.. పసిడి బాటలోనే వెండి కూడా భారీ స్థాయిలోనే ఉంది. ప్రస్తుతం దేశంలో కిలో వెండి ధర సగటున రూ.2,85,000 నుంచి రూ.2,90,000 మధ్య పలుకుతోంది.
ప్రాంతాల వారీగా చూస్తే.. తెలుగు రాష్ట్రాలైన హైదరాబాద్, విజయవాడ, విశాఖపట్నంలో 24 క్యారెట్ల బంగారం రూ.1,63,640 గా ఉండగా, 22 క్యారెట్ల బంగారం రూ.1,50,000 వద్ద స్థిరంగా ఉంది. ఈ నగరాల్లో వెండి కిలో ధర రూ.2,90,000 గా నమోదైంది. దేశ రాజధాని ఢిల్లీలో మాత్రం పసిడి ధర స్వల్పంగా ఎక్కువగా ఉంది. అక్కడ 24 క్యారెట్ల బంగారం రూ.1,63,800 వద్ద, 22 క్యారెట్ల బంగారం రూ.1,50,150 వద్ద విక్రయించబడుతోంది. చెన్నైలో ఈ ధరలు మరింత ఎక్కువగా ఉండి, 24 క్యారెట్ల పసిడి రూ.1,64,180 వద్ద కొనసాగుతోంది.
బంగారం ధరలు స్థానిక పన్నులు, రాష్ట్రాల వారీగా ఉండే ఆక్ట్రాయ్, జ్యువెలరీ మేకింగ్ ఛార్జీలపై ఆధారపడి మారుతుంటాయి. అందుకే నగరాల మధ్య ఈ స్వల్ప వ్యత్యాసాలు కనిపిస్తాయి. అంతర్జాతీయంగా ఇన్వెస్టర్లు బంగారాన్ని సురక్షితమైన పెట్టుబడిగా భావించడంతో డిమాండ్ పెరిగి ధరలు ఈ స్థాయికి చేరుకున్నాయి.